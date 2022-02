Nouzová ubytovna v Brně stále chybí, vytipovaný dům je v záplavové oblasti

Vedení Brna svůj plán oznámilo i přesto, že vytipovaná budova v Železniční ulici leží kvůli blízkosti řeky Svratky v záplavové oblasti, což přináší komplikace při získávání stavebního povolení.

„V žádném případě nešlo o planý slib,“ zdůrazňuje ovšem náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS).

Podle něj záplavové oblasti zasahují do řady brněnských lokalit, což neznamená, že se v nich nedá stavět či rekonstruovat. „Je to ale samozřejmě komplikovanější než v lokalitách jiných a je potřeba postupovat za podmínek stanovených zákonem a v rámci protipovodňových opatření,“ připouští Kerndl.

Právě na výstavbu zábran proti velké vodě teď musí město počkat, než bude možné dům nedaleko dolního nádraží opravit, případně rozšířit. Zatím se mohly provést jen drobné opravy, které nevyžadovaly stavební povolení.

V první vlně pandemie covidu zde například vznikla karanténa pro bezdomovce, od loňského září pak objekt využívá Spolek křesťanské pomoci Bučovice zaměřený na pomoc sociálně vyloučeným.

Stavba protipovodňových opatření na Svratce se sice po letech příprav skutečně rozjíždí, ovšem zatím jen v severnější části Brna podél Riviéry či hokejové arény. Navazující část odhadem za půl miliardy korun, vedoucí od viaduktu Uhelná směrem na jih mimo jiné kolem Železniční ulice, by podle současných plánů měla být hotová až v roce 2026.

Náhradních kapacit je málo

Riziko možného vystěhování rodin z ubytoven přitom trvá, i když poslední takový problém muselo Brno řešit v roce 2018. „Situace v této oblasti se mnohdy živelně vyvíjí a může se měnit ze dne na den,“ podotýká Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

V tuto chvíli se na území města nachází 77 soukromých ubytoven. A Brno stále nemá k dispozici dostatečné kapacity pro ty, kteří prakticky okamžitě potřebují vyřešit bydlení alespoň na přechodnou dobu. Pokud by nastala podobná situace jako před čtyřmi lety, kdy po uzavření ubytovny v Šámalově ulici hledalo město přístřeší pro stovku lidí, muselo by opět vše řešit za pochodu.

„Bylo by nutné operativně využít kapacity v městské ubytovně pro přechodný pobyt na Koniklecové, kde je 49 ubytovacích jednotek, čtyři krizové byty v gesci odboru sociální péče brněnského magistrátu, volné kapacity v některé z komerčních ubytoven se schváleným provozním řádem nebo azylové domy Centra sociálních služeb, Armády spásy a charity,“ vyjmenovává Kerndl.

Podle jeho předchůdce ve funkci náměstka pro sociální oblast Matěje Hollana (Žít Brno) jsou však zmiňované alternativy nedostatečné. „Ubytovna na Koniklecové je obsazená a azylové domy nebo další instituce mohou nabídnout maximálně jednotky bytů. Pro větší množství lidí nemá Brno v tuto chvíli k dispozici žádný prostor,“ upozorňuje Hollan.

Kerndl trvá na tom, že město myšlenku městské ubytovny neopouští a hledá vhodné budovy i jinde ve městě. Neřekl však kde. „Mohlo by to poškodit vyjednávací možnosti města,“ vysvětluje náměstek, který nezmínil ani termín, kdy by se objekt mohl začít stavět či by bylo možné jej zprovoznit.

Jediné sociální zařízení, které se aktuálně plánuje a mohlo by se začít už letos rekonstruovat, je budova v ulici Lomená. „Za necelý rok bychom tady mohli nabídnout čtyřicet bytů pro nízkopříjmové seniory, rodiny s dětmi nebo mladé dospělé přecházející z dětských domovů či azylových domů pro mládež,“ informuje Kerndl.

28. března 2017