Dvojice tygrů ussurijských v Zoo Hodonín vévodila výběhu šelem od roku 2013. Návštěvníci je mohli sledovat ještě letos v únoru. Samici Raju už ale nespatří. Tygřice náhle začala špatně přijímat potravu, což ještě není nic neobvyklého.
„Jasnou známkou toho, že něco není v pořádku, ale bylo, že maso hůře kousala a žvýkala. U dvou krmných dávek nechala zbytky a třetí už nežrala vůbec. Podali jsme jí proto maso nakrájené na malé kousky a potvrdilo se nám podezření na problém v tlamě. Vzhledem k věku tygřice devatenáct let jsme předpokládali potíže s chrupem a naplánovali přístrojové vyšetření v celkové anestezii,“ popsala zooložka Zdenka Vavrysová.
Nečekaná diagnóza byla ale jasná při rozevření tlamy, když veterinární lékaři nalezli rozsáhlý nádor, který již způsoboval deformaci dolní čelisti.
„Protože při podzimní kontrole během korekce drápů jsme žádný nález nezaznamenali, bylo zřejmé, že nádor je agresivní a rychle roste. Vzhledem k jeho rozsahu, nemožnosti odstranění a poškození čelisti jsme zvířeti nemohli zajistit účinnou léčbu a život bez utrpení. Proto jsme na místě po konzultaci s veterinárními lékaři rozhodli o eutanázii,“ uvedla zooložka.
Pitva pak prokázala, že šlo o agresivní karcinom, který prorůstal do kosti čelistí a mízních uzlin.
Věk 19 let je i pro tygra v lidské péči poměrně vysoký. Pár odchoval v Hodoníně šest mláďat. Roku 2015 se narodila dvojčata, v dalším vrhu roku 2017 následovala čtyřčata. Do tří let věku mláďata vždy odcházela do dalších evropských zoo.
Ohrožené tygry ussurijské chová hodonínská zoo dlouhodobě, proto je tygr také erbovním zvířetem v logu. Od poloviny února zůstává jediným tygrem v zoo šestnáctiletý samec Igor. „Do budoucna plánujeme přejít na chov tygrů sumaterských. Jsou mnohem vzácnějším druhem, jejich chov a ochrana je větší prioritou,“ nastínila zooložka.
Raya však nebyla nejstarším ussurijským tygrem v Česku Ještě o rok starší byla tygřice Satu z nedaleké Zoo Brno, která se dožila dvaceti let. I tu ale museli veterináři kvůli neurologickým problémům a nálezu nádoru uspat.