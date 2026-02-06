Žena v bytě zanedbávala 45 koček. Inspektorku při kontrole kopla do hlavy

Kromě nevyhovujících podmínek pro zvířata kontrola zjistila, že chovatelka zanedbávala veterinární péči o zvířata a neléčila u nich ani infekční nemoci.
„V malém bytě je 45 zvířat obecně problém, už jen kvůli hygienickým podmínkám a exkrementům,“ sdělil pro iDNES.cz Majer. Mnoho koček podle něj mělo zdravotní problémy, například záněty očí. „Nebyla jim od chovatelky poskytnuta veterinární péče,“ dodal.
Inspektorky všech 45 koček ženě zabavily a předběžně je svěřily do péče čtyřem útulkům v Jihomoravském kraji. Zvířatům je zde poskytnuta náležitá péče včetně péče veterinární. Z nákazových důvodů jsem zvířata držena v izolaci.
„Při výkonu kontroly chovatelka napadla kontrolující a jednu z inspektorek dokonce kopla do hlavy,“ uvedl Majer. Inspektorka se musela nechat ošetřit lékařem. Kvůli napadení podá krajská veterinární správa na chovatelku trestní oznámení.