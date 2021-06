Mohou tu bydlet, jak dlouho bude potřeba, nabídla ubytovna z Lanžhota

„Vzalo to celou ulici, nestojí tam ani jeden dům tak, jak jsme ho znali. Všechno je pryč, mohli jsme si vzít jen nejnutnější léky a další věci, pro ty nám šli hasiči, pak už jsme museli jít pryč. Bylo tam příliš nebezpečno,“ popsal noc ze čtvrtka na pátek Jan.

„Z noční nás pustili domů dřív, kroupy mi zničily auto, ale barák zůstal stát v pořádku. Než jsem stihl vůbec dojít domů a začít pomáhat, potkal jsem na ulici lidi z vedení obce. Starostka se ptala, jestli neubytujeme někoho aspoň na noc. Byla to samozřejmost. Staršího pána si vzal náš soused, u nás přespal Jeník,“ přiblížil Jiří Holobrádek.

Ten má velký dům, k dispozici dal pokoj jedné ze svých dcer. „Ale máme místo pro víc než pro jednoho, klidně ubytujeme další, třeba tři. Vejdeme se,“ ujistil muž z Týnce.



Podle něj je dům Jana a jeho strýce kompletně zdemolovaný, nemá střechu a je celý na stržení. Po rozednění se na místo jel podívat. „Ti chlapi ani neví, jakou pohromu jim to na domě udělalo. Radši jsme je hned odvedli pryč,“ líčil Holobrádek.

Kontakty předávají starostové

Starostové postižených obcí začali hned ráno kontaktovat ubytovny a hotelová zařízení v okolí. A pro lidi, kterým tornádo vzalo střechu nad hlavou, zajišťují nouzové bydlení. Jedním z míst, která se nabídla s volnými prostory, je i sokolská ubytovna Na Šlajsi v Lanžhotě.

„Máme k dispozici asi padesát míst, část je přizpůsobená pro bezbariérový průchod. Lidé tu můžou zůstat, jak dlouho bude potřeba,“ popsala správcová ubytovny Libuše Lucová.

„Od noci jsem na telefonu, komunikuji především se starosty, ti vytipovávají nejpotřebnější lidi a rodiny. A jim předávají kontakty,“ přiblížila Lucová komunikaci.

Právě do Lanžhota nakonec Holobrádek Jana a jeho strýce přivezl. „Paní z ubytovny se nabízela, že pro chlapy přijede, ale kvůli komplikované dopravě jsme je sem vzali radši my. Mají sbalenou opravdu jen tašku, nějakou deku a léky,“ informoval Holobrádek.

„Jsme rádi, že nám to takhle zařídili. Ta domluva byla skvělá. Co se týče zdraví, tak jsme v pořádku. Spíš se teď pídíme po tom, jak dopadli přátelé a sousedé v Hruškách nebo i dalších obcích, nemáme od nich moc zpráv a spojení je problémové. Děláme si starosti, ale my už jsme v pořádku,“ dodal Jan.