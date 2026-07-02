Kraj v minulých dnech zasáhla vlna veder, kdy teploty opakovaně dosahovaly k 38 stupňům Celsia.
„Povodí Moravy, Moravský rybářský svaz, vodoprávní úřad a Hasičský záchranný sbor spolupracují na řešení situace dle předem dohodnutých postupů. Hasičský záchranný sbor na místě instaloval další norné stěny a pomocí rozstřiku provzdušňuje nadjezí. Pracovníci Povodí Moravy zajišťují odběry vzorků vody a uhynulých ryb a se souhlasem vodoprávního úřadu se pomocí krátkodobých manipulací se segmenty jezu snaží převést ryby do podjezí,“ popsala mluvčí povodí Jana Kučerová.
Část ryb se díky včasnému zásahu podařilo zachránit. Doplnila, že hodnota rozpuštěného kyslíku na místě klesla ze středečních odpoledních osmi miligramů na litr prakticky na nulu.
Pod hrází dolní nádrže Nových Mlýnů je ve vodě aktuálně šest až osm miligramů na litr rozpuštěného kyslíku. „Odtok z nádrže nelze s ohledem na již sníženou hladinu vody v nádrži a dlouhotrvající extrémně nízké hodnoty přítoku více navýšit,“ dodala Kučerová.
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Úhyn ryb v Dyji kvůli nedostatku kyslíku řeší ministři, vědci i rybáři
Pokles kyslíku rozpuštěného ve vodě je často spojený s vyšší teplotou vody, nastává tak v delších obdobích vysokých teplot. Na jihu Moravy překračovaly teploty po dva týdny 30 stupňů Celsia, v uplynulých dnech dosahovaly až extrémních 38 či 39 stupňů Celsia.
Za loňské léto evidovalo Povodí Moravy osm úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku, pod nádrží Nové Mlýny uhynulo před rokem z tohoto důvodu asi 30 tun ryb.
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3. července 2025