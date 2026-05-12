Záměr developera míří hlavně na zájemce o bydlení v zázemí Brna, kteří chtějí zůstat v dojezdové vzdálenosti od města. Újezd u Brna leží zhruba 25 kilometrů od Brna a podle developera těží z rostoucí poptávky po bydlení v širší brněnské aglomeraci. Výstavba má reagovat i na nedostatek nových bytů v regionu.
Podle údajů Českého statistického úřadu se v okrese Brno-venkov v roce 2024 zvýšil počet obyvatel o více než tisíc lidí, především díky migraci. V první polovině roku 2025 zároveň v oblasti meziročně klesl počet dokončených bytů o čtvrtinu.
„Rezidence 3 Dvory je pro nás důležitým projektem, ve kterém se propojuje dlouhodobá investiční logika s konkrétním přínosem pro místní komunitu. Újezd u Brna má díky své poloze silný rozvojový potenciál a naším cílem je tento potenciál uchopit odpovědně,“ uvedl předseda představenstva DRFG David Rusňák.
Rezidence 3 Dvory se svou rozlohou a tvarem inspiruje historickým centrem Újezdu u Brna. Jednotlivé domy budou obklopovat rozmanitý vnitroblok členěný do tří dvorů. Vnitrobloky mohou být využity pro různé typy aktivit. Ke každému z bytů bude patřit terasa, lodžie, balkon nebo zahrádka a vlastní kóje k ukládání věcí. Součástí rezidence budou také menší komerční prostory a společná kolárna.
Součástí nové čtvrti má být i občanská vybavenost. Developer plánuje postavit také mateřskou školu a menší obchodní centrum, které mají sloužit nejen budoucím obyvatelům, ale i širšímu okolí.
„Architektonické řešení doplněné o nadstandardní občanskou vybavenost z něj dělá development odpovídající současným trendům a potřebám. V Újezdu u Brna tak vzniká moderní projekt s kvalitním a zároveň dostupným bydlením, který respektuje charakter města,“ doplnil ředitel DRFG Real Estate Jan Pelíšek. Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.