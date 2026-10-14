Několik let žila žena z Brna ve strachu z vlastního syna. Sedmatřicetiletý muž svou matku opakovaně častoval vulgárními nadávkami a žádal po ní peníze, mimo jiné na alkohol, na němž byl závislý, a také na drogy. Nezůstával přitom jen u slov. Opakovaně ji napadal i fyzicky a vyhrožoval smrtí. Tvrdil, že jí uřeže hlavu nebo zapálí. Na to si v jednom případě donesl i kanystr s benzinem.
Situace vygradovala loni v prosinci. Obžalovaný tehdy matku ohrožoval kuchyňským nožem a způsobil jí několik řezných poranění na ruce a noze.
Předchozí udělené tresty se minuly účinkem. Byl bych rád, aby si pan obžalovaný uvědomil, že každé další řízení bude mít za následek přísnější trest.