Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Byty, školka i obchody. U Brna vyroste nová čtvrť, hotovo bude za dva roky

Autor:
  11:30
V Újezdu u Brna začala výstavba nové rezidenční čtvrti 3 Dvory. Projekt investiční skupiny DRFG počítá se 159 byty v šesti domech, mateřskou školou a obchodním zázemím. Hotovo má být začátkem roku 2028.
Fotogalerie4

Součástí nové čtvrti má být také občanská vybavenost. | foto: DRFG

Záměr developera míří hlavně na zájemce o bydlení v zázemí Brna, kteří chtějí zůstat v dojezdové vzdálenosti od města. Újezd u Brna leží zhruba 25 kilometrů od Brna a podle developera těží z rostoucí poptávky po bydlení v širší brněnské aglomeraci. Výstavba má reagovat i na nedostatek nových bytů v regionu.

Podle údajů Českého statistického úřadu se v okrese Brno-venkov v roce 2024 zvýšil počet obyvatel o více než tisíc lidí, především díky migraci. V první polovině roku 2025 zároveň v oblasti meziročně klesl počet dokončených bytů o čtvrtinu.

„Rezidence 3 Dvory je pro nás důležitým projektem, ve kterém se propojuje dlouhodobá investiční logika s konkrétním přínosem pro místní komunitu. Újezd u Brna má díky své poloze silný rozvojový potenciál a naším cílem je tento potenciál uchopit odpovědně,“ uvedl předseda představenstva DRFG David Rusňák.

Součástí nové čtvrti má být také občanská vybavenost.
Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.
Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.
Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.
4 fotografie

Rezidence 3 Dvory se svou rozlohou a tvarem inspiruje historickým centrem Újezdu u Brna. Jednotlivé domy budou obklopovat rozmanitý vnitroblok členěný do tří dvorů. Vnitrobloky mohou být využity pro různé typy aktivit. Ke každému z bytů bude patřit terasa, lodžie, balkon nebo zahrádka a vlastní kóje k ukládání věcí. Součástí rezidence budou také menší komerční prostory a společná kolárna.

Součástí nové čtvrti má být i občanská vybavenost. Developer plánuje postavit také mateřskou školu a menší obchodní centrum, které mají sloužit nejen budoucím obyvatelům, ale i širšímu okolí.

„Architektonické řešení doplněné o nadstandardní občanskou vybavenost z něj dělá development odpovídající současným trendům a potřebám. V Újezdu u Brna tak vzniká moderní projekt s kvalitním a zároveň dostupným bydlením, který respektuje charakter města,“ doplnil ředitel DRFG Real Estate Jan Pelíšek. Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Premium
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...

Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se navzdory protestům a distancu české vlády rychle blíží. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvil o...

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřely policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovali lidí z dotčených domů. Policisté také upozornili, že v místě je nutné počítat s...

Předák sudetských Němců podcenil reakci české společnosti, tvrdí Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání Sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to v pátek v rozhovoru s spolupředsedou Česko-německého...

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřely policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovali lidí z dotčených domů. Policisté také upozornili, že v místě je nutné počítat s...

12. května 2026  10:13,  aktualizováno  12:11

Byty, školka i obchody. U Brna vyroste nová čtvrť, hotovo bude za dva roky

Součástí nové čtvrti má být také občanská vybavenost.

V Újezdu u Brna začala výstavba nové rezidenční čtvrti 3 Dvory. Projekt investiční skupiny DRFG počítá se 159 byty v šesti domech, mateřskou školou a obchodním zázemím. Hotovo má být začátkem roku...

12. května 2026  11:30

VIDEO: Dvě party Romů se do sebe pustily přímo na ulici. Kvůli lásce

Ve Znojmě se přímo na ulici chtěly porvat dvě party Romů

Dlouhodobé sváry mezi skupinami Romů ve Znojmě vyústily v další konflikt. Přímo na ulici se do sebe chtěly pustit dvě mnohačlenné party. Napjatou situaci plnou nadávek a strkanic museli klidnit...

12. května 2026  10:03

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se na konci května stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

12. května 2026  9:15

Šest set hudebníků v industriálních kulisách. Ostravu čeká velkolepý koncert

Stovky hudebníků v čele s rakouským dirigentem Christianem Armingem už mají za...

Ostrava se připravuje na kulturní akci, která v regionu nemá obdoby. V industriálních prostorech Trojhalí Karolina se pod taktovkou rakouského dirigenta Christiana Arminga spojí přes 450 sboristů a...

12. května 2026  9:01

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

12. května 2026  6:19

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Premium
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...

Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se navzdory protestům a distancu české vlády rychle blíží. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvil o...

12. května 2026

Obhájci stříbra dotáhli čtvrtfinálový obrat. Brňané v sedmém zápase přehráli Děčín

Ryker Cisarik z Basketu Brno se snaží zakončit přes Maksima Šturanoviče z...

Posledním semifinalistou Maxa NBL se stal Basket Brno po vítězství 98:78 v rozhodujícím zápase s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze soutěže dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které...

11. května 2026  21:55

Nehoda dvou kamionů a dodávky uzavřela dálnici D2 před Brnem na dvě hodiny

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nehoda dvou nákladních aut a dodávky na dálnici D2 u Blučiny uzavřela před 18:30 na více než dvě hodiny dálnici ve směru na Brno. Při nehodě se zranil jeden člověk, uzavírka potrvá nejméně do 20:15,...

11. května 2026  19:27,  aktualizováno  21:54

Dělají alternativní pohřby, založily festival smrti. Mluvme o umírání i s dětmi, říkají

Premium
Kristýna Šamšulová (vpravo) a Magda Zemánková pomáhají pozůstalým při pořádání...

Poslední rozloučení na oblíbené louce, u ohně a s vanilkovými rohlíčky. I tak může vypadat pohřeb pod vedením Magdy Zemánkové a Kristýny Šamšulové z boskovického spolku Zesnu. Rozhodly se více...

11. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do...

11. května 2026  19:15

Smršť ve westernovém městečku. Prachový ďábel nadělal z přístřešku třísky

Ve Westernovém městečku Boskovice na začátku května 2026 zaznamenali jev zvaný...

Fascinující a zároveň děsivou podívanou zaznamenali ve Westernovém městečku Boskovice, kde se vytvořil meteorologický úkaz zvaný prachový ďábel, který připomíná miniaturní tornádo. Vzdušný vír se...

11. května 2026  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.