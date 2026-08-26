K čemu jsou ty čouhající hadice? Chodci v Brně okukují úpravu pěší tepny

Neznalí kolemjdoucí si kladou otázku, k čemu to je. Vysvětlení je přitom celkem jednoduché – slouží ke zpevnění povrchu, pod nímž se chystá ražba, aby se frekventovaná cesta zkrátka nepropadla.
Pod zemí totiž budují dělníci štolu na uložení veškerých inženýrských sítí, takzvaný kolektor. Jinde v centru Brna jsou celkem běžné, v této velmi frekventované uličce ale dosud chybí a podle města bude toto umístění vhodnější, než kdyby se při jakékoliv budoucí opravě či výměně potrubí a kabelů musela úzká a frekventovaná cesta opět rozkopávat.
„Provádí se tady takzvaná nízkotlaká injektáž. Do černých hadic se pod tlakem vhání injektážní směs. Tenké hadičky slouží k odvádění vzduchu a zároveň ke kontrole průběhu injektáže,“ přiblížila za městskou společnost Technické sítě Brno Jiřina Veselá.
|
Pod zemí dělníci, nahoře tisíce lidí. Po roce příprav začali v Brně razit kolektor
Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám podloží bude podle ní tímto způsobem ošetřen úsek přibližně od náměstí Svobody až po Českou 8, tedy včetně prostranství před prodejnou Notino. „Po zatvrdnutí injektážní směsi bude povrch zapraven,“ doplnila Veselá.
V předchozích měsících už dělníci klasickou tryskovou injektáží zpevňovali podloží pod domy po obou stranách ulice.
|
25. června 2026