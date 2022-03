Běženci chtějí domů. Jako bychom je vezli na smrt, říká Češka z Ukrajiny

Daniela Dankó je Češka, která se se svým maďarským manželem a dvěma syny - dnes sedmnáctiletým a jednadvacetiletým - přestěhovala před 15 lety na Ukrajinu, aby zde pomáhali lidem na okraji společnosti.

Její manžel je pastor a celá rodina se tak plynule zapojila do charitativní činnosti v ukrajinském Berehovu, kde žije maďarská menšina. Pomoc směřuje bez rozdílu Ukrajincům i Maďarům – jediným parametrem je, zda ji lidé potřebují.

Nyní se město Berehovo na západě Ukrajiny naplňuje uprchlíky, kteří nechtějí zemi opustit, přesouvají se pouze do bezpečnější části, je totiž blízko maďarských hranic, kam se Rusové zatím nedostali. Řada lidí, co tady žije, nepovažuje Podkarpatskou oblast za Ukrajinu, kvůli tomu, že Podkarpatí nebylo vždy její součástí.

„Hodně našich známých je upřímně překvapeno, že Maďarové pomáhají Ukrajincům, vzhledem k politickým postojům maďarské vlády, která ale zároveň nabízí ukrajinským uprchlíkům pomocnou ruku. Maďarové a křesťanské organizace se do pomoci hned zapojily,“ vypráví sedmačtyřicetiletá Daniela Dankó.

Za hranicemi se uprchlíků ujmou a přepravují je dále do Budapešti, kde dostávají jídlo a pití a zprostředkovávají jim práci a ubytování. Spousta Maďarů chodí na budapešťské nádraží nebo pomáhají studentům, aby mohli pokračovat ve studiu na univerzitách.

„Maďarská vláda Ukrajině ve válce nepomáhá, o jejich uprchlíky se ale stará,“ dodává s tím, že když se baví s prchajícími Ukrajinci, všichni se shodují, že se k nim Maďaři chovali skvěle a pomáhali jim, kde to jen šlo.

Rodina Dankó prakticky denně hostí někoho, kdo se snaží dostat z válečného konfliktu do bezpečí. „Je to obrovský nápor na nervy, i my jsme zpočátku invaze téměř nemohli pozřít sousto a stejnou věc vidíme u těch, kteří utíkají. I když jim nabídneme jídlo po několika dnech hladovění, tak ho moc nesní. Obvykle si dají jen polévku, a když zvládnou druhé jídlo, tak si říkám, že je jim už lépe,“ popisuje žena.

Ze všech lidí, ať už je to Maďar, Ukrajinec, Rusín, je podle ní cítit obrovská únava, která je pořád přítomná, nehledě na to, kolik hodin v noci člověk naspí.

Manželský pár se kromě pomoci Ukrajincům směřujícím na západ a do bezpečí setkává s těmi, kteří je žádají, aby je zavezli zpět do jejich měst blíže válečnému konfliktu, protože chtějí domů.

Přijmou nocleh a jídlo, u peněz se zdráhají

„Jedna věc je pomáhat lidem dostat se ze země, to je v podstatě radostné, jdou do bezpečí. Ale co je pro mě hrozné, když vezeme lidi na vlak, aby se dostali zpátky do jejich domova, protože tam mají rodinu a zvířata. Jde ale o zóny, kde se válčí. Mám pocit, že je vezeme na smrt,” svěřuje se Daniela.

Podle ní jsou Ukrajinci hrdý národ. Vypráví o kolegyni své kamarádky, která učila na Ukrajině v 90. letech, kdy se rozpadl Sovětský svaz. „Její spolupracovnice zemřela hladem, protože devět měsíců nedostávaly výplatu. Stále ale do práce chodila vždy upravená, nikdo by to nepoznal. Nevěděli, že nemá co jíst… Ukrajinci dokážou přijmout nocleh nebo jídlo, ale kolikrát je pro ně nemyslitelné přijmout peníze jako pomoc,” líčí Dankó.

Její rodina pomáhá na Ukrajině už 15 let a má v plánu zůstat. „Nevím, kde přesně leží bod, kdy se sbalíme a pojedeme do Česka. Ale dokud tady budeme užiteční, tak s manželem zůstaneme. Dětem jsme při odjezdu řekli, ať si nabalí, co považují za nejcennější, že jinak už se s tím nemusí shledat,” uzavírá.