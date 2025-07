Policisté jsou na místě společně s veterináři a také pracovníky Odboru životního prostředí Městského úřadu v Pohořelicích, pod něž Odrovice spadají.

„Podle prvních informací je v objektu chováno v nevhodných podmínkách velké množství psů. Policisté zahájili úkony v trestním řízení pro týrání zvířat a chov v nevhodných podmínkách. Na místě především dokumentujeme situaci, provádíme výslechy a získáváme další informace,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Dnešní akce se uskutečnila poté, co veterináři obdrželi podnět a minulý týden vyrazili na kontrolu. „Jsem rád, že se to snad někam posune a doufám, že to dobře dopadne. Šířil se odtud nesnesitelný zápach a štěkot,“ reagoval na zásah starosta obce Michal Rech (nez.).

Problémy s chovnou stanicí se řešily již v roce 2021, kdy portál iDNES.cz psal o tom, že chovatelka přišla o licenci pro chovné stanice, ale fungovala bez ní dál. Už tehdy čelila trestnímu oznámení a problémy byly stejné jako dnes.

Manžel chovatelky tehdy navíc vystřelil na novinářky Blesku, kteří o případu také psali. I tehdy se případem veterináři a policisté zabývali, nicméně majitelka chovala velké množství psů dále.