Po pěti měsících dospěli kriminalisté ke konci vyšetřování a spis v minulých dnech předložili státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.
„A to proti dvěma osobám stíhaným pro zločin týrání zvířat spáchaný ve formě spolupachatelství,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Právní kvalifikaci blíže nespecifikoval. Trestní zákoník pro uvedený zločin stanovuje trest v rozmezí od šesti měsíců do šesti let vězení.
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Odchycený pes měl popáleniny, kriminalisté obvinili dvojici z týrání zvířat
Policistům se podařilo zjistit, že obviněná dvojice psa týrala v lesním porostu v katastru obce Hostěnice na Brněnsku, zhruba dvanáct kilometrů severně od Šlapanic, kam se pes dostal a kde jej objevili strážníci. Ti poté případ předali státní policii.
Jestli jsoul mladý muž a žena středního věku příbuzní či partnery a zda byli majiteli daného psa, policejní mluvčí nesdělil. „Oba obvinění se při výslechu před policejním komisařem ke svému jednání doznali,“ doplnil Vala s tím, že mezi nashromážděnými důkazy byly výslechy svědků nebo znalecké posudky.