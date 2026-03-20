Radnice po důkladném prověřování přišla na to, jak vodu využít ve vlastní prospěch. Její přeměna na pitnou není možná, lze ji však „vytěžit“ energeticky. „Velký potenciál spočívá ve využití pro tepelnou energii,“ oznamuje plány starosta pětitisícového města Vít Aldorf (ODS).
Princip je poměrně jednoduchý. Voda s vydatností 40 litrů za sekundu a stabilní teplotou asi 14 stupňů Celsia vyteče v Dědičné štole z bývalých dolů jako dosud, projde přes výměník a pomocí tepelných čerpadel pak získané teplo poputuje do městské sítě zajišťující vytápění. Při odběru ze štoly se přitom využije toho, že je voda relativně teplá.
„Vznikne čistě zelená energie, která bude vyhřívat novou sportovní halu, jejíž výstavbu chystáme. Další větev povede do oslavanského zámku, který je energeticky poměrně náročný. Napojení bude i do soustavy centrálního zásobování teplem, konkrétně pro celé sídliště,“ přibližuje Aldorf s tím, že zpočátku se bude vytápět zámek a část sítě.
|
Hala přijde na řadu až po stavbě. Oslavany pro ni mají povolení, ale kvůli vysokým nákladům 130 milionů korun čekají na finanční pomoc od státu. O ni letos znovu požádají.
Na základě experimentů vědí, jakou technologii výměníku je potřeba použít, aby celý proces fungoval bez zadrhnutí. Voda vytékající z dolů je totiž silně znečištěná, její chemické složení ukazuje velké množství oxidu železa, síry či chloridu. Ostatně předtím, než dnes skončí v Oslavě, musí projít čističkou odpadních vod.
Náklady počítají na desítky milionů
Oslavanští počítají s tím, že teplo z důlní vody by mohli začít využívat už příští rok, nejpozději přespříští. Do prací se pustí letos na podzim. Náklady dosáhnou nižších desítek milionů. Hodlají požádat o podporu hejtmanství, jež jim už pomohlo prověřováním možností využití vody z dolů částkou 230 tisíc.
Kromě Rosicko-oslavanského revíru přispěl kraj na projekty ověřující příležitosti na území lignitových dolů na Hodonínsku.
|
„Zatím nebyly čerpané vody z bývalých důlních děl nijak zvlášť využívány, odtékaly volně do krajiny bez konkrétního účelu. Pilotní projekty, v nichž je ověřována kvalita vody, množství, pravidelnost i následující způsoby využití, mohou pomoct v boji proti suchu, se zadržením vody v krajině a s jejím dalším hospodařením v souvislosti se zmírněním dopadů klimatických změn,“ popisuje Petr Holeček z krajského úřadu.
Na prověřování v osmi lokalitách kraj poslal dohromady přes dva miliony. Nedostatek vodních zdrojů a s ním spojené dopady sucha totiž podle něj negativně ovlivňují nejen stav životního prostředí a aktivity v oblasti zemědělství, ale i rozvoj obcí či výstavbu investorů.
Nový vrt, ale i tůně a mokřady
Možnosti dát smysl vodním zdrojům z někdejších dolů u Kyjova má trojice sousedních obcí Kelčany, Ježov a Žádovice. Poslední z nich nechala vytvořit vrt u čističky odpadních vod, nachystaný je od loňska. Maximální vydatnost dosahuje až 60 litrů za sekundu, běžně je nižší. Snahou je využívat vodu k zálivce.
„Připravovali jsme ho s ohledem na velká sucha, v minulých letech typická pro jižní Moravu. Před několika lety vyschl potok, což místní nepamatují,“ vysvětluje žádovický starosta Bronislav Seďa (nez.).
V obci se zabývají také druhou etapou využití podzemního zdroje související se zamýšlenou revitalizací toku Hruškovice. Při ní by v jejím okolí vznikly tůně a mokřady pomáhající v boji se suchem. „Nabízí se možnost dotovat je právě důlní vodou,“ nastiňuje Seďa.
|
20. května 2018
Sousední Ježov měl o využití také zájem, tamní snahy však ztroskotaly na absenci přístupu ke zdroji. Vhodné místo je totiž na soukromých pozemcích. Vesnice tak prozatím od úsilí ustoupila.
Ve vlastnictví soukromníka je také lokalita na území obce Svatobořice-Mistřín, odkud by se dala voda z podzemí využít dokonce jako pitná. V regionu jí je však pro blízkou dobu dostatek díky zásobárně u Moravského Písku. „U nás proto zůstává jako rezerva pro budoucí využití v případě potřeby, v tuto chvíli bez konkrétního plánu,“ říká tamní starosta Radek Schneider (nez.).
|
Teprve na začátku ambiciózního plánu jsou v sousedních Šardicích, kde důlní voda v současnosti teče do požární nádrže ve sportovním areálu s fotbalovými hřišti. Odtud si ji lze vzít nejen na obecní zálivku. Užitek může mít také pro zavlažování ploch. Vedle ní vytvoří sestavu tří čisticích mokřadů a k tomu také tůň, případně jezírko. Kromě přírodě blízkých funkcí poslouží i jako ozdobný prvek areálu.
Druhý vrt poblíž bývalého Dolu Dukla má sloužit jako zdroj umožňující zaplavit suchý poldr na severním okraji obce a později případně další plochy. „Využití by bylo možné i pro závlahu v zemědělství, teď se jezdí s traktůrky do sportovního areálu,“ podotýká starostka Šardic Blažena Galiová (nez.).