Byl dražší, přesto prorazil. Turbomošt vylepšuje Brňanům Vánoce už 15 let

„Jménem jsme se inspirovali na trzích ve Vídni, kde byl nápoj s názvem turbopunč, než ho kvůli velkému množství alkoholu zakázali,“ popisuje Vlachynský začátky již patnáctileté štace.

Ačkoliv na začátku byly podle něj jejich nápoje výrazně dražší než u konkurence, dokázal se s kamarády prosadit, postupně růst a rozšiřovat své stánky na další náměstí v Brně. Letos tak stánek s turbomoštem najde člověk na každém zdejším prostranství, kde se trhy nacházejí. Na centrálním náměstí Svobody letos uzmuli i největší Zimní bar, který bude v provozu až do začátku ledna.

Zakládají si na tom, že drinky nemíchají dopředu, ale panáka alkoholu nalévají do kelímku s moštem až přímo před zákazníkem. A po patnácti letech to už není pouze klasický mošt s jablečnou pálenkou, ale mnohé další kombinace, ať už je to turbokapr, což je mošt s rumem, nebo turbošroub, v němž se míchá základní surovina s absintem.

Letos poprvé mohou návštěvníci ochutnat speciality s ginem, nebo dokonce kávovým likérem. „Na první dobrou jsem tomu taky nevěřil,“ přiznává původní skepsi a následné překvapení sám Vlachynský. Věří, že stejně jako on i ostatní těmto netypickým kombinacím přijdou na chuť.

Klasický turbomošt je však pořád jasnou jedničkou, z celkového počtu prodaných drinků během adventu v Brně tvoří 30 až 40 procent. „Celkově prodáme 200 až 300 tisíc nápojů za sezonu. Záleží rok od roku,“ vyčísluje. Podle něj se ani příliš nemění chutě zákazníků. „Možná ale přece jen vybírají méně sladké,“ doplňuje sedmatřicetiletý podnikatel a spolumajitel vyhlášených brněnských barů.

Vylepšené mošty plánovali „Lidi z baru“ nabídnout letos poprvé i Pražanům. Nechtěli se dostat rovnou na Václavské nebo Staroměstské náměstí, ale měli vytipovaných několik těch menších. „Vypadalo to dobře, byla tam podpora, aby Brno vyjelo do Prahy, ale pak to ztroskotalo,“ líčí Vlachynský neúspěch. Za rok se ale chtějí pokusit do hlavního města proniknout znovu. „Je to o tom přesvědčit spoustu lidí s razítky na úřadech, aby nám to povolili,“ podotýká.