Poláci porazili na jihu Moravy dominantní Slováky. Láká je víno, historie i trhy

Snaha přitáhnout Poláky do Jihomoravského kraje se vyplatila. V létě patřili mezi nejpočetnější skupinu zahraničních turistů a předčili tak i Slováky, kteří dlouhodobě v této oblasti dominovali. Na severního souseda se chce jako primární zemi zaměřit příští rok i přímo Brno.
Vánoční trhy v Brně (21. listopadu 2025)

Vánoční trhy v Brně (21. listopadu 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Slováci nyní podle dat Českého statistického úřadu tvořili dvacet procent všech návštěvníků, zatímco polští sousedé o dvě procenta víc. Kampaň zaměřená na sociální sítě, influencery a propagaci přímo v Polsku, kterou loni spustila Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, tak přinesla výsledek. Už na počátku letošního roku si čísla z předchozího roku agentury pochvalovaly.

Brno cílí na pozornost severních sousedů dlouhodobě, po Novém roce však plánuje několik novinek. „Propagační kampaň Brno True Story rozšíříme z jižního Polska také do Varšavy, Lodže nebo Poznaně. Hojně pro to hodláme využívat spolupráce s influencery a tvůrci videí, ale i online kanály a sociální sítě. Zvažujeme také překlad webové aplikace Brno Match (formou online seznamky doporučí turistické cíle ve městě na míru, pozn. red.) do polštiny. Z dat víme, že zájem Poláků o Brno rostl v posledních dvou letech nejrychleji, proto chceme potenciál využít,“ popsala strategii mluvčí Turistického informačního centra Brno (TIC) Hana Bánovská s tím, že cílí i na další sousední země, tedy Slovensko, Německo a Rakousko.

Turistů je na jižní Moravě dost, zůstávají ale krátce. Pomoct má MojaKarta

Zájem Poláků byl zřetelný třeba na letošní vánočních trzích, které patřily poslední týdny mezi největší lákadla a které částečně dobíhají ještě i v těchto dnech. „Cizinců je tu obecně docela dost, ale myslím, že nejčastěji se tu setkávám právě s Poláky a Slováky. Jsou to páry, rodiny i větší skupiny,“ líčil před vánočními svátky svou zkušenost jeden z trhovců.

To potvrdila i Bánovská. „Odhadujeme, že se jedná o kombinaci turistů, kteří mají zájem o poznávání města a právě návštěvu trhů,“ komentovala. Pomáhala tomu nejspíš i vychytávka na náměstí Svobody, kterou TIC představilo už loni. Návštěvníci se tehdy mohli díky videomostu přenést na trhy do irského Waterfordu, letos jej organizátoři využili právě k propagaci trhů mezi obyvateli polské Poznaně, která je partnerským městem Brna.

Největší tahoun? Alkohol

Velkou roli v zájmu Poláků hraje nejen vzdálenost obou zemí, ale také jejich podobnost a zvyky lidí. „Polský turista má vztah k českému humoru a není úplně mainstreamově orientovaný, což jsou dobré předpoklady pro to, aby si návštěvu Brna užil,“ přiblížila Bánovská.

Mezi návštěvníky ze severu rezonují zejména dlouhodobější akce, jako jsou festivaly, kulturní slavnosti, ale také gastronomie a především vinařství.

To se poslední roky projevuje při Svatomartinském koštu na brněnském náměstí Svobody. Podle ředitele Svazu vinařů Zbyňka Vičara se každým rokem počet polských turistů zvyšuje. „Ještě před několika lety sem přijížděl jeden až tři autobusy, loni už sedm. Mají zájem o víno, i třeba z důvodu, že se jedná o jednu z mála komodit, kterou tu máme levnější než u nich. A navíc se v Polsku v posledních letech těší velké popularitě, konečně se tam začíná probouzet vinařská kultura,“ vysvětlil Vičar.

Turistů mířících za vínem přibývá, pobyty rezervují často na poslední chvíli

Poznatku využívá také zmíněná Centrála cestovního ruchu. „Víno je na polském trhu naší silnou stránkou, ale v rámci turismu jej nelze propagovat napřímo. V březnu jsme proto odstartovali kampaň s názvem Degustuj architekturu, která ukazuje víno z trochu jiné perspektivy a propojuje jej s unikátní architekturou třiceti místních vinařství,“ konstatovala Martina Vidová, která má na starosti propagaci centrály. Dodala, že s výsledky jsou spokojení, proto s kampaní plánují pokračovat i v příštím roce.

Menší města jsou v kurzu

Nejsou to však jen obyvatelé Polska a dalších sousedních zemí, kteří volí jižní Moravu coby cíl své dovolené či výletu. Ze statistických dat plyne, že v létě došlo k meziročnímu nárůstu také u návštěvníků z Jižní Koreje, a to až o dvacet procent.

„Tento trend potvrzuje rostoucí zájem o naši destinaci. Je ovlivněn jak poptávkou po evropských kulturních a historických zážitcích, tak intenzivní propagací České republiky na korejském trhu,“ podotkla Vidová.

NEJ výletním místem v Česku je zámek Lednice, rozhodla anketa

Evropa obecně podle ní pro Korejce představuje atraktivní destinaci a po covidové přestávce se k turismu zase vracejí. „Zároveň se částečně mění způsob cestování. Vedle organizovaných zájezdů, jež dál tvoří významnou část, se častěji objevují i samostatní cestovatelé. Zájem navíc podporuje i nynější trend vyhledávání menších a méně přetížených evropských měst, kam jižní Morava s Brnem dobře zapadá,“ dodala. Mezi nejoblíbenější destinace pak patří hlavně památky UNESCO, v případě jižní Moravy Lednicko-valtický areál a vila Tugendhat.

Na MotoGP do Brna dorazila třetina cizinců

Jednou z letošních akcí na jižní Moravě, na kterou hojně zavítali zahraniční turisté, byla letní motocyklová Velká cena. Brněnské závody navštívilo v součtu všech tří dnů okolo 220 tisíc diváků, přičemž třetinu tvořili právě cizinci a jejich útrata byla 2,2krát vyšší než u domácích příznivců.

Z předběžných výsledků studie, jejímž účelem je mimo jiné prokázat přínos sportovní akce pro veřejné rozpočty, také vyplývá, že více než půlka návštěvníků ze zahraničí byla na MotoGP poprvé a že dvanáct procent cizinců si pobyt v Česku prodloužilo a vyjelo i mimo jižní Moravu.

Podrobné výsledky studie organizátoři zveřejní začátkem příštího roku, stejně jako detailní finanční vyhodnocení akce. Další ročník závodů, které se do Brna vrátily po pěti letech, se pojede od 19. do 21. června 2026. (ČTK)

