V odlesku svíčky spatřil Tutanchamona. Sto let od objevu připomíná i výstava

Howard Carter po Tutanchamonově hrobce na počátku 20. století pátral několik let. Prohledával nehostinné a mimořádně rozlehlé Údolí králů nedaleko Káhiry.

Návštěvníkům expozice na brněnském výstavišti se poklady z hrobky představí na ploše 2 000 metrů čtverečních. Jsou uspořádané částečně tak, jak je Carter 4. listopadu 1922 poprvé spatřil.

„Výstava je velice přesnou kopií Tutanchamonova pokladu. Máme tu stovky nádherných exponátů, které jinde pohromadě není možné vidět. Můžeme návštěvníkům ukázat takzvaný nálezový stav, tedy to, co Carter objevil v hrobce. Pak máme exponáty i každý zvlášť k prohlédnutí i s bohatým textovým doprovodem,“ sděluje mluvčí výstavy Květa Havelková.

Mezi dechberoucí artefakty, jakými jsou nejen slavná Tutanchamonova maska, ale i jeho vůz, zlaté skříně z pohřební komory, rakve a sarkofágy, šperky, sošky nebo zlaté sandály a pouzdra na prsty ze zlatého plechu, vezme návštěvníky průvodce při komentovaných prohlídkách.

Tutanchamonovo dědictví Havelkovou nepřestává fascinovat. „Je krásné vidět poklad na vlastní oči a být mu tak blízko. Chápu a vnímám nadšení pana Cartera, který nepolevil, pátral po hrobce mnoho let a prožil příběh jako z dobrodružného filmu,“ poznamenává Havelková.

A dodává, že Carter uspěl doslova na poslední chvíli. „Docházely mu peníze, docházela mu trpělivost, docházel mu personál a docházel mu i čas, na který měl koupenou koncesi pro pátrání. Za pět minut dvanáct se dočkal. Měl zhruba poslední měsíc na to, aby hrobku našel, a on to opravdu dokázal,“ líčí s obdivem Havelková.

Do Carterovy kůže se obdivovatelé starého Egypta mohou přenést až do začátku ledna, do kdy výstava v Brně zůstane.

Stoleté výročí největšího archeologického objevu v historii si dnes připomenou hlavně v Egyptě; v Brně jsou k dispozici – stejně jako na jiných výstavách Tutanchamonova pokladu po světě – repliky faraonova dědictví. Zapůjčení originálů z muzea v Káhiře není možné.

O výstavě Expozice je otevřena denně od 9 do 20 hodin, poslední vstup je v 18 hodin. K dispozici jsou vstupenky na přesné datum a čas v cenovém rozmezí od 100 do 330 korun, případně VIP vstupenky s možností vstupu kdykoliv za 300 až 430 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Pro nejmladší návštěvníky je připravena dětská stezka a pracovní listy.

„Výstava představuje i Tutanchamonův život. Vidíme jeho zlatý vůz, jzlatý trůn, který je dokladem lásky k jeho ženě. Na trůnu není zobrazen válečník, ale mladý muž, o kterého se jeho žena láskyplně stará a natírá ho vonnými mastmi. Je zde spousta detailů, které veřejnost mohou i překvapit,“ domnívá se Havelková.

Zároveň je výstava prosta případného nebezpečí, jemuž se dle vyprávění vystavují ti, kdož faraonův poklad naleznou a pokusí se ho dotknout. Takoví odvážlivci měli podle legend zahynout.

V roce 1923, pár měsíců po objevení hrobky, skutečně zemřel lord Carnarvon, Carterův sponzor. Údajně měla následovat i smrt dalších lidí, kteří měli s nálezem co do činění. Pouze Carter, který Egypt a jeho mytologii miloval a své vášni zasvětil většinu života, odešel na věčnost až patnáct let poté, co objevem vstoupil ho dějin. Zemřel na rakovinu.

V hrobce čekala kobra

„Carter v hrobce po jejím otevření narazil i na kobru, která měla faraona hlídat a nevítaného hosta zastavit. Vysvětlení, co kobra uvnitř dělala, je však prostší, kobry v Egyptě žijí a v hrobce měla klid a teplo. Bydlela v ní,“ vysvětluje mluvčí výstavy.

Stejně tak logické vysvětlení má podle jejích slov i okamžité uhynutí kanárka, kterého měli badatelé s sebou - stejně jako si kanárky do dolu berou kvůli identifikaci jedovatých plynů horníci. V hrobce se mohly nahromadit plyny a kvůli tomu kanárek uhynul, takže to nezpůsobila takzvaná faraonova kletba.

„Přední světový egyptolog Zahi Hawass, který Tutanchamonovy ostatky studoval, se faraonovy pomsty nebál. Řekl nám však, že když Tutanchamona připravoval na prohlídku na CT, zastavil se s ním výtah a v celé budově vypadla elektřina. Tak kdo ví,“ usmívá se Havelková.

Výstava v Brně podle jejích slov láká denně školní výpravy a stovky zájemců. Jedna ze sekcí je věnována i české egyptologii.

Tutanchamon nastoupil na trůn v roce 1332 před naším letopočtem ve věku pouhých devíti let jako jeden z posledních králů 18. dynastie. Jeho smrt je dodnes záhadou. Zemřel po devíti letech na trůně pravděpodobně na infekci způsobenou zlomením nohy po pádu z vozu.