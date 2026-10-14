Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trest za týrání rodičů. Matce chtěl uřezat hlavu a zapálit ji, otce škrtil do bezvědomí

  12:56

Fotogalerie5 Premium

Eskorta vězeňské služby odvádí obžalovaného. Krajský soud v Brně muži potvrdil pětiletý trest odnětí svobody za týrání vlastní matky. (14. října 2026) | foto: Adam Balcárek

Hrubé nadávky, výhrůžky i žádosti o peníze na drogy a alkohol byly na denním pořádku. Svou vlastní matku muž takto týral a u slovního teroru nezůstal. Loni v prosinci na matku vytáhl nůž a pořezal ji. Krajský soud nevyslyšel jeho odvolání a potvrdil tyranovi pětiletý nepodmíněný trest za týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ten se tak stal pravomocným.

Několik let žila žena z Brna ve strachu z vlastního syna. Sedmatřicetiletý muž svou matku opakovaně častoval vulgárními nadávkami a žádal po ní peníze, mimo jiné na alkohol, na němž byl závislý, a také na drogy. Nezůstával přitom jen u slov. Opakovaně ji napadal i fyzicky a vyhrožoval smrtí. Tvrdil, že jí uřeže hlavu nebo zapálí. Na to si v jednom případě donesl i kanystr s benzinem.

Situace vygradovala loni v prosinci. Obžalovaný tehdy matku ohrožoval kuchyňským nožem a způsobil jí několik řezných poranění na ruce a noze.

Předchozí udělené tresty se minuly účinkem. Byl bych rád, aby si pan obžalovaný uvědomil, že každé další řízení bude mít za následek přísnější trest.

Petr Dočkalstátní zástupce

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech

Na pozemku o výměře pouhých 180 m&#178; v jihomoravských Bukovanech vyrostl...

Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...

Cybertruck v zatáčce vytlačil škodovku a střetl se s traktorem, škoda je za miliony

Elektromobil Tesla se ve čtvrtek 8. října ráno srazil s protijedoucím traktorem...

K hromadné nehodě, při níž bourala také dvě vskutku robustní vozidla, dnes ráno vyrazili jihomoravští hasiči a policisté na Blanensku. V zatáčce se při předjíždění elektromobil Tesla Cybertruck...

KVÍZ: 30 let od rekordu za Lužánkami. Vyzkoušejte si, co o slavném stadionu víte

Upravené hřiště za Lužánkami v době Švancarovy rozlučky s kariérou

Na legendární brněnský stadion za Lužánkami přišlo před 30 lety nejvíce diváků v historii nejvyšší české fotbalové ligy. Je to také 25 let od posledního mistrovského zápasu. Věděli jste, že tam byl...

Na tohle nemám, dojdu pěšky. Při kolapsu dopravy v Brně řídili křižovatky policisté

Policisté v ucpaném Brně kvůli uzavírce dvou tunelů vypnuli semafory a převzali...

Uzavřít tunely a doufat, že se město nezastaví? Brno zažívá po zahájení oprav další nápor na už tak přetížené silnice. Kolony se přelévají mezi jednotlivými částmi města, nabírají v nich zpoždění...

Nezvolili ho, přesto bude místostarostou. Výsměch voličům, zní z opozice

Radim Jankovič, lídr kandidátky Volba pro město v komunálních volbách ve...

Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou zástupci radnice v pondělí představili. Jankovič se přitom do...

Trest za týrání rodičů. Matce chtěl uřezat hlavu a zapálit ji, otce škrtil do bezvědomí

Premium
Eskorta vězeňské služby odvádí obžalovaného. Krajský soud v Brně muži potvrdil...

Hrubé nadávky, výhrůžky i žádosti o peníze na drogy a alkohol byly na denním pořádku. Svou vlastní matku muž takto týral a u slovního teroru nezůstal. Loni v prosinci na matku vytáhl nůž a pořezal...

14. října 2026  12:56

Oslovení paní primátorko? „To mi chybět nebude“. Vaňková touží hlavně po zdraví

Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)

Osm let byla významná brněnská politička ODS Markéta Vaňková zvyklá na oslovení „paní primátorko“. Dvě volební období totiž stála v čele čtyřsettisícového města. Brzy však předá s největší...

14. října 2026  12:05

OBRAZEM: Nablýskaná krása králů silnic. V Brně vystavují dvacet Douglasů

Zahájení výstavy anglických motocyklů Douglas – král silnic v Technickém muzeu...

Více než stoletá historie, závodní úspěchy i příběhy lidí, kteří se nebáli vyrazit na silnice v době, kdy motocykly teprve dobývaly svět. Technické muzeum v Brně vystavuje vzácné stroje britské...

14. října 2026  11:17

Není co pálit. Tak tristní sezonu nepamatujeme, smutní jihomoravské palírny

Dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami zdevastovalo celý kraj....

Osmdesát lidí přijíždí v běžné sezoně pálit meruňky do palírny v Tišnově. Letos dorazili jen dva zájemci. Takový obrázek ilustruje zmar letošní úrody. Jarní mrazy a následné sucho připravily ovocnáře...

14. října 2026  5:14

Děti mají energie na rozdávání. Kam vyrazit v Brně za každého počasí?

Ve spolupráci
BRuNO family park v Brně-Slatině nabízí atrakce a zábavu pro děti různých...

Venku prší, na hřišti je mokro a děti rozhodně nemají v plánu strávit odpoledne v klidu. Kam s nimi v Brně vyrazit, aby se mohly hýbat, objevovat a hrát si? BRuNO family park ve Slatině spojuje...

14. října 2026

Žabiny chtějí v Eurocupu dojít daleko, brněnské KP může zbrzdit koncert

Paula Ginzová v dresu Žabin Brno

Euroligový sen jim nevyšel, teď chtějí uspět v Eurocupu. Basketbalistky Žabin Brno vstupují do evropské sezony s ambicí vyhrát základní skupinu a dojít co nejdál. KP Brno má před sebou jiný úkol: do...

13. října 2026  17:52

Anastacia míří do Brna. Zpěvačka s nezaměnitelným chraplákem láká na velkou show

Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022

Její hlas bezpečně pozná většina posluchačů po pár sekundách. Anastacia, která na přelomu milénia dobyla svět hity jako I’m Outta Love nebo Left Outside Alone, míří do Brna. Fanoušky ve čtvrtek čeká...

13. října 2026  17:12

Skaut z brněnských Kohoutovic tvrdí muziku. Pozvedne lidovec Hruška Brno?

Premium
Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) se raduje z průběžných...

Před osmi lety ho znal jen málokdo. Dnes míří do čela druhého největšího města Česka. Jakub Hruška si cestu mezi brněnskou politickou elitu vyšlapal postupně, od práce stranického asistenta až po...

13. října 2026

Vyškovský senátor vyklidil pole Grolichovi, ten ale podporuje protikandidáta

Karel Zitterbart.

Karel Zitterbart (STAN), který je doposud senátorem za Vyškovsko, se při letošní obhajobě mandátu rozhodl kandidovat v Brně. Nechtěl jít proti Janu Grolichovi a tříštit síly. Předseda KDU-ČSL,...

13. října 2026  14:40

Holčičku nechali napospas infekci. Soud potrestal rodiče za utýrání novorozence

Žena čelí obžalobě, že spolu s bývalým přítelem utýrala svou novorozenou dceru....

Krajský soud v Brně v úterý potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence z února 2024. Matce uložil za týrání svěřené osoby osm let vězení, otci šest let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a...

13. října 2026  13:14

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ztlumit světla a držet směr. Policisté radí co dělat, když vám před auto vběhne srna

Jak se chovat, když řidiči potkají zvěř na cestě

Stačí okamžik nepozornosti a z obyčejné ranní cesty je nehoda. Na podzim se riziko střetu se zvěří zvyšuje a někdy už řidič nestihne zabrzdit. Od půli září do půli října evidovali policisté 242...

13. října 2026  12:11

Na tohle nemám, dojdu pěšky. Při kolapsu dopravy v Brně řídili křižovatky policisté

Policisté v ucpaném Brně kvůli uzavírce dvou tunelů vypnuli semafory a převzali...

Uzavřít tunely a doufat, že se město nezastaví? Brno zažívá po zahájení oprav další nápor na už tak přetížené silnice. Kolony se přelévají mezi jednotlivými částmi města, nabírají v nich zpoždění...

13. října 2026  11:08,  aktualizováno  11:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.