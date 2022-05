Jižní Morava láká, turisté si však v kraji připlatí za jídlo i ubytování

Průměrně počítají s tím, že na osobu utratí 5 838 korun. Jestli to však bude stačit, je otázka. V souvislosti s bezprecedentně vysokou inflací rostou ceny jak v restauracích, tak v ubytovacích službách i u turistických atrakcí, které se přitom teprve začínají vzpamatovávat z dopadů koronavirové pandemie.

Majitelům gastropodniků zdražují všechny důležité vstupy - od potravin až po energie. Zároveň čelí i problémům na pracovním trhu. To vše se promítá do nákladů.

„Ještě jsme nezdražovali, ale brzy to přijde a asi poměrně o dost,“ potvrzuje provozní Kateřina Frodlová z Valtické rychty, oblíbené restaurace na Břeclavsku. Odhaduje, že ceny vzrostou minimálně o patnáct procent. „Nejsme rádi, ale náklady jsou strašně vysoké - od energií až po zaměstnance,“ posteskne si.

Obdobně to vidí i majitel restaurace U Tlustých, která stojí na dohled zámku v Lednici.

„Máme dlouhodobě nastavenou finanční politiku, kdy cenu surovin násobíme třemi a k částce přičteme jedenadvacetiprocentní daň. A podle toho určujeme ceny i pro tuto sezonu,“ naznačil Andrej Tlustý, že při současné výši plateb za elektřinu, vodu, plyn, potraviny i zaměstnance se zdražení prostě vyhnout nemůže.

Když se podívá do nákupního seznamu pro svoji restauraci, sleduje obrovský nárůst cen u másla, mléka i masa. „Vepřové maso jsme nakupovali za 65 korun. Dnes jsme na stokoruně a očekává se, že to vyletí až na sto padesát korun. To je neskutečné,“ vypočítává Tlustý.

Zdražení ale u něj nebude tak markantní jako u restaurací, které v minulých letech držely ceny nízko. „Myslím, že skončí ‚meníčkáři‘, protože jídla za pouhých 120 korun prostě nebude možné zvládnout,“ domnívá se Tlustý s tím, že pro některé typy restaurací může být současné navyšování cen likvidační.

Oběd v průměru za 156 korun

Podle údajů stravenkové společnosti Edenred obědy v restauracích meziročně v celém Česku zdražily asi o patnáct korun na průměrných 156 korun. V Brně je ale „cenový střed“ vyšší, a to 165 korun. Ještě před pěti lety přitom lidé v krajském městě za oběd průměrně zaplatili 107 korun.

A ani další vývoj nemusí být optimistický. „Inflace v odvětví stravování nyní dosahuje dvouciferných čísel, naposledy v únoru činila dvanáct procent a čeká se pokračování. Bohužel je na místě obava, že při dalším výrazném růstu cen jídel budou lidé velmi zvažovat, zda na obědy do restaurace zajít, či nikoli,“ podotýká za vedení společnosti Edenred Aneta Martišková.

Vedle restaurací zvedají před sezonou ceny i ubytovatelé. Podle Asociace hotelů a restaurací České republiky se to týká celkem 68 procent hotelů. Zbylá třetina bude muset k nezbytnému kroku přistoupit nejpozději koncem května. Například Penzion Valtice oproti dřívějšku zvedl cenu zhruba o 150 korun.

„Hlavně kvůli snídaním, kde vstupy zdražily nejvíc. Zelenina, ovoce i pečivo šly cenově výrazně nahoru. Museli jsme přidat, pokud chceme zachovat standard, který u nás hosté mají,“ vysvětluje spolumajitelka penzionu Petra Hoštická.

S úrovní služeb dolů jít nechtějí a nemohou. Snaží se právě o opak, letošní sezona totiž může být zlomová. „Myslím, že bude skutečně rozhodující. Lidé začnou zvažovat, kam pojedou. A když už se rozhodnou utratit nějaké peníze, budou za to chtít dostat skutečný nadstandard. O to víc se musíme snažit,“ domnívá se.

Pomůže drahota v zahraničí

S tím souhlasí také tajemnice destinační společnosti ZnojmoRegion Irena Navrkalová. Kdyby návštěvnost ovlivňovalo pouze to, zda má region co nového nabídnout a je vnímán lákavě a pozitivně, bylo by vyhráno. Tak jednoduché to ale není.

„Klíčové je, zda si kvůli současné inflaci, nepředvídatelnému covidu či válce na Ukrajině a jejím dopadům budou Češi moct vůbec dovolit dovolenou u moře a v zahraničí. Anebo i letos dají přednost domácí turistice,“ míní Navrkalová.

Na to, že ceny dovolené v zahraničí, které se šplhají nahoru, nahrají právě jižní Moravě, sází i restauratér Tlustý. „V cizině dnes turisté zaplatí téměř dvojnásobek toho, co dřív. Věřím, že právě díky tomu bude sezona u nás skvělá,“ prorokuje s tím, že podnikatelé v atraktivních turistických oblastech typu Lednickovaltického areálu si na nezájem návštěvníků snad nebudou muset stěžovat.

A to i navzdory tomu, že vedle jídla a ubytování si musí připlatit třeba na vstupném na památkách, které se zvedlo v průměru o třicet korun. Reakci na inflaci chystají i další turistické atrakce v kraji.

Přitom podle Českého statistického úřadu už dnes peníze na dovolenou nemá pětina domácností. Zejména právě kvůli financím, ale u seniorů často i vlivem horšího zdraví či obecného nezájmu o cestování, část populace žádné turistické cesty nepodniká. Vyplývá to z loňského průzkumu o životních podmínkách.

„Finanční nedostupnost dovolené uváděly častěji domácnosti, jež deklarovaly obtíže vycházet s příjmy a které by nebyly s to zaplatit nečekaný výdaj,“ uvedl Jiří Kamenický v časopise Statistika a my vydávaném Českým statistickým úřadem.

Dovolenou si tak nemohlo dopřát 63 procent domácností v čele s nezaměstnanou osobou, 30 procent nepracujících seniorů, 37 procent samoživitelek, více než 20 procent úplných rodin s třemi a více dětmi či bezmála 30 procent domácností bydlících v Ústeckém nebo Olomouckém kraji.