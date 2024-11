Dcerce lámal nohy a házel s ní. Sedm let je málo, řekl soud, ale trest nezvýšil

Se snahou minimálně o snížení trestu neuspěl šestadvacetiletý muž, kterého brněnský krajský soud poslal v červnu na sedm let do vězení za to, že nesmírně bolestivým způsobem týral předloni svoji několikaměsíční dceru. Vrchní soud v Olomouci jeho odvolání zamítl jako nedůvodné. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že sedmiletý pobyt za mřížemi je nepřiměřeně nízkým trestem.