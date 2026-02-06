Žena v bytě zanedbávala 45 koček. Inspektorku při kontrole kopla do hlavy

Inspektorky krajské veterinární správy (KVS) pro Jihomoravský kraj odhalily množírnu koček v městském bytě v brněnské části Vinohrady. Při kontrole zjistily, že 45 koček žije ve zcela nevhodných hygienických podmínkách. Situace vyústila až ve fyzické napadení. Chovatelka na inspektorky zaútočila, jedna z nich musela vyhledat lékařské ošetření, informoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.
Žena v Brně chovala v bytě 45 koček ve spatných podmínkách. (6. února 2026) | foto: Státní veterinární správa

Kromě nevyhovujících podmínek pro zvířata kontrola zjistila, že chovatelka zanedbávala veterinární péči o zvířata a neléčila u nich ani infekční nemoci.

Žena v Brně chovala v bytě 45 koček ve spatných podmínkách. (6. února 2026)

„V malém bytě je 45 zvířat obecně problém, už jen kvůli hygienickým podmínkám a exkrementům,“ sdělil pro iDNES.cz Majer. Mnoho koček podle něj mělo zdravotní problémy, například záněty očí. „Nebyla jim od chovatelky poskytnuta veterinární péče,“ dodal.

Inspektorky všech 45 koček ženě zabavily a předběžně je svěřily do péče čtyřem útulkům v Jihomoravském kraji. Zvířatům je zde poskytnuta náležitá péče včetně péče veterinární. Z nákazových důvodů jsem zvířata držena v izolaci.

Psi byli podvyživení, jeden přišel o oko. Majitelce hrozí deset let vězení

„Při výkonu kontroly chovatelka napadla kontrolující a jednu z inspektorek dokonce kopla do hlavy,“ uvedl Majer. Inspektorka se musela nechat ošetřit lékařem. Kvůli napadení podá krajská veterinární správa na chovatelku trestní oznámení.

Žena v bytě zanedbávala 45 koček. Inspektorku při kontrole kopla do hlavy

Žena v Brně chovala v bytě 45 koček ve spatných podmínkách. (6. února 2026)

Inspektorky krajské veterinární správy (KVS) pro Jihomoravský kraj odhalily množírnu koček v městském bytě v brněnské části Vinohrady. Při kontrole zjistily, že 45 koček žije ve zcela nevhodných...

