Vybíravé tygřici to s jejími partnery nevyšlo, teď ji zoo nechala utratit

  13:51
Po dvě dekády mohli návštěvníci brněnské zoologické zahrady vídat v tamním výběhu samici tygra sumaterského Satu. I když si od ní zoo od začátku slibovala, že by mohla mít mláďata, nikdy to i přes námluvy s řadou partnerů nevyšlo a už ani nevyjde. V tomto týdnu musel veterinář samici kvůli jejímu zhoršenému zdravotnímu stavu nechal utratit.
Tygřice Satu v Zoo Brno.

Tygřice Satu v Zoo Brno. | foto: ČTK

Tygřice Satu v Zoo Brno.
Tygřice Satu z brněnské zoo
Tygřice Satu z brněnské zoo
Tygřice Satu na námluvách
Tygřice měla vzhledem k věku dlouhodobé zdravotní problémy, které se v poslední době výrazně zhoršily. Navíc se přidaly i pohybové a neurosvalové obtíže.

„Když jsme přistoupili k vyšetření po uspání, veterinární lékař zjistil i přítomnost novotvaru, který zjevně pohybové problémy způsobil. Vzhledem k věku a prognóze nebylo možné pracovat s žádným řešením umožňujícím život bez bolesti, proto jsme v úterý v ranních hodinách přistoupili k eutanázii,“ uvedl mluvčí zoo Jan Bedřich.

Zoo Brno tak přišla o šelmu, kterou návštěvníci mohli vídat dvacet let. Tehdy roční tygřici Satu přivezli chovatelé do Brna v říjnu 2005 ze zoo v irském Dublinu. Od té doby jí mohli lidé vidět v expozici Tygří skály.

Zoo si od samice mnoho slibovala, měla totiž vytvořit chovný pár, a pokud by na svět přivedla mláďata, zahrada by se mohla zapojit do celosvětového záchranného programu zaměřeného na tyto tygry.

Mláďata ale Satu nikdy neměla. Pokoušelo se o to pět partnerů, ale ani s jedním námluvy nevyšly. V prvním v roce 2007 dokonce skončily tragicky. Tygřice partnerovi zpřelámala kost a samec po náročné operaci uhynul. Jeho bratr se pak k páření se Satu příliš neměl, třetí jedinec pak nebyl vhodný.

Zoo se snaží o tygří mládě ze zkumavky

Jako čtvrtý se pokoušel mladý maďarský samec Duo. „Oba dva styk chtěli, jenže se samici nepovedlo oplodnit,“ řekl tehdejší ředitel zoo Martin Hovorka. Důvodem nebyla Duova neplodnost, ale spíš neschopnost správně zacílit. „Většinou to šlo na záda,“ doplnil Hovorka.

Největší naděje zoo vkládala do pátého samce, který se s tygřicí začal ve výběhu poznávat v roce 2015, ale ani s ním to nedopadlo. Už předtím mluvili zástupci zoo o tom, že v takovém případě nejspíš samici vymění. K tomu nakonec nedošlo i proto, že tygři sumaterští jsou velmi vzácní. Žádnou jinou samici brněnská zoo nenašla, a tak Satu v Brně dožila.

MECHANIK KE STROJŮM - OKAMŽITÝ NÁSTUP!
