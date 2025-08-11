S pětičlennou rodinou spadl domácí výtah do sklepa, záchrana byla obtížná

Autor:
  15:41
Čtyři vážná zranění, z toho jedno těžké, si vyžádal nedělní pád stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. Příčinou nehody bylo pravděpodobně prasknutí nosného ocelového lana. Výtahem sjíždělo do sklepa celkem pět lidí, podle zjištění iDNES.cz šlo o rodinné příslušníky.
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...

Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025) | foto: HZS Jihomoravského kraje

Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...
5 fotografií

Dlouhodobě používaný stavební výtah s pěti lidmi na plošině spadl do sklepa z přibližně třímetrové výšky. Dva zranění dokázali podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky vylézt po žebříku sami, tři zraněné museli hasiči dostat nahoru za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení. Po jejich stabilizaci je vyvezli v umělohmotných vanách.

Případ vyšetřuje policie. Podle dosavadních zjištění výtah zajišťoval přístup do sklepa rodinného domu namísto schodiště, rodina zařízení uvnitř budovy používala soukromě.

Seniorce se zaklínila noha v páternosteru, zůstala viset hlavou dolů

„V péči jsme měli celkem pět osob. Jedna zraněna nebyla a ponechali jsme ji na místě. Jednu osobu jsme s těžkým zraněním transportovali letecky na urgentní příjem do brněnské Fakultní nemocnice Bohunice, dvě osoby se středně těžkým zraněním jsme transportovali do Bohunic a do Břeclavi a jednu s lehkým zraněním také do Břeclavi,“ řekl Lukáš Dvořáček, mluvčí jihomoravských záchranářů. Těžké zranění popsal jako úraz trupu.

Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025)
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025)
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025)
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025)
5 fotografií

Mikoška označil zásah jako náročný. „Na pomoc jsme poslali hasiče-lezce. Zásah byl náročný jak fyzicky, tak i prostor byl náročný na záchranu osob,“ uvedl.

O tom, zda byla plošina pěti lidmi přetížena, nechtěl policejní mluvčí Pavel Šváb spekulovat. „Okolnosti zjišťujeme,“ sdělil. Policie momentálně považuje za pravděpodobnou příčinu pádu výtahu prasklé ocelové lano.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry

Rybář Jakub Vágner má další český rekord. Na Vranovské přehradě chytil sumce dlouhého 268 centimetrů. O čtyři centimetry tak pokořil svůj vlastní rekord z loňského roku. Svým úlovkem se pochlubil na...

Brno dostalo novou perlu, zrekonstruovaný kanovnický dům na Petrově

Výjimečný dům i lokalita. To je kanovnický dům v Brně na pahorku Petrova v sousedství brněnské katedrály a bývalého probošství. Může se pyšnit fragmenty ze 13. století, po poškození při obležení...

Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina školáků tam podle zveřejněného videa brutálně napadla muže, který se jí nedokázal...

OBRAZEM: Svůdné tanečnice i rudý Kristus z Ria. Brazilský karneval rozproudil Brno

Pestrobarevný průvod s více než dvěma stovkami tančících, hudebníků i bojovníků brazilské capoeiry v sobotu odpoledne rozezněl rytmem samby centrum Brna. Hlavní bod programu Brasil Festu přilákal...

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

S pětičlennou rodinou spadl domácí výtah do sklepa, záchrana byla obtížná

Čtyři vážná zranění, z toho jedno těžké, si vyžádal nedělní pád stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. Příčinou nehody bylo pravděpodobně prasknutí nosného ocelového...

11. srpna 2025  15:41

Za zácpy si mohou řidiči sami, prohlásila koordinátorka uzavírek v Brně

Tisícovkám řidičů se mělo dneska ulevit při průjezdu Žabovřeskou ulicí v Brně, kde je uzavřený podjezd pod křižovatkou Hlinky ve směru k Pisáreckému tunelu. Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl...

11. srpna 2025  15:03

Luxusní bydlení jako v hotelu. Pekárenskou minulost oživil nový komplex

Dřív se jednalo o vyloučenou lokalitu, do níž se lidé zrovna nehrnuli. Vnímání oblasti ulic Bratislavská, Francouzská či Cejl v brněnských Zábrdovicích se však mění, což je i zásluha developerů. Pro...

11. srpna 2025  14:08

Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum

Ve Zlínském kraji by podle průzkumu podzimní volby vyhrálo ANO s 29 procenty. V tomto regionu má v poslaneckých volbách od roku 2013, kdy se jich poprvé zúčastnilo, stále stejného lídra: Radka...

11. srpna 2025  12:42

OBRAZEM: Pocta Ozzymu, „nenáviděný“ song Kabátu. Festival Hrady CZ duněl na Veveří

Jubilejní 20. ročník festivalu Hrady CZ přilákal na brněnský hrad Veveří v pátek a v sobotu tisíce hudebních fanoušků. Dočkali se kapel Kabát, Wanastowi Vjecy či Visací zámek. Velké nadšení mezi nimi...

11. srpna 2025  12:09

Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina školáků tam podle zveřejněného videa brutálně napadla muže, který se jí nedokázal...

11. srpna 2025  10:47,  aktualizováno  11:57

Lídrovy standardky, vzpoura Artisu. Expert k bitvě o Brno: Ligová podívaná!

Ozdoba fotbalového víkendu, páteční druholigová bitva o Brno mezi Artisem a Zbrojovkou, nadchla nejvíc kulisou na vyprodaném stadionu v Králově Poli. Remíze 2:2 přihlíželo 8 193 diváků. Bavit se měli...

11. srpna 2025  10:52

Úspěšný a podle státu nezákonný. Jihomoravskému filmovému fondu hrozí stopka

Jihomoravský filmový nadační fond, který za dobu své činnosti podpořil natočení více než stovky titulů včetně takových hitů jako byli Zátopek, Nabarvené ptáče nebo z poslední doby Sbormistr, řeší...

11. srpna 2025  5:27

Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvořily kolony

Policie před polednem kvůli třem nesouvisejícím nehodám uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno. Nehody se staly v silném provozu mezi 11. a třetím kilometrem, tedy mezi exity Blučina a Chrlice. Před...

10. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  13:44

Tíživý život pod hákovým křížem. Romy v Brně vozili nacisté na jatka do chlévů

O Brně historici tvrdí, že nacistická okupace, holokaust, poválečný odsun Němců i období komunismu z něho učinily město, kde se nevzpomíná právě snadno. Zvlášť temně se zde za války zapsala místa, na...

10. srpna 2025  9:33

Svědíkovo varování po derby: Chci po hráčích víc. Střídání se mu nepovedla

Zbrojovka je sice v druhé lize nadále neporažena a vede tabulku, páteční brněnské derby s Artisem (2:2) ale může její trenér Martin Svědík brát jako první vážné varování v rozbíhající se soutěži....

9. srpna 2025  11:20

Na Brno jsem si musela počkat, říká operní stálice. Ovlivnil ji Leoš Janáček

Zuzana z Figarovy svatby, Katuška v Čertově stěně i Adéla v Netopýrovi. To vše je sopranistka Doubravka Novotná, sólistka Národního divadla Brno a zároveň hrdá rodačka z jižní Moravy. Debutovala v...

9. srpna 2025  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.