Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Oldřich Haluza
  15:52
Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele byly už pár sezon trnem v oku. Městská část tvrdí, že ho vícekrát upozorňovala, že podáváním nápojů do vlastních nádob porušuje podmínky.
Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v souladu s vratnými kelímky vyvedenými v jednotném designu brněnských Vánoc. | foto: Turbomošt

Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s...
Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s...
Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s...
Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...
18 fotografií

Radnice totiž společně s prodejci zavedla systém vratných kelímků s jednotným vizuálním stylem.

„Tohle bohužel není vtip, nadsázka ani clickbait, ale realita. Letos, poprvé po 12 letech, vám Turbomošt do legendárních hrnků nenalijeme. A vás musíme poprosit, abyste je na trhy ani nebrali. Mrzí nás to ohromně a věřte, že bychom k tomu sami nikdy nepřistoupili. Úřad městské části to ale vidí jinak...“ uvedl provozovatel Turbomoštu na sociálních sítích.

Stánky s oblíbeným nápojem patří Janu Vlachynskému, který se řadí mezi největší podnikatele na brněnských vánočních trzích. Letos provozuje dohromady jedenáct prodejních míst.

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

„Hrnky byly trnem v oku už pár sezon (a zatím jsme je každý rok jakžtakž ubránili). Ale pro letošek jsme od města dostali definitivní stopku. Nejenom že do nich nesmíme nalívat, ale nemají se na trzích vůbec vyskytovat. Prostě je nenoste, nechtějí je na náměstích vidět,“ napsal provozovatel.

Radnice Brna-střed se podle mluvčího Michala Šťastného dlouhodobě snaží, aby pro všechny prodejce na vánočních trzích platila transparentní a jednotná pravidla. „Prodejci se již při výběrovém řízení zavazují k tomu, že se účastí na trzích zapojují do vratného systému. Zapojeni jsou do něj letos všichni prodejci na vánočních trzích v Brně, včetně provozovatelů restauračních zahrádek,“ řekl mluvčí.

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v souladu s vratnými kelímky vyvedenými v jednotném designu brněnských Vánoc.
Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s ním přišel tehdejší student Jan Vlachynský. Jde o mošt vylepšený o panák jablečné pálenky, k původní verzi během let přibyly i další kombinace. (prosinec 2024)
Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s ním přišel tehdejší student Jan Vlachynský. Jde o mošt vylepšený o panák jablečné pálenky, k původní verzi během let přibyly i další kombinace. (prosinec 2024)
Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s ním přišel tehdejší student Jan Vlachynský. Jde o mošt vylepšený o panák jablečné pálenky, k původní verzi během let přibyly i další kombinace. (prosinec 2024)
18 fotografií

Podle něj na porušování podmínek ze strany Turbomoštu, jehož se dopouštěl podáváním nápojů do svých hrnků, poukazovali mnozí další prodejci.

„Turbomoštu jsme v roce 2023 umožnili dvouleté období na to, aby záležitost vyřešil, a také nabídli, že za neprodané hrníčky mu poskytneme zdarma nové kelímky, stejně tak návštěvníkům, kteří si hrníček již zakoupili. Možnost ale nevyužil,“ poznamenal Šťastný s tím, že jej opakovaně upozornili, že letos už jeho hrnky nebudou tolerovat.

Pod příspěvkem se Turbomoštu nahromadily tisíce podporujících komentářů a lajků. Mnoho lidí si napsalo o virtuální turbohrnek, který si mohou stáhnout do peněženky v mobilním telefonu. Tímto způsobem si zachovají možnost slevy na nápoj, kterou u stánků dostanou pokaždé díky vlastněnému hrnku, a zároveň tím provozovatele podpořili.

Lidé chystají turbovzpouru

Někteří lidé se chystají v pátek na takzvanou turbovzpouru, kdy na trhy vyrazí s turbohrnky či jinou vlastní nádobou, do níž si přelijí zakoupený nápoj, který obdrží v oficiálním kelímku vyvedeném v jednotném designu brněnských Vánoc. I v tomto případě půjde o vyjádření podpory Turbomoštu.

Brněnské Vánoce přinesou nové zážitky: festival adventních zlozvyků i výhled z balónu

Turbohrnky si lidé dříve mohli koupit za 250 korun na stáncích Turbomoštu na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a nádvoří Staré radnice. Naopak na Zelném trhu a Dominikánském náměstí u sochy Jošta k dostání nebyly, trhy na těchto prostranstvích pravidelně organizuje radnice Brna-střed.

Výhodou těchto hrnků bylo, že na stáncích zajišťovaly vždy slevu 15 korun na drink, a to už napořád. Jejich design se na rozdíl od vratných kelímků navíc neměnil. Doživotní slevu umožňuje i nový virtuální hrnek.

15. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...

Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček

Za jízdu osvětleným vláčkem zaplatí lidé 50 korun. Díky němu nemusí šlapat do...

Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...

Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

Na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici se přes noc na pátek objevil...

Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad...

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

OBRAZEM: Na Špilberku září drak, rytíři i strom poznání s jablkem a hadem

Brněnský Špilberk znovu rozzářily tisíce světel. Po loňském úspěchu se na hrad...

Brněnský Špilberk se proměnil v jediný světelný hrad v Česku. Po loňském úspěchu znovu nabízí magický svět rytířů, princezen a dávných příběhů. Letos přibyly nové instalace i překvapení. Na...

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

18. listopadu 2025  15:52

Agresivní pacient v nemocnici děsil sestry, spolu s ostrahou se zamkl na vrátnici

V boskovické nemocnici se odehrálo v neděli v podvečer drama. Agresivní pacient...

Dramatické chvíle si prožil v neděli v podvečer personál boskovické nemocnice. Z interního oddělení utekl agresivní pacient s psychickými problémy, který ještě předtím svým chováním sestry vyděsil...

18. listopadu 2025  12:50

Opravy chátrajících domů jako rychlá cesta k bydlení. Na trh přinesou tisíce bytů

Ve vybydleném domě na adresa Mostecká 16 v brněnských Husovicích chce město...

Podle analýzy ministerstva pro místní rozvoj se v celé republice nachází víc než 570 tisíc volných bytů. Konkrétně v Jihomoravském kraji jich je podle dat Českého statistického úřadu z roku 2021 víc...

18. listopadu 2025  10:03

Přeložit se dá úplně všechno, říká angličtinář, který touží rozmluvit Česko

Brněnský učitel angličtiny Bronislav Sobotka si svými naučnými i zábavnými...

Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna. Těmito slovy začíná čtyřiačtyřicetiletý Bronislav Sobotka svá naučná videa na platformě YouTube, kde ho sleduje přes 190 tisíc diváků. Už přes...

17. listopadu 2025  13:05

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Žena se smála, až plakala, vzpomíná Reiner na Aristokratku. S knihami teď končí

Martin Reiner je český básník, prozaik a organizátor kulturního dění. Od roku...

Po úctyhodné době 34 let a víc než 600 vydaných knihách se Martin Reiner rozhodl, že zastaví činnost úspěšného brněnského nakladatelství Druhé město. „Není to de iure (podle zákona, pozn. red.),...

16. listopadu 2025  12:28

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Národní divadlo Brno zazářilo ve světové konkurenci, chlubí se dvěma operními Oscary

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno se rozrostla o další parádní kousky....

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno (NdB) se rozrostla o další parádní kousky. Vlajková kulturní instituce města ve čtvrtek podtrhla svou prestiž při předávání International Opera Awards v­...

15. listopadu 2025  15:54

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

15. listopadu 2025  10:13

Výročí 36 let od sametové revoluce. Kde oslavit 17. listopad na jižní Moravě?

Centrální náměstí Svobody v Brně při oslavách 17. listopadu zaplnily tisíce...

V pondělí 17. listopadu si lidé připomenou 36 let od sametové revoluce a 86 let od výročí uzavření vysokých škol nacistickým režimem. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde si tento svátek na jižní...

14. listopadu 2025  16:10

Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček

Za jízdu osvětleným vláčkem zaplatí lidé 50 korun. Díky němu nemusí šlapat do...

Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...

14. listopadu 2025  16:04

Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

Na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici se přes noc na pátek objevil...

Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad...

14. listopadu 2025  14:44,  aktualizováno  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.