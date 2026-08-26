Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

K čemu jsou ty čouhající hadice? Chodci v Brně okukují úpravu pěší tepny

Autor:
  14:33
Plotem ohrazený kus ulice míjí denně tisíce lidí, kteří procházejí opravovanou pěší uličkou Česká v historickém centru Brna. A zvědavě okukují, jak na několikametrové ploše kousek od sebe ze země trčí desítky podivných černých a průsvitných hadic a hadiček.

Neznalí kolemjdoucí si kladou otázku, k čemu to je. Vysvětlení je přitom celkem jednoduché – slouží ke zpevnění povrchu, pod nímž se chystá ražba, aby se frekventovaná cesta zkrátka nepropadla.

Z České ulice čouhají nezvyklé hadičky. Ty slouží pro nízkotlakou injektáž, která má za cíl zpevnit povrch, pod nímž se chystá ražba kolektoru. (srpen 2026)
Z České ulice čouhají nezvyklé hadičky. Ty slouží pro nízkotlakou injektáž, která má za cíl zpevnit povrch, pod nímž se chystá ražba kolektoru. (srpen 2026)
Z České ulice čouhají nezvyklé hadičky. Ty slouží pro nízkotlakou injektáž, která má za cíl zpevnit povrch, pod nímž se chystá ražba kolektoru. (srpen 2026)
Z České ulice čouhají nezvyklé hadičky. Ty slouží pro nízkotlakou injektáž, která má za cíl zpevnit povrch, pod nímž se chystá ražba kolektoru. (srpen 2026)
Z České ulice čouhají nezvyklé hadičky. Ty slouží pro nízkotlakou injektáž, která má za cíl zpevnit povrch, pod nímž se chystá ražba kolektoru. (srpen 2026)
10 fotografií

Pod zemí totiž budují dělníci štolu na uložení veškerých inženýrských sítí, takzvaný kolektor. Jinde v centru Brna jsou celkem běžné, v této velmi frekventované uličce ale dosud chybí a podle města bude toto umístění vhodnější, než kdyby se při jakékoliv budoucí opravě či výměně potrubí a kabelů musela úzká a frekventovaná cesta opět rozkopávat.

„Provádí se tady takzvaná nízkotlaká injektáž. Do černých hadic se pod tlakem vhání injektážní směs. Tenké hadičky slouží k odvádění vzduchu a zároveň ke kontrole průběhu injektáže,“ přiblížila za městskou společnost Technické sítě Brno Jiřina Veselá.

Pod zemí dělníci, nahoře tisíce lidí. Po roce příprav začali v Brně razit kolektor

Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám podloží bude podle ní tímto způsobem ošetřen úsek přibližně od náměstí Svobody až po Českou 8, tedy včetně prostranství před prodejnou Notino. „Po zatvrdnutí injektážní směsi bude povrch zapraven,“ doplnila Veselá.

V předchozích měsících už dělníci klasickou tryskovou injektáží zpevňovali podloží pod domy po obou stranách ulice.

25. června 2026
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení

Bungalov měl být dočasným řešením. Dnes je pro rodinu domovem.

Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...

Jednoho vlak nabral, druhý o vlásek unikl. Policie zveřejnila děsivý záznam tragédie

Nehoda dvou přebíhajících osob s vlakem v Rájci-Jestřebí, jeden muž zemřel

Jeden muž zemřel, druhý skončil v nemocnici. Rychlík v Rájci-Jestřebí na Blanensku minulý týden srazil dva lidi přebíhající kolejiště. Policie nyní zveřejnila video tragického střetu a varuje, že...

Partnerky ovládal a mlátil, za nesplněný příkaz krutě trestal, popisuje obžaloba

Premium
Daniel Dočkal obžalovaný z týrání třech expartnerek u Krajského soudu v Brně....

Izoloval je od rodiny a přátel, bil je, škrtil a získal nad nimi kontrolu pomocí fyzického i psychického nátlaku. Takto se podle obžaloby choval ke svým partnerkám dnes pětadvacetiletý Daniel Dočkal....

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstane ve vazbě, nastínil ale možnost spolupráce

Eskorta veze Tomáše Jiřikovského ze stání o prodloužení vazebního stíhání od...

Krajský soud v Brně dnes ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě, je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už více než rok. Jiřikovský však dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti...

Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě. Čtyři jsou zraněné, řidič v nemocnici nadýchal

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku. (26. srpna...

Naprostým hazardem a bezohledností způsobil šofér tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku. Ve středu dopoledne s autem, v němž vezl pět dětí, narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, čtyři další...

Vinobraní začínají. Na jedno z těch největších ve Znojmě vyrazí nově přímý vlak z Prahy

Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce...

Před sedmou ráno nasednout v Praze do vlaku a krátce před 11. hodinou vystoupit ve Znojmě, které už v tu dobu bude žít tradičním historickým vinobraním. Právě na tuto velkou akci, na niž se každý rok...

26. srpna 2026  15:18

Vlak vjel na špatnou trať. Elektrická lokomotiva vedla soupravu kilometry i bez troleje

ilustrační snímek

Nečekanou vyjížďku měli cestující nedělního rychlíku z Brna směrem na Přerov. Kousek za jihomoravskou metropolí v Blažovicích totiž vlak chybně vyrazil na neelektrifikovanou trať do Kyjova....

26. srpna 2026  11:26,  aktualizováno  15:17

K čemu jsou ty čouhající hadice? Chodci v Brně okukují úpravu pěší tepny

Z České ulice čouhají nezvyklé hadičky. Ty slouží pro nízkotlakou injektáž,...

Plotem ohrazený kus ulice míjí denně tisíce lidí, kteří procházejí opravovanou pěší uličkou Česká v historickém centru Brna. A zvědavě okukují, jak na několikametrové ploše kousek od sebe ze země...

26. srpna 2026  14:33

Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě. Čtyři jsou zraněné, řidič v nemocnici nadýchal

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku. (26. srpna...

Naprostým hazardem a bezohledností způsobil šofér tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku. Ve středu dopoledne s autem, v němž vezl pět dětí, narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, čtyři další...

26. srpna 2026  12:29,  aktualizováno  14:33

Do Brna se vrací židovský festival, ulici u vypálené synagogy vrátí původní název

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Před 87 lety ji nacisti vypálili, dnes je dějištěm už pátého ročníku židovského festivalu. Na místo, kde v Brně stávala Velká synagoga, se vrací Štetl Fest. Zároveň se název ulice, kde synagoga...

26. srpna 2026  9:47

Větší bezpečnost i na „houpácích smrti“. Začnou očekávané úpravy rizikových tahů

Silnice I/53 z Brna do Znojma je v mnoha úsecích nebezpečná především kvůli...

Září na jižní Moravě tentokrát neavizuje jen začátek školního roku, ale také start úprav dvou frekventovaných tahů v regionu, které pro svou vytíženost a počet nehod nesou nelichotivé označení...

26. srpna 2026  5:11

Brněnská Sparta se chystá na nápor fanoušků Baníku, posiluje nejen ostrahu

Fanoušci Baníku Ostrava

Fanoušci fotbalové Sparty Brno si už ve středu od 17 hodin užijí zápas, jaký jejich klub jen tak nehraje. Ve druhém kole MOL Cupu dorazí prvoligový Baník Ostrava s exreprezentanty Václavem Jurečkou,...

25. srpna 2026  16:18

Kus unikátní Afriky v Hodoníně. Zoo otvírá nový pavilon akvárií pro dva tisíce ryb

Novostavba pavilonu akvárií v hodonínské zoo nahradila původní objekt z roku...

Už od roku 1981 byli lidé zvyklí v hodonínské zoo navštěvovat akvárium, mezi jehož největší hvězdy patřil žralok černoploutvý. To však v roce 2021 poničilo tornádo a kvůli narušené statice jej bylo...

25. srpna 2026  15:12

Tři, dva, jedna... V Brně se kvůli ražbě tunelu ozve přes 300 výbuchů

Pomocí odstřelů musejí stavbaři postupně prorazit zhruba 380 metrů průzkumné...

Země se mírně chvěje, ve čtyřicetimetrové hloubce totiž dělníci odpálili zhruba padesátikilogramovou nálož trhaviny. Tímto způsobem musejí postupně prorazit zhruba 380 metrů průzkumné štoly jako...

25. srpna 2026  14:21

Nafukovací panna, toaleťák, šrot. Podyjí a Pálavu zaneřádili turisté, zoufají si správci

Premium
Správa Národního parku Podyjí se na svém území potýká s hygienickým odpadem,...

Správa Národního parku Podyjí se na svém území potýká s hygienickým odpadem, který po sobě nechávají turisté. Problém letos navíc zvýraznilo dlouhotrvající sucho. I obyčejný papírový kapesník, který...

25. srpna 2026  13:49

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Brně hořel byt. Evakuovali přes čtyřicet lidí, na místě i velkokapacitní sanitka

ilustrační snímek

Složky záchranného systému od ranních hodin zasahovaly u požáru bytu v Oblé ulici v brněnském Novém Lískovci. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a nařídili evakuaci obyvatel panelového...

25. srpna 2026  6:41,  aktualizováno  11:01

Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem

ilustrační snímek

Už nejen v Hradci Králové nebo Modré u Velehradu, ale taky v Brně vznikne obří akvarijní svět s tunelem, kdy budou ryby proplouvat přímo nad hlavami návštěvníků. Takový plán představila Brnu firma...

24. srpna 2026  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.