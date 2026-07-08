Vybržďoval a naboural policejní auto, snažil se ujet i polem. Pak si přivolal taxík

Hlídka si vozidla Škoda Superb všimla ve Vyškově kvůli riskantní jízdě. Když policisté vyzvali řidiče k zastavení, ten místo toho přidal plyn a zamířil směrem na Drysice.
„V nočních hodinách byl naštěstí provoz minimální, a tak svou bezohlednou jízdou přímo neohrozil další účastníky silničního provozu. Přesto bylo jeho jednání mimořádně nebezpečné,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.
Podle něj se muž opakovaně snažil zabránit policistům v předjetí a několikrát služební civilní BMW vybrzdil. Když zjistil, že po silnici nemá šanci ujet, sjel na polní cestu.
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Řidič při ujíždění naboural čtyři auta, z jednoho odpadlo kolo do cesty policii
„Při jízdě mimo komunikaci si poškodil vozidlo a z motorového prostoru začal vycházet hustý dým. Ani to ho ale nezastavilo,“ popsal Vala.
Útěk pokračoval v Ivanovicích na Hané, kde šofér nezvládl průjezd zatáčkou a narazil do zaparkovaného auta. Když se jej policisté pokusili zastavit služebním vozem, naboural i do něj.
„Řidič následně bez rozsvícených světel vjel do pole s obilím, kde vozidlo odstavil a dal se na útěk,“ doplnil mluvčí. Do pátrání se zapojilo několik policejních hlídek. Muže zadržely až krátce po páté hodině ráno na 233. kilometru dálnice D1.
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Řidič policistům zběsile ujížděl i přes pole, zastavil jej až vinohrad
„Na místě vyšlo najevo, že si po útěku přivolal taxi, kterým se snažil z místa dostat,“ řekl Vala.
Orientační test následně ukázal přítomnost omamných a psychotropních látek. Řidič se odmítl podrobit odbornému lékařskému vyšetření a policisté navíc zjistili, že měl zákaz řízení až do letošního října.
„Případem se nyní zabývají vyškovští dopravní policisté pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Není vyloučeno, že se právní kvalifikace může ještě zpřísnit,“ dodal Vala.