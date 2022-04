Z policejní ubytovny bude seniorská vesnička s bezbariérovými bungalovy

Plány do budoucna jsou však pro tento opomíjený areál úplně jiné – za zhruba sto milionů korun se má změnit v byty pro seniory a sociálně slabé. Stávající budovu přitom nahradí nové stavby.

„Bývalá policejní ubytovna vypadá zvenku dobře, ale její statika je poškozená. Bude muset jít dolů,“ oznamuje starosta Svatopluk Pěček (ANO).

Na jejím místě vyrostou v prvních fázích nízkopodlažní budovy, do nichž se vejde osm bytů typu bungalovů. „Jde o přízemní byty, které jsou plně bezbariérové a patří k nim i zahrádka,“ přibližuje místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Přednost při jejich obsazování by měli dostat lidé nad 65 let. Typ bydlení, jemuž se říká také seniorská vesnička, už na Břeclavsku znají třeba z Velkých Pavlovic, Šakvic nebo Brodu nad Dyjí.

„Tyto domy projektujeme tak, aby se mohly umisťovat i jinde ve městě,“ podotýká Matuška s tím, že na typizované stavby by mohla Břeclav i v budoucnu žádat o dotace a stavět je, aniž by je musela znovu projektovat.

Výstavba bungalovů by měla stát až 10 milionů korun. Město spoléhá na dotační tituly na podporu sociálního bydlení, které už vypsal kraj, a doufá v ně i od Evropské unie. Požádat o dotaci by Břeclavští chtěli ve druhé polovině letošního roku, v tom příštím by se pak mohlo stavět.

Vedle přízemních objektů by měly za 80 milionů vyrůst dva domy, každý s dvanácti byty. Část z nich by měla fungovat jako startovací, tedy pro mladé rodiny, další pak pro klienty sociálních služeb. O tom, jakých konkrétně, se ještě diskutuje.