Z opravované silnice vyjel motorkář v Lipůvce na rušný tah spojující Brno a Svitavy.
„Během jízdy několikrát měnil směr a snažil se setřást policejní vozy. Díky přesné koordinaci hlídek přes operační středisko a postupnému zapojování dalších vozů však jeho manévry neuspěly,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Pomyslné nůžky scvakly až v Hudcově ulici v brněnských Medlánkách. Hlídka velitele policie si to namířila proti přijíždějícímu motorkáři, a vytvořila tím účinný zátaras.
Dechová zkouška i test na drogy vyšly negativně. Jak se vzápětí ukázalo, muž ujížděl kvůli vážnějšímu problému. „Kolegové zjistili, že má z dřívější doby soudem vyslovený zákaz řízení, a na motocyklu tedy vůbec neměl co dělat,“ uvedl mluvčí.
Motorkář je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.