Za úhyn 40 tun ryb v Dyji nemůže elektrárna, ale splašky, zjistili vědci

Loňský úhyn 40 tun ryb v Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku zavinily odpadní vody, které se do řeky dostávají společně s těmi povrchovými. Zjistili to odborníci z Akademie věd ČR. Původně přitom rybáři vinili z katastrofy Povodí Moravy, a to kvůli provozu vodní elektrárny.