VIDEO: Další zkáza v rybníce Nesyt. Za úhyn ryb zřejmě může virová nákaza

Smutný pohled se o velikonočním víkendu naskytl lidem, kteří se šli projít podél rybníka Nesyt. Poblíž břehů se na hladině vznášely desítky, možná i stovky mrtvých rybích těl.

I když zdaleka nejde o tak masivní úhyn jako loni v létě, pro rybáře z Rybářství Hodonín je to další rána. Rybník je přitom teď v dobré kondici a je v něm víc vody než loni touto dobou.

„Příčinou úhynu tedy nebyl nedostatek kyslíku, ale pravděpodobně nějaká jarní viróza,“ domnívá se Vlastimil Sajfrt ze Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava, kam Nesyt spadá. Podezření má na jarní virémii, nemoc postihující kaprovité ryby. Šíří se právě na jaře, kdy stoupá teplota vody a imunitní systém ryb je po zimní hibernaci oslaben.

V rybníce tentokrát uhynuly dospělé, více než kilové kusy. Nikoliv tedy nová rybí obsádka, ale ryby, které byly v Nesytu víc než rok a přežily i loňský masivní úhyn způsobený vedrem. Teď je čeká laboratorní testování, které by mělo příčinu úhynu jednoznačně určit.

Nesyt přitom není jedinou vodní plochou, kde k podobným úhynům došlo. „I na okolních rybnících jsou podobné problémy. Teplota vody je kolem deseti stupňů a to rybám příliš nesvědčí,“ poznamenal Sajfrt.

S úhyny se potýkají i rybáři z Rybníkářství Pohořelice. I když s mírnými ztrátami musí počítat každé jaro, letošní rok je mnohem náročnější. Může za to nepředvídatelné počasí.

„Takové střídání teplot pro ryby není dobré. Jsou stresované a úhyny jsou pak větší. I my máme letos větší ztráty, zatím je to však stále v nějaké normě,“ říká Roman Osička, jednatel pohořelického rybníkářství.

Rybníky teď musí pozorně sledovat. Masivnější úhyn by mohl znamenat bakteriální nebo virologický problém, který by mohl postihnout celou obsádku. Při manipulaci s rybami by pak museli být rybáři mimořádně opatrní, aby nákazu nepřenesli na další plochy.