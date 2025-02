Kampaně zabraly, Poláci berou jižní Moravu útokem. Teď zkusí zlákat i Italy

„Po Slovácích, kterých je 22 procent, je to druhá nejpočetnější skupina zahraničních návštěvníků,“ upřesňuje Martin Šauer z katedry regionální ekonomie Masarykovy univerzity, který zpracovává data o pohybu turistů získaná od mobilních operátorů. Zájem Poláků povzbuzuje zejména Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, která právě na ně loni zacílila svou kampaň.

Kromě toho, že se její zástupci účastní polských veletrhů cestovního ruchu, používají hned několik dalších způsobů propagace. „Účinným prostředkem je například zajišťování organizovaných výletů pro polské influencery a blogery,“ zmiňuje Pavla Brhel, marketingová manažerka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy. Na mladou generaci se pak snaží cílit pomocí sociálních sítí, jako je Instagram či Facebook.

„Protože Poláci při cestování nejvíce vyhledávají výjimečné zážitky nebo dobré jídlo, přizpůsobili jsme tomu i sdělení kampaní na těchto platformách. Vyzdvihujeme například nevšední pivní lázně ve Znojmě, sklepní uličky nebo zážitkové exkurze v jeskyních Moravského krasu,“ doplňuje Brhel.

Lákat polské turisty chtějí i nadále. Pomoci by tomu mohla kampaň Degustuj architekturu, která se již v minulosti osvědčila u českých turistů. Letošní ročník, do něhož se zapojilo na třicet vinařství, odstartuje v březnu.

„Jižní Morava je v očích Poláků silně spojována s vínem, což nás inspirovalo k tomu, postavit na tomto tématu kampaň a ukázat víno z trochu jiné perspektivy. Cílem je propojit unikátní architekturu vinařství s tradičním řemeslem,“ vysvětluje Brhel.

Jedničkou je Brno, následuje Mikulov

Oblíbená turistická místa Poláků v podstatě kopírují žebříček nejoblíbenějších lokací mezi všemi turisty, tou nejvyhledávanější je Brno. Mimo kampaň centrály se ovšem město snaží prosazovat i samostatně.

„V zahraničí, především u sousedních států, se snažíme zviditelnit kampaní True Story. Jak zacílit konkrétně na polské turisty, konzultujeme s odborníky, snažíme se je lákat především na vodojemy, kde máme prohlídky i v polštině, dále na architekturu, gastronomii, letní festivaly nebo Vánoce,“ zmiňuje Hana Bánovská z turistického informačního centra.

Druhým místem v oblíbenosti se může pyšnit Mikulov. „My s polskými turisty pracujeme už dlouhodoběji. V polštině máme městský web i informační brožury. Loni jsme se také účastnili turistického veletrhu v Poznani,“ přibližuje mluvčí města Jan Šmikmátor.

Informací v polštině se návštěvníci dočkají rovněž na zámku Lednice. „Máme k dispozici překlady do polštiny, a pokud je to velká skupina, čte jim to polský průvodce,“ sděluje kastelánka Ivana Holásková s tím, že na případných kampaních spolupracují právě s Centrálou cestovního ruchu.

Poněkud jiné zájmy při cestách na jižní Moravu lze sledovat u ostatních sousedů. Němci a Rakušani se podle Šauera do Česka vydávají zejména na obchodní cesty. „Zdržují se především v Brně, například v oblasti přehrady, kde je mnoho kongresových hotelů,“ odůvodňuje Šauer s tím, že se tedy nejedná o typické turisty. Ačkoliv právě Rakušani to mají na jižní Moravu nejblíže, v minulém roce jich sem dorazilo dvakrát méně než Poláků.

„Je to dlouhodobý jev. Preferují spíše vlastní krajinu a turistické lokality, které jsou velmi atraktivní,“ vysvětluje Šauer. Pokud se však pro cestu rozhodnou, nejčastěji volí Znojemsko, zejména oblast národního parku Podyjí.

Nová karta pro Slováky, na mušce Italové

Slováci, kteří jsou nejpočetnější skupinou zahraničních turistů, se svým chováním velmi podobají českým turistům. Často cestují z místa na místo a nezdržují se dlouho v jedné lokalitě.

„Pro ně letos přicházíme s nabídkou turistické karty MojaKarta, kterou jsme uvedli na tuzemský trh loni. Díky ní získají benefity v podobě výhodných, či dokonce volných vstupů do atraktivních turistických cílů nebo slevy na degustace vín,“ přibližuje Brhel. Podmínkou je strávit alespoň dvě noci v některém z více než 150 zapojených ubytovacích míst.

Ačkoliv prioritou Centrály cestovního ruchu zůstávají nadále sousední země, na jaře chce svou působnost přesunout o něco dále. V návaznosti na spuštění přímé letecké linky mezi Brnem a Římem se její zástupci účastní výstavy s názvem Best Spring City Breaks v Miláně, jejímž cílem je zvýšit povědomí o jižní Moravě právě mezi italskými turisty.

„Díky spolupráci s italským zastoupením CzechTourism tak budeme mít příležitost představit bohaté kulturní, gastronomické a vinařské možnosti našeho regionu,“ dodává Brhel.