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Kvůli poklesu kyslíku v Dyji uhynuly ryby, hasiči provzdušňují vodu

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  10:13
V řece Dyji nedaleko Bulhar na Břeclavsku uhynuly tuny ryb, rybáři je začali...

V řece Dyji nedaleko Bulhar na Břeclavsku uhynuly tuny ryb, rybáři je začali postupně odklízet. Zasažené jsou asi čtyři kilometry řeky pod nádrží Nové Mlýny. (1. července 2025) | foto: Václav Šálek, ČTK

Kvůli úhynu ryb hasiči u jezu v Bulharech nainstalovali norné stěny a pomocí...
V řece Dyji nedaleko Bulhar na Břeclavsku uhynuly tuny ryb, rybáři je začali...
Kvůli úhynu ryb hasiči u jezu v Bulharech nainstalovali norné stěny. (2....
V řece Dyji nedaleko Bulhar na Břeclavsku uhynuly tuny ryb, rybáři je začali...
17 fotografií
Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynuly v řece ryby. Množství zatím nelze určit. O situaci informovalo Povodí Moravy. Hasiči na místě postavili nornou stěnu, provzdušňují vodu nad jezem, zaměstnanci povodí odebírají vzorky.

Kraj v minulých dnech zasáhla vlna veder, kdy teploty opakovaně dosahovaly k 38 stupňům Celsia.

„Povodí Moravy, Moravský rybářský svaz, vodoprávní úřad a Hasičský záchranný sbor spolupracují na řešení situace dle předem dohodnutých postupů. Hasičský záchranný sbor na místě instaloval další norné stěny a pomocí rozstřiku provzdušňuje nadjezí. Pracovníci Povodí Moravy zajišťují odběry vzorků vody a uhynulých ryb a se souhlasem vodoprávního úřadu se pomocí krátkodobých manipulací se segmenty jezu snaží převést ryby do podjezí,“ popsala mluvčí povodí Jana Kučerová.

Část ryb se díky včasnému zásahu podařilo zachránit. Doplnila, že hodnota rozpuštěného kyslíku na místě klesla ze středečních odpoledních osmi miligramů na litr prakticky na nulu.

V řece Dyji nedaleko Bulhar na Břeclavsku uhynuly tuny ryb, rybáři je začali postupně odklízet. Zasažené jsou asi čtyři kilometry řeky pod nádrží Nové Mlýny. (1. července 2025)
Kvůli úhynu ryb hasiči u jezu v Bulharech nainstalovali norné stěny a pomocí rozstřiku provzdušňují nadjezí. (2. července 2026)
V řece Dyji nedaleko Bulhar na Břeclavsku uhynuly tuny ryb, rybáři je začali postupně odklízet. Zasažené jsou asi čtyři kilometry řeky pod nádrží Nové Mlýny. (1. července 2025)
Kvůli úhynu ryb hasiči u jezu v Bulharech nainstalovali norné stěny. (2. července 2026)
17 fotografií

Pod hrází dolní nádrže Nových Mlýnů je ve vodě aktuálně šest až osm miligramů na litr rozpuštěného kyslíku. „Odtok z nádrže nelze s ohledem na již sníženou hladinu vody v nádrži a dlouhotrvající extrémně nízké hodnoty přítoku více navýšit,“ dodala Kučerová.

Úhyn ryb v Dyji kvůli nedostatku kyslíku řeší ministři, vědci i rybáři

Pokles kyslíku rozpuštěného ve vodě je často spojený s vyšší teplotou vody, nastává tak v delších obdobích vysokých teplot. Na jihu Moravy překračovaly teploty po dva týdny 30 stupňů Celsia, v uplynulých dnech dosahovaly až extrémních 38 či 39 stupňů Celsia.

Za loňské léto evidovalo Povodí Moravy osm úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku, pod nádrží Nové Mlýny uhynulo před rokem z tohoto důvodu asi 30 tun ryb.

3. července 2025
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