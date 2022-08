Na Dyji u elektrárny znovu umíraly ryby, už potřetí v krátké době

Z opakovaných problémů viní rybáři Povodí Moravy jakožto správce toku.

„Jelikož byla 8. srpna znovu spuštěna malá vodní elektrárna Nové Mlýny, tak došlo mezi 13. a 14. srpnem k opětovnému menšímu úhynu ryb,“ sdělil rybář Marian Bešter.

Podle něj se tentokrát však problém podchytil včas a reakce Povodí Moravy byla relativně rychlá. „Vodní elektrárna se zastavila a nevznikla třetí masivní katastrofa,“ poznamenal.

Podle něj šlo i předchozím obřím úhynům zabránit, kdyby se k odstavení přistoupilo včas.

Poprvé o úhynu ryb informovali rybáři 20. července, kdy mrtvé kusy začali z řeky lovit společně s hasiči. Situace se po pár dnech opakovala. Celkové množství se vyšplhalo na více než 40 tun.

„Teploty máme stále vysoké, sinice jsou stále přítomny, ale pokud je odstavená vodní elektrárna a voda se okysličuje přes segmenty (zařízení pro zadržení vody v přehradě, pozn. red.), je prokázané, že v tomto stavu není žádný úhyn,“ prohlásil rybář.

27. července 2022

Povodí se ale brání, že naopak jejich měření z posledních několika týdnů negativní vliv elektrárny nedokazují.

„Měření byla prováděna při různých variantách odtoku z vodního díla Nové Mlýny, ať už byl odtok pouze přes segmenty, nebo byl následně odtok v kombinaci segmentu a malé vodní elektrárny. Po vyhodnocení provedených měření lze konstatovat, že při porovnání obou způsobů odtoku byl rozdíl v množství rozpuštěného kyslíku zcela marginální,“ sdělila za státní podnik Jana Kučerová.

V sobotu jim po necelém týdnu provozu elektrárny rybáři volali, že se na místě opět něco děje. V reakci na to „z předběžné opatrnosti“ elektrárnu odstavili, i když k tomu podle Kučerové nebyl objektivní důvod kvůli opětovnému měření.

„Z něj jasně vyplynulo, že na odtoku z vodního díla byly před následným odstavením malé vodní elektrárny naměřeny zcela standardní hodnoty a provoz malé vodní elektrárny nemohl jakkoliv ovlivnit stav níže po toku Dyje,“ doplnila s tím, že celý víkend měření pokračovalo a nízké hodnoty kyslíku byly na měřeny zejména nad jezem Bulhary.

Rybáři jsou ale přesvědčeni o tom, že za to může právě vodní elektrárna, zejména neodborná manipulace v létě. Bešter poukázal i na to, že mezi uhynulými rybami narazil na řadu jeseterů - ryb, které do řeky v minulých letech nasazovalo právě Povodí Moravy.

„Takže na jedné straně Povodí Moravy vysazuje ohrožený druh ryb do Dyje a potom svou neodbornou manipulací s elektrárnou v letních měsících je zase likvidují,“ podotkl Bešter.

Správci toku tvrdí, že o úhynu jeseterů nevědí, ale že ho nemohou vyloučit. „I přesto, že platí povinnost o úlovku jesetera informovat, nebyla nám informace hlášena,“ dodala Kučerová.