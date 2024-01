Popálené kotě má zlomený ocas, kocour diabolky v těle. Na tyrana vypsali odměnu

Zhruba dvouměsíční koťátko našla pětiletá holčička 2. ledna poblíž tramvajové zastávky Dunajská v brněnském Starém Lískovci. Matka nálezkyně poté na sociální síti požádala o pomoc s veterinární péčí, kterou zprostředkovala Jiřina Skoumalová poskytující azyl opuštěným kočkám.

„Nevím, čím vším si tato malá kočičí holčička musela projít, ale nic pěkného to nebylo. Uzlíček plný bolestí, zlomený ocásek, který již odumírá, dehydrovaná, hladová, kost a kůže, sotva dýchá. Všechny polštářky na tlapkách má spálené, na srsti zbytky vosku,“ popsala Skoumalová stav zbídačeného kotěte.

„Nevím, zda byla součástí silvestrovských oslav, ale je vidno, že si užila své,“ doplnila Skoumalová.

O koťátko nyní pečují na veterinární klinice v Letovicích na Blanensku, jejíž sestřička se navíc o nebohé zvíře stará doma. I přes prožité utrpení je podle ní velmi mazlivé a lidské teplo mu pomáhá.

Tlapky opálené do živého masa

Stav kotěte, které dostalo jméno Jiřinka, je nicméně nadále vážný. Je apatické a nechce moc jíst. Podle veterinářky Ivy Hellerové si svá zranění nemohlo způsobit samo.

„Toto je jasné týrání zvířete. Zlomený ocásek, opálené všechny hmatové fousky, spálený čumák, opálené ucho, tři tlapky má do živého masa opálené. Pořád přemýšlím, jak by k tomu jinak přišla. Kočka opravdu není hloupá, nevleze do ohně, nezlomí si jen tak ocas. Nesmírně trpěla a trpí,“ sdělila Skoumalová.

Brněnský Charitativní kočičí spolek Kryšpín se proto rozhodl podat trestní oznámení na neznámého pachatele. „Když jsme se dozvěděli o týraném koťátku, bylo nám do pláče. Pak přišel vztek a následovalo odhodlání toho, kdo to udělal, dohnat před soud a potrestat,“ oznamuje předsedkyně spolku Lenka Němcová.

Ta nabízí odměnu 10 tisíc korun svědkům, kteří by pomohli tyrana identifikovat. O informace žádá na facebookovém účtu Kryšpína, případně e-mailem.

Kocour měl v těle sedm diabolek

Další obětí lidské zlovůle je kocour, která byl nalezen v úterý 9. ledna u čerpací stanice v Marefách u Bučovic na Vyškovsku. Pracovníci útulku Tibet zjistili, že dva až tři dny stará zranění způsobila střelná zbraň.

V těle kocoura se našlo sedm diabolek, z toho dvě v oblasti očí. Podle veterináře z VETINO Jaggy Brno půjdou obě oči zachránit, i tak útulek rovněž hledá případné svědky a chystá se podat trestní oznámení.

Za týrání zvířete hrozí šestiměsíční až tříleté vězení, při způsobení trvalých následků nebo smrti činí sazba dva až šest let.