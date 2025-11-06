Za týrání dostali muži podmínky. Jeden pes zemřel, dva se v útulku zotavili

Fenka, na jejíž trpký osud ve Zvonovicích upozornil na začátku února náhodný kolemjdoucí, otřesné zacházení nepřežila.
„Byla podvyživená, zanedbaná a s velkou otevřenou ránou na břiše. Bohužel její zdravotní stav byl natolik vážný, že veterinární lékař už jí nedokázal pomoci a rozhodl o jejím uspání,“ informovala policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Psi byli podvyživení, jeden přišel o oko. Majitelce hrozí deset let vězení
Policisté poté díky poznatkům od veřejnosti našli majitele utýrané fenky, kteří měli v domě další dva psy v zuboženém stavu. Ty muži v příbuzenském vztahu dobrovolně vydali do péče útulku Tlapky na cestě z Velešovic, kde se nešťastníci zotavili.
Policisté oba muže obvinili z týrání zvířat, za nějž jim hrozilo až tříleté vězení. Okresní soud ve Vyškově jim nakonec udělil podmíněné tresty. V jednom případě na 10 měsíců s dvouletým odkladem, ve druhém na 11 měsíců s dvouletým odkladem a zákazem chovu všech zvířat na dva roky.