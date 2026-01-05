Rok ve znamení sportovních snů zpestří i pocta kněžím, Brno přivítá sudetské Němce

Oldřich Haluza
  12:18
Rozličnou paletu událostí si přichystal letošní rok pro jižní Moravu a její obyvatele. Dočkají se dokončení významných staveb, jako je multifunkční aréna v Brně a sanatorium v Pasohlávkách, budou svědky jedinečných sportovních momentů a dostanou příležitost odletět z Brna s jediným přestupem do celého světa. Redakce iDNES.cz přináší přehled očekávaných událostí v roce 2026.
Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese...

Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese název T-Mobile arena. (2025) | foto: T-Mobile

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola
Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022
Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky (vpravo) v souboji s hráčem Artisu v brněnském...
Sedmačtyřicetiletá Markéta Vaňková vystudovala právo na Masarykově univerzitě,...
29 fotografií

1 Jen po půlce D1 i D2

Jedna z největších dopravních komplikací začíná už zkraje roku. V pondělí silničáři uzavřeli polovinu D1 i D2, provoz umožní ve dvou zúžených pruzích v každém směru jen v pásech vedoucích na Prahu a Bratislavu. Omezení v této podobě potrvá celý rok. Minimálně do doby, než si šoféři na novinky zvyknou, lze očekávat přinejmenším kolony.

2 Volební přetahovaná

Druhé volební období v čele Brna završí na podzim primátorka Markéta Vaňková (ODS). Zda půjde do druhé obhajoby, není jasné. Otazník visí i nad ANO coby jejím dosavadním spojencem. Po nedávném vyloučení desítky rebelů totiž zmizely z hnutí jeho nejvýznamnější brněnské tváře. Na podzim uplyne mandát také trojici senátorů z kraje – Tomáši Třetinovi (TOP 09) na Znojemsku, Karlu Zitterbartovi (STAN) na Vyškovsku a Petru Papouškovi (nez.) v Brně.

Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese název T-Mobile arena. (2025)
Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola
Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022
Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky (vpravo) v souboji s hráčem Artisu v brněnském derby (srpen 2025)
29 fotografií

3 Letadlem na obří uzel

Brněnské letiště od poloviny roku získá přímé spojení do jednoho z největších leteckých uzlů světa. Vedení města a hejtmanství pracují na zajištění pravidelné linky do německého Frankfurtu nad Mohanem, odkud se dá pokračovat do míst na celé planetě. Létat se má čtyřikrát týdně, aktuálně se hledá dopravce, jenž bude linku provozovat po dobu tří let.

4 Otevření nové arény

Více než pětimiliardová T-Mobile Arena na brněnském výstavišti otevře na podzim své brány. Jednu z největších investic v historii města dokončí dělníci po zhruba třech letech stavebních prací. Multifunkční hala se stane primárně domovským stánkem hokejové Komety, není však jisté, zda se do ní modrobílá ekipa přestěhuje z Ronda v rozjeté sezoně. První velkou akcí v nové aréně má být v listopadu evropský šampionát v házené žen, zato volejbalistky musejí v srpnu vzít za vděk nedalekým pavilonem P, protože hala ještě nebude v tu dobu hotová.

12. května 2025

5 Blahořečení knězů

Účast mnoha tisíců věřících nejen z jižní Moravy, ale z celého Česka se očekává na slavnosti blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Událost se uskuteční pravděpodobně na jaře v Brně, podle zdejšího biskupa Pavla Konzbula půjde rozsahem i významem o mimořádnou akci pro českou církev. Duchovní byli popraveni komunisty na základě vykonstruovaného procesu na počátku 50. let. Dekret o jejich blahořečení podepsal loni v říjnu papež Lev XIV.

6 Očekávání první ligy

Brněnské fotbalové války se dosud vedou na druholigovém poli, kluby Zbrojovka a Artis však mají mnohem větší ambice, které chtějí naplno „odpálit“ v nejvyšší soutěži. První jmenovaný do ní má coby suverénní lídr podzimní části jistě nakročeno a o jeho postupu takřka nikdo nepochybuje. Artis je zatím v tabulce třetí, takže cesta mezi elitu pro něj nejspíš povede přes baráž proti některému z prvoligistů. Obě brněnská mužstva hodlají v přestupovém období zbrojit a nebojí se při tom usilovat ani o hvězdná jména.

7 Pomoc vážně zraněným

Zkušební provoz pravděpodobně od září odstartuje fungování nově vybudovaného Sanatoria Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku za 784 milionů korun. Teprve třetí zařízení svého druhu v Česku pomůže pacientům po těžkých úrazech nebo cévních mozkových příhodách, jeho kapacita bude 160 lůžek. Rovněž ve druhé polovině roku počítá hejtmanství se znovuotevřením S-centra v Hodoníně. Kompletní obnova domova seniorů poničeného tornádem si vyžádala půl miliardy.

8 Olympijští vyslanci

Na únorových zimních hrách pod olympijskými kruhy v italských městech Milán a Cortina d'Ampezzo najde své zástupce díky několika sportovcům i jižní Morava. Z Komety je blízko účasti její kapitán Jakub Flek, dobrou formou si o nominaci říká Libor Zábranský mladší. Ze zámořské NHL na olympiádu míří exbrněnští hráči Martin Nečas, Jakub Dostál a Karel Vejmelka. V Itálii se objeví rovněž krasobruslařští sourozenci z Brna Filip a Natálie Taschlerovi.

9 Konečně nová porodnice

Největším zařízením svého druhu v Česku se stane nová porodnice v bohunickém areálu Fakultní nemocnice Brno. Do tříleté stavby za více než tři miliardy se špitál pustí na začátku roku. Péče o matky i novorozence se díky moderní budově centralizuje, dosud mohou rodičky využít jak stávající prostory v Bohunicích, tak zastaralé zařízení na Obilním trhu. Kromě porodů se na nové klinice zaměří i na gynekologii, onkogynekologii či reprodukční medicínu. Už letos dělníci dokončí nové sídlo Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie.

10 Kontroverzní setkání

Vůbec poprvé se sjezd sudetských Němců uskuteční v Česku. Jeho dějištěm se od 22. do 25. května stane jihomoravská metropole, kde se bude termínově překrývat s festivalem Meeting Brno. Právě jeho organizátoři zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení pozvali. Kvůli sjezdu se dají očekávat protesty a kritické hlasy některých politiků – s těmi z SPD v čele. Ti se ostatně ozvali hned po oznámení konání akce v Brně.

11 Americká popstar

Termín 15. října si musí v kalendáři výrazně zakroužkovat milovníci pop-music. Svou show totiž fanouškům v brněnské Starez Aréně Vodova předvede americká zpěvačka Anastacia, která letos bude největší světovou hvězdou, jež se na jihu Moravy ukáže hudebním nadšencům. Vstupenky se prodávají v cenovém rozmezí od 1 800 do 2 500 korun. Brněnská zastávka zpěvaččina turné následuje po Varšavě, další den vystoupí v Berlíně.

28. února 2025

Co ještě letos čekat

  • Zásadní bude letošní rok pro budoucnost stadionu za Lužánkami v Brně. V srpnu bude jasno, zda tamní pozemky získá fotbalová Zbrojovka a její movitý majitel Vojtěch Kačena se tak může naplno pustit do přípravy nového stánku pro 30 tisíc fanoušků.
  • Kauzu kupčení s městskými byty v Brně, ve které hraje hlavní roli bývalý politik ODS Otakar Bradáč, hodlá letos u soudu dotáhnout žalobkyně Petra Lastovecká. Soudci mohou začít projednávat také případ manipulace s veřejnými zakázkami na opravy silnic, v němž čelí obvinění exšéf krajských silničářů Roman Hanák, nebo vraždu ženy na brněnské ulici z loňského prosince.
  • Výstavbou severní části Bulváru, který propojí plánované nové brněnské nádraží s historickým centrem, začne v lednu klíčová část přeměny zanedbaného území v novou čtvrť Trnitá. Nová vláda letos rozhodne, zda pošle železničářům dostatek peněz, aby mohli naplno pokračovat v přípravách budoucí stanice. Pro její vybudování jsou zásadní protipovodňová opatření, do nichž by se dělníci mohli pustit v letošním roce.
  • V novém a dosud nezvyklém termínu se uskuteční letošní ročník brněnského závodu MotoGP. V kalendáři má vyhrazený 21. červen. Termín před začátkem letních prázdnin má pomoct ke zvýšení návštěvnosti, jež loni atakovala hranici 220 tisíc fanoušků.
  • Řidiči parkující v zónách B rezidentního parkování v Brně musejí počítat s tím, že stání bude zpoplatněné nově i v neděli od 17 hodin. Změna by měla začít fungovat v první polovině roku. Nejdřív v létě pak město spustí první úsekové měření na svém území, šoféři si musejí dát pozor na dodržování rychlosti v Kníničské ulici.
  • Na Brněnské přehradě se letos může uskutečnit poslední ročník oblíbeného festivalu Ignis Brunensis v podobě, v jaké ho návštěvníci znají dlouhá léta. Kritici v čele s ochránci přírody poukazují na to, že ohňostroje škodí. Pokud vznikající studie o dopadu na vzácné druhy ptactva nevyzní přívětivě, mohou napříště hrát prim drony.
  • O družstevním bydlení v Brně se mluví už osm let, ale dosud zůstávalo pouze na papíře. Letošní rok bude konečně tím, kdy dělníci kopnou poprvé do země. Na Kamenném vrchu se pustí do práce v prvním pololetí.
  • Největší investici ve své historii odstartuje za několik měsíců hejtmanství. U Blučiny na Brněnsku se pustí do více než dvouleté stavby roky vyhlíženého obchvatu. Silnice se dvěma křižovatkami, třemi sjezdy a pěti mosty vyjde zhruba na miliardu korun.
  • Už v lednu by mohli lidé ve Znojmě zamířit na první akci do opraveného sálu s kapacitou až 800 návštěvníků v centru Jízdárna. Reprezentativní prostory v louckém klášteře získá město po téměř 12 letech plánování a příprav.
  • Letní měsíce v Břeclavi budou ve znamení návratu na místní koupaliště. Rekreační areál s krytým bazénem se dočká dokončení půlmiliardové rekonstrukce, do níž se dělníci pustili před rokem.
  • Moderní odpočinkové místo v novém kabátě získají v létě obyvatelé Vyškova. Tamní zámecká zahrada dostane díky padesátimilionové obnově podobu odpovídající jejímu historickému významu.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté

Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských...

Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici....

Náš zákazník, náš pán? S tím na mě nechoďte, říká michelinský šéfkuchař

Premium
Šéfkuchař Otto Vašák vede michelinský podnik Essens v Hlohovci na Břeclavsku.

Na začátku nebyla jistota úspěchu, ale spíš víra, že i mimo velké město může vzniknout špičková gastronomie. Právě ta nakonec v půli prosince přivedla šéfkuchaře Otto Vašáka k michelinské hvězdě,...

Selfie s tapírem, naháči v sauně i brněnské Rio. Fotoreportér vybral nejlepší snímky roku

Výběr nejpůsobivějších snímků z Jihomoravského kraje, které loni zachytil...

Uplynulý rok 2025 znamenal mnohá pracovní dobrodružství i pro fotoreportéra MF DNES a iDNES.cz Radima Strachoně. Projděte si společně s námi snímky, které on sám z velkého množství pořízených kousků...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pokorný končí v Kometě. Cítím vyčerpání, říká. Nahradí ho asistent Horáček

Trenér Komety Kamil Pokorný se raduje ze zisku extraligového titulu.

Hokejisté Komety se v pondělí ráno rozloučili se svým hlavním trenérem. Kamil Pokorný, jenž dovedl Brno v uplynulé sezoně až k extraligovému titulu, rezignoval. „Cítím na sobě vyčerpání a po...

5. ledna 2026  9:53,  aktualizováno  12:09

Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé...

5. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  11:17

Zbrojovka vítá nového ředitele. Sabou na sebe upozornil i incidentem proti Spartě

Jiří Sabou

Když na konci října královehradecký klub oznámil, že Jiří Sabou skončí nejpozději 31. ledna na pozici sportovního ředitele, spekulovalo se, že by se měl v blízké budoucnosti upsat brněnské Zbrojovce....

5. ledna 2026  10:30

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

To, co vzniká v hlavě, nikdy AI správně nezpracuje, říká oceněný architekt

Architekt František Bílek se svým týmem z brněnské firmy Exponex zazářil s...

S návrhem na český pavilon pro loňskou světovou výstavu Expo v japonské Ósace neuspěl, přesto se mu tam zadařilo. Architekt František Bílek a jeho tým z brněnské designové firmy Exponex stáli v čele...

4. ledna 2026  11:10

Zdravější vína? Uberete alkohol, ale zvýší se cukr, líčí šéf vinařského holdingu

Premium
Stanislav Lancouch je jedním ze spolumajitelů holdingu ZWG.WINE a zároveň jeho...

Mnoho lidí před více než měsícem potěšila zpráva, že jedno z největších vinařství v republice zůstane v českých rukou. Mezi zájemci o Znojemský Znovín totiž byly i zahraniční firmy, nakonec jej ale...

3. ledna 2026

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Selfie s tapírem, naháči v sauně i brněnské Rio. Fotoreportér vybral nejlepší snímky roku

Výběr nejpůsobivějších snímků z Jihomoravského kraje, které loni zachytil...

Uplynulý rok 2025 znamenal mnohá pracovní dobrodružství i pro fotoreportéra MF DNES a iDNES.cz Radima Strachoně. Projděte si společně s námi snímky, které on sám z velkého množství pořízených kousků...

2. ledna 2026

Kde jsou odpadky? Pořádek po silvestru na populárním místě překvapil ochranáře

Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou...

Svatý kopeček tyčící se nad Mikulovem vždy lákal k silvestrovským oslavám. V minulosti odtud ochranáři v prvních dnech nového roku odváželi i plnou korbu terénního vozu naloženou petardami, zbytky od...

2. ledna 2026  17:20

Řidiče na D1 i D2 v Brně čeká noční omezení, naváže uzavírka poloviny obou dálnic

Na jihu Brna začaly práce na přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2. Doprava v...

Polovinu dálnice D1 i D2 na jihu Brna uzavře od pondělí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Náročné práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se přesouvají do další fáze. Silničáři...

2. ledna 2026  11:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jihomoravské firmy zvýší platy a přidají benefity, třeba bezplatnou masáž

(ilustrační snímek) - Jak ušetřit peníze

Ohlédnutí za uplynulým rokem může na první dojem vypadat pro jihomoravský průmysl a pracovní trh pesimisticky. Několik tradičních podniků zavřelo, mezi nimi cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou,...

2. ledna 2026  9:25

Brno mění přístup k bezohledným řidičům, první úsekové měření spustí nejdřív v létě

Kníničskou ulici v Brně chtějí jihomoravští silničáři opravit do červencové...

Úsekové měření rychlosti v Kníničské ulici v Brně začne nejdříve příští rok v létě. Jedná se o první ulici, kde by město chtělo měření spustit. Jakékoliv instalaci těchto radarů se dosud bránilo, což...

1. ledna 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.