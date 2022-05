Pro uprchlíky už v penzionech není místo, střídají je nahlášení turisté

Vaňková: Romské uprchlíky chceme dostat pryč Minulý týden řadu Brňanů pobouřila skupina asi sedmi desítek romských uprchlíků z Ukrajiny, která se utábořila u hlavního vlakového nádraží. Někteří se tam nebo k úřadu práce v Křenové ulici vraceli i poté, co jim město zajistilo provizorní ubytování v židenických kasárnách. Situace už by se však měla zklidnit. Podle krajské mluvčí Aleny Knotkové se totiž často ukazuje, že o bydlení tito kočovníci ani nemají zájem. „Jde jim pouze o vyplacení dávky pět tisíc korun. Další ubytování potom odmítají a řeší si ho po své vlastní ose, nebo cestují dál – ať už zpátky domů, nebo po Evropě. To my nevíme,“ uvedla. Krajské asistenční centrum pro uprchlíky řeší příchod Romů už od konce března, kdy hejtmanství pojalo podezření, že tito lidé mají také maďarské občanství, takže nemají nárok na pomoc jako Ukrajinci. „Podle údajů krajského ředitelství policie bylo z tohoto důvodu ‚vráceno‘ přibližně 250 až 300 uprchlíků,“ sdělila Knotková. Podobně teď Brno zjišťuje, kdo a proč na začátku týdne do města přišel. V Židenicích už Romové nejsou. „Naším cílem je, aby poté, co sami vyhodnotí zdejší situaci, pokračovali ve své cestě dál. Budeme se to snažit vyřešit tak, aby tito lidé odcházeli z Brna,“ prohlásila primátorka Markéta Vaňková (ODS).