Jižní Morava touží přilákat Francouze a gurmány, pomáhají cestopisy

Na Francouze už se pokusilo Česko zacílit skrz televizní cestovatelské reportáže v pořadu Invitation au voyage (v překladu Pozvání na cestu). Ty před pár týdny sledovalo více než 1,5 milionu francouzských diváků a díky paralelnímu vysílání také 550 tisíc Němců. Mediální hodnota výstupů, vycházející z ceny reklamy v televizi ARTE, se odhaduje na tři miliony korun.

Patnáctiminutová videa představila nadčasovou funkcionalistickou architekturu Brna, ale také jihomoravský odkaz hudebního skladatele Leoše Janáčka.

„Točíme-li například reportáž po stopách Leoše Janáčka, nevyhneme se návštěvě starobrněnského opatství, Památníku Leoše Janáčka nebo Besedního domu v Brně. Skrze tvorbu skladatele se tak diváci dozvědí o místech, která mohou běžně navštívit, pokud do Brna zavítají. Ve francouzském mediálním světě, kde je destinace Česká republika často redukována pouze na hlavní město Prahu, jsou obdobné mediální zásahy velmi cenné,“ vyzdvihuje manažerka vztahů s veřejností a PR Jana Trojanová, která je pověřena řízením zahraničního zastoupení České centrály cestovního ruchu Czech Tourism ve Francii.

Podle ní jsou právě kulturní témata u Francouzů trefou do černého a mají potenciál je nalákat do Česka.

Jako v Itálii, líčí bloger

Na jižní Moravu v posledních letech přijíždí jen necelých pět tisíc Francouzů ročně, což je ve srovnání s hosty z jiných zemí poměrně málo. „Na složení zahraničních hostů se nejvíce podílejí ti ze sousedních zemí. Ubytování zde nejvíc využili lidé ze Slovenska, dále z Polska, Německa a Rakouska. Páté místo v žebříčku obsadili hosté z Litvy,“ tlumočí Veronika Dohnálková z brněnské pobočky Českého statistického úřadu poslední známá data za první tři čtvrtletí loňského roku.

Před nástupem covidu bylo číslo přijíždějících Francouzů zhruba o čtvrtinu vyšší. Jak přilákat turisty ze země galského kohouta, přitom v Czech Tourismu vědí.

„Francouzi mají touhu objevovat a zažívat jiné kultury, zvyklosti, jazyky, hudbu, festivaly. Hledají aktivity na míru, očekávají vřelý a milý přístup, potřebují lidskost. Oslovuje je slow tourism (pomalé cestování), zážitky a individualismus. Dovolenou si chtějí užít, jsou spontánní a rádi improvizují. Cestování je doslova životní potřebou šestapadesáti procent Francouzů,“ říká ředitel Czech Tourismu Jan Herget.

Před časem si jižní Moravu projel i francouzský bloger Thibault Touzeau, spoluzakladatel cestovatelského blogu Travel Me Happy. Oslovilo ho Znojmo, které navštívil v době vinobraní, sklepní lokalita Plže v Petrově na Hodonínsku nebo Mikulov. „Měl jsem dojem, že jsem v italské vesnici, je to docela ohromující,“ neskrývá okouzlení městem pod Pálavou.

Nadšený byl také z Brna. „Velmi se mi líbila atmosféra a dynamika Brna, města historického, živého, kreativního, studentského a velmi gurmánského s mnoha trendy bary a restauracemi,“ komentuje na svém blogu, ve kterém se nebrání ani srovnání s Prahou, kde mu podniky přišly až příliš turistické. „Jak moc se mi nelíbily pražské restaurace v centru města, v Brně jsem si je opravdu užil,“ svěřuje se.

Chutné Česko pro Slováky

Právě gastroturistika je dalším fenoménem, který může jihu Moravy přitáhnout návštěvníky. Třeba Slovákům se takto kraj prezentuje v televizních cestopisech Chutné Česko. Ty lákají k výletu třeba do Moravského Krumlova se Slovanskou epopejí, do Sloupsko-šošůvských jeskyní v Moravském krasu nebo do Olešnice za modrotiskem, který je zapsán na seznamu UNESCO. A také do Ivančic za Alfonsem Muchou i chřestem, který tady naservírují třeba i v podobě sladké panna cotty.

Jižní Moravu nemůže minout ani nedávno nastartovaný pořad Příběhy starých hospod v České televizi. Herec Josef Polášek vezme diváky za štamgasty do brněnských podniků U Semináru, U Bláhovky, Stopkovy pivnice, restaurace U Průmyslovky přezdívané Logáro či na zahrádku Na Střeláku.

Ke gurmánským zážitkům v Česku patří také víno. České a moravské moky slaví mezinárodní úspěchy a turisté si je mohou vychutnat jak v tradičních vinných sklípcích, tak v moderních designových vinařstvích.

I proto se letos v březnu Česko díky spolupráci Czech Tourismu a Národního vinařského centra vůbec poprvé představí na Mezinárodní konferenci pro vinařskou turistiku ve španělské Tarragoně a v polovině července také na National Geographic Food Traveller Festivalu v Londýně.