Jen ochutnat už nestačí. Turisté chtějí k vínu i silné zážitky a informace

„Jejich příklon ke kvalitě je v posledních letech znatelný. Více si rozmýšlejí, za co své peníze utratí, a chtějí za ně dostat to nejlepší. Zvyšuje se jejich informovanost i požadavky, které se potkávají s rostoucí kvalitou a nabídkou služeb. Lidé přijíždí za zážitky, zajímají se, jak a z čeho víno vzniká, a čím dál populárnější je i téma udržitelnosti jako takové,“ shrnuje prezident Svazu vinařů Martin Chlad závěry průzkumu k vinařské turistice, který svaz mezi svými členy nedávno provedl.

Co ukázal? Třeba že narůstá popularita doprovodných programů k samotným vinným degustacím. Třiašedesát procent vinařů hlásí zájem o prohlídky vinic, což je opravdu vysoké číslo s ohledem na to, že zdaleka ne všichni vinaři vlastní vinice mají.

A zdaleka nezůstává jen u toho. „Lidé jednoznačně více vyhledávají ‚zážitkový agroturismus‘. Už nechtějí jenom sedět ve sklepě a ochutnávat vína, ale také se něco dozvědět, zažít a více poznat i nás vinaře a náš obor,“ potvrzuje vinař Lubomír Tichý, který je i předseda spolku Dunajovské kopce.

Ten sdružuje vinařství z podpálavských obcí, která prohlídky sklepa, výrobních prostor i vinic nabízejí. A také párují víno s lokálními produkty – postavena je na tom Vinařská kuchařka.

Nejvíc táhne sklizeň hroznů

I Martin Zugárek z Rodinného vinařství Zugárek v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku vidí, že lidé stále více vyhledávají kvalitní zážitky a jsou ochotni investovat do unikátních zkušeností. „Zájemci si také často chtějí vyzkoušet práci na vinici, což považujeme za skvělou možnost, jak přiblížit celkový proces výroby vína našim návštěvníkům,“ líčí.

Práce na vinici se liší podle ročního období: jde třeba o výsadbu, řez révy, kontrolu škůdců nebo sklizeň hroznů. O tu je zájem vůbec největší.

„Mnoho návštěvníků je překvapeno, jak fyzicky náročná a detailní práce to může být. Komentují, že je to skvělá zkušenost, která umožní lépe pochopit, kolik úsilí a péče je třeba pro výrobu kvalitního vína. Někteří si odnesou nový pohled na práci vinaře a váží si jeho práce více, když vidí, co všechno výroba obnáší,“ míní Zugárek.

Trend potvrzuje i vinařství Vican z Mikulova, kde v rámci teambuildingů nebo větších skupin také nabízejí zážitek ve formě sběru hroznů. Zájemci si ale mohou vyzkoušet třeba i výrobu korbáčiků.

„Máme i interaktivní hru, kdy si stáhnou do mobilu aplikaci, běhají po vinici a odpovídají na otázky z Bobulí nebo Vinařů (vinařství bylo producentem trilogie i seriálu – pozn. red.) nebo k výrobě vína. To nám taky láká návštěvníky,“ myslí si Lenka Maloňová, která má ve vinařství na starosti marketing.

Návštěvníci přijíždějí zvídavější

Vinařství Lahofer u Dobšic na Znojemsku má zase zážitkový projekt Mějte svoji hlavu, kdy si člověk na vlastní kůži vyzkouší práci vinohradníka či samotný sběr a lisování hroznů. „Nabízíme také netradiční akce typu autovýlet s degustací vín přímo ve vinohradu, a to takzvaně ‚na klíč‘ podle přání zákazníka. Stačí se jen ozvat a prodiskutovat možnosti,“ nastiňuje ředitel společnosti Petr Chaloupecký.

Lahofer navíc může díky své nové a architektonicky ceněné budově ve vinici U Hájku organizovat větší kulturní akce, jako jsou koncerty nebo divadla. A i dalším jihomoravským vinařstvím moderní budovy lákají návštěvníky a zvyšují úroveň vinařské turistiky.

Ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Martina Grůzová si pochvaluje pestrou nabídku vinařské turistiky. „Více než kvantitu spotřeby návštěvníci vyhledávají kvalitu spojenou se zážitky,“ potvrzuje také. I data za druhé čtvrtletí letošního roku ukázala, že jih Moravy láká v Česku hned po Praze nejvíc, přijelo 589 tisíc návštěvníků.

Rostou i požadavky a očekávání návštěvníků. „Chtějí více poznat podstatu výroby vína i problematiku spojenou s pěstováním révy vinné. Hodně je pak zajímají typické odrůdy pro region, které to jsou a proč tomu tak je. U nás to je hlavně Ryzlink vlašský. Během pobytu nebo návštěvy chtějí ideálně poznat více míst a více vinařství najednou a často se zajímají opravdu do hloubky,“ pozoruje vinař Tichý.

Zákazníci jsou informovanější a zajímají se o odrůdy a jejich rozdílnosti i podle vinaře Martina Pitry z Dolních Dunajovic na Břeclavsku. „Rádi si nechají představit provoz, vysvětlit celý řetězec výroby vína od zpracování hroznů až po lahvování vína, jaké jsou rozdíly mezi typy nádob (nerez, sud), nechají si i představit jednotlivé technologie. Mám radost ze zákazníků, kteří se zajímají o různé aspekty výroby vína, nejen o víno samotné,“ pochvaluje si.