Voda z opuštěných dolů je relativně teplá. Využijí ji i pro vytápění zámku

Oldřich Haluza
  5:25
Bez užitku dnes odtéká důlní voda z Dědičné štoly v Oslavanech na Brněnsku. Dostává se tam z někdejších dobývacích podzemních prostor, kde dělníci dlouhá léta těžili černé uhlí. Po utlumení činnosti v Rosicko-oslavanském revíru v 90. letech mizí cenný zdroj po nezbytném vyčištění od škodlivých látek do blízké řeky Oslavy. To se zřejmě už v příštím roce změní.
Fotogalerie3

Dědičná štola v Padochově, místní části Oslavan | foto: archiv města Oslavany

Radnice po důkladném prověřování přišla na to, jak vodu využít ve vlastní prospěch. Její přeměna na pitnou není možná, lze ji však „vytěžit“ energeticky. „Velký potenciál spočívá ve využití pro tepelnou energii,“ oznamuje plány starosta pětitisícového města Vít Aldorf (ODS).

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Princip je poměrně jednoduchý. Voda s vydatností 40 litrů za sekundu a stabilní teplotou asi 14 stupňů Celsia vyteče v Dědičné štole z bývalých dolů jako dosud, projde přes výměník a pomocí tepelných čerpadel pak získané teplo poputuje do městské sítě zajišťující vytápění. Při odběru ze štoly se přitom využije toho, že je voda relativně teplá.

„Vznikne čistě zelená energie, která bude vyhřívat novou sportovní halu, jejíž výstavbu chystáme. Další větev povede do oslavanského zámku, který je energeticky poměrně náročný. Napojení bude i do soustavy centrálního zásobování teplem, konkrétně pro celé sídliště,“ přibližuje Aldorf s tím, že zpočátku se bude vytápět zámek a část sítě.

Místo uhlí „vytěží“ z bývalých dolů vodu, díky turbíně vyrobí elektřinu

Hala přijde na řadu až po stavbě. Oslavany pro ni mají povolení, ale kvůli vysokým nákladům 130 milionů korun čekají na finanční pomoc od státu. O ni letos znovu požádají.

Na základě experimentů vědí, jakou technologii výměníku je potřeba použít, aby celý proces fungoval bez zadrhnutí. Voda vytékající z dolů je totiž silně znečištěná, její chemické složení ukazuje velké množství oxidu železa, síry či chloridu. Ostatně předtím, než dnes skončí v Oslavě, musí projít čističkou odpadních vod.

Náklady počítají na desítky milionů

Oslavanští počítají s tím, že teplo z důlní vody by mohli začít využívat už příští rok, nejpozději přespříští. Do prací se pustí letos na podzim. Náklady dosáhnou nižších desítek milionů. Hodlají požádat o podporu hejtmanství, jež jim už pomohlo prověřováním možností využití vody z dolů částkou 230 tisíc.

Kromě Rosicko-oslavanského revíru přispěl kraj na projekty ověřující příležitosti na území lignitových dolů na Hodonínsku.

Sondy, vrty, doly. Na jižní Moravě cílí na vodu z podzemí, pít však nejde

„Zatím nebyly čerpané vody z bývalých důlních děl nijak zvlášť využívány, odtékaly volně do krajiny bez konkrétního účelu. Pilotní projekty, v nichž je ověřována kvalita vody, množství, pravidelnost i následující způsoby využití, mohou pomoct v boji proti suchu, se zadržením vody v krajině a s jejím dalším hospodařením v souvislosti se zmírněním dopadů klimatických změn,“ popisuje Petr Holeček z krajského úřadu.

Na prověřování v osmi lokalitách kraj poslal dohromady přes dva miliony. Nedostatek vodních zdrojů a s ním spojené dopady sucha totiž podle něj negativně ovlivňují nejen stav životního prostředí a aktivity v oblasti zemědělství, ale i rozvoj obcí či výstavbu investorů.

Nový vrt, ale i tůně a mokřady

Možnosti dát smysl vodním zdrojům z někdejších dolů u Kyjova má trojice sousedních obcí Kelčany, Ježov a Žádovice. Poslední z nich nechala vytvořit vrt u čističky odpadních vod, nachystaný je od loňska. Maximální vydatnost dosahuje až 60 litrů za sekundu, běžně je nižší. Snahou je využívat vodu k zálivce.

„Připravovali jsme ho s ohledem na velká sucha, v minulých letech typická pro jižní Moravu. Před několika lety vyschl potok, což místní nepamatují,“ vysvětluje žádovický starosta Bronislav Seďa (nez.).

V obci se zabývají také druhou etapou využití podzemního zdroje související se zamýšlenou revitalizací toku Hruškovice. Při ní by v jejím okolí vznikly tůně a mokřady pomáhající v boji se suchem. „Nabízí se možnost dotovat je právě důlní vodou,“ nastiňuje Seďa.

20. května 2018

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Sousední Ježov měl o využití také zájem, tamní snahy však ztroskotaly na absenci přístupu ke zdroji. Vhodné místo je totiž na soukromých pozemcích. Vesnice tak prozatím od úsilí ustoupila.

Ve vlastnictví soukromníka je také lokalita na území obce Svatobořice-Mistřín, odkud by se dala voda z podzemí využít dokonce jako pitná. V regionu jí je však pro blízkou dobu dostatek díky zásobárně u Moravského Písku. „U nás proto zůstává jako rezerva pro budoucí využití v případě potřeby, v tuto chvíli bez konkrétního plánu,“ říká tamní starosta Radek Schneider (nez.).

Boj se suchem. V Brně můžou pomoct i léta nevyužívané vrty

Teprve na začátku ambiciózního plánu jsou v sousedních Šardicích, kde důlní voda v současnosti teče do požární nádrže ve sportovním areálu s fotbalovými hřišti. Odtud si ji lze vzít nejen na obecní zálivku. Užitek může mít také pro zavlažování ploch. Vedle ní vytvoří sestavu tří čisticích mokřadů a k tomu také tůň, případně jezírko. Kromě přírodě blízkých funkcí poslouží i jako ozdobný prvek areálu.

Druhý vrt poblíž bývalého Dolu Dukla má sloužit jako zdroj umožňující zaplavit suchý poldr na severním okraji obce a později případně další plochy. „Využití by bylo možné i pro závlahu v zemědělství, teď se jezdí s traktůrky do sportovního areálu,“ podotýká starostka Šardic Blažena Galiová (nez.).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

OBRAZEM: Žal a zmar. Takhle vypadá místo, kde se v létě bude hrát opět první liga

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě...

Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Rodina z Dobšic na Znojemsku, jejíž dům úřady označily za černou stavbu a nařídily jej zdemolovat, se i přes odpor lidí a protest na střeše tomuto scénáři nevyhne. Má však šanci ušetřit peníze, pokud...

OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada

Zetor Super

Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

20. března 2026  5:25

Zázrak pod čarou. Na sportovní gympl ho nechtěli, teď je diamantem české atletiky

Premium
Tomáš Horák po doběhu.

Od našeho zpravodaje v Polsku Ještě donedávna se o velikém talentu z moravské metropole spíše šuškalo. Takových přece bylo. Jenže Tomáš Horák je jiný. Co si umane, to dostane. Jaký cíl si vytyčí, takového dosáhne. Tak jako třeba...

20. března 2026

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Druhý výprask na cizím ledě a se stejnými chybami. Kometa se oproti prvnímu duelu nepoučila. Pardubice ji ve druhém utkání čtvrtfinále hokejové extraligy smázly 8:4, pět branek vstřelily z...

19. března 2026  23:14

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

Po kritice se Albert snaží ukázat lepší tvář. S vědci chce pomoci zlepšit chov kuřat

Protest obránců zvířat před prodejnami Albert kvůli špatným podmínkám chovu...

Zajištění co největší pohody a spokojeného života pro drůbež chovanou pro maso – to je úkol, na kterém bude pracovat obchodní řetězec Albert ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Ve čtvrtek...

19. března 2026  17:40

Seriózní medicína zabalená do vtipného papíru. Gynekoložky baví hravými videi

Premium
Gynekoložka Tereza Bílská

Zábavná a originální videa na Instagramu, ve kterých si samy ze sebe umí udělat legraci. Tímto neotřelým způsobem šíří osvětu pacientek gynekoložky a sestry z Hodonínska. Rozebírají v nich třeba...

19. března 2026

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Mandloně už kvetou. Hustopeče lákají na sněhobílé sady a víkendové slavnosti

Slavnosti mandloní v Hustopečích (23. 3. 2019)

Největší středoevropské mandloňové sady opět rozkvétají. Jihomoravské Hustopeče proto se začátkem jara lákají na tradiční Slavnosti mandloní a vína, které se letos konají od 20. do 22. března....

19. března 2026  13:33

Smutek do půlnoci, ale problém speciálních týmů Komety nezmizí přes noc

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Zábranský na levém kruhu jako David Pastrňák? Tím Kometa odpočaté a připravené Pardubice nepřekvapí. Právě čitelné přesilové hry a naopak nezvládnutá oslabení rozhodly první čtvrtfinále play off, v...

19. března 2026  11:17

Roztržitý muž ztratil peněženku naditou 107 tisíci, nebylo to poprvé

Muž si vyzvedl ztracenou peněženku s bankovkami v hodnotě 107 tisíc korun.

O velkém štěstí může mluvit muž, který minulý víkend v jednom židenickém obchodě ztratil peněženku, která obsahovala bankovky v hodnotě 107 tisíc korun. Nikdo si ji nepřivlastnil, ale pracovník...

19. března 2026  11:16

Rozryté zahrady a hřiště, strach. V boji proti divočákům pomáhají drony i klece

Divoké prase. Lepší je nedráždit ho, neutíkat a zvolit přátelskou rozmluvu.

Do zahrad a zeleně v okrajových čtvrtích Brna pronikají divočáci a působí tam škody. Městské části ve spolupráci s myslivci proto například instalují odchytové klece, někde využívají také dron....

19. března 2026  8:54

Důležitá tepna zůstala i po velké opravě nebezpečně úzká, o rozšíření žádají marně

V Kníničské ulici v Brně je těsno nejen autům, proto se objevují snahy o její...

Mnohé útrapy si loni zažili Brňané kvůli velké rekonstrukci Kníničské ulice. Práce na důležité tepně si vyžádaly výrazná omezení. Objízdné trasy zatížily okolní ulice zvýšeným provozem. I proto může...

19. března 2026  5:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.