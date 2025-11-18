Radnice totiž společně s prodejci zavedla systém vratných kelímků s jednotným vizuálním stylem.
„Tohle bohužel není vtip, nadsázka ani clickbait, ale realita. Letos, poprvé po 12 letech, vám Turbomošt do legendárních hrnků nenalijeme. A vás musíme poprosit, abyste je na trhy ani nebrali. Mrzí nás to ohromně a věřte, že bychom k tomu sami nikdy nepřistoupili. Úřad městské části to ale vidí jinak...“ uvedl provozovatel Turbomoštu na sociálních sítích.
Stánky s oblíbeným nápojem patří Janu Vlachynskému, který se řadí mezi největší podnikatele na brněnských vánočních trzích. Letos provozuje dohromady jedenáct prodejních míst.
„Hrnky byly trnem v oku už pár sezon (a zatím jsme je každý rok jakžtakž ubránili). Ale pro letošek jsme od města dostali definitivní stopku. Nejenom že do nich nesmíme nalívat, ale nemají se na trzích vůbec vyskytovat. Prostě je nenoste, nechtějí je na náměstích vidět,“ napsal provozovatel.
Radnice Brna-střed se podle mluvčího Michala Šťastného dlouhodobě snaží, aby pro všechny prodejce na vánočních trzích platila transparentní a jednotná pravidla. „Prodejci se již při výběrovém řízení zavazují k tomu, že se účastí na trzích zapojují do vratného systému. Zapojeni jsou do něj letos všichni prodejci na vánočních trzích v Brně, včetně provozovatelů restauračních zahrádek,“ řekl mluvčí.
Podle něj na porušování podmínek ze strany Turbomoštu, jehož se dopouštěl podáváním nápojů do svých hrnků, poukazovali mnozí další prodejci.
„Turbomoštu jsme v roce 2023 umožnili dvouleté období na to, aby záležitost vyřešil, a také nabídli, že za neprodané hrníčky mu poskytneme zdarma nové kelímky, stejně tak návštěvníkům, kteří si hrníček již zakoupili. Možnost ale nevyužil,“ poznamenal Šťastný s tím, že jej opakovaně upozornili, že letos už jeho hrnky nebudou tolerovat.
Pod příspěvkem se Turbomoštu nahromadily tisíce podporujících komentářů a lajků. Mnoho lidí si napsalo o virtuální turbohrnek, který si mohou stáhnout do peněženky v mobilním telefonu. Tímto způsobem si zachovají možnost slevy na nápoj, kterou u stánků dostanou pokaždé díky vlastněnému hrnku, a zároveň tím provozovatele podpořili.
Lidé chystají turbovzpouru
Někteří lidé se chystají v pátek na takzvanou turbovzpouru, kdy na trhy vyrazí s turbohrnky či jinou vlastní nádobou, do níž si přelijí zakoupený nápoj, který obdrží v oficiálním kelímku vyvedeném v jednotném designu brněnských Vánoc. I v tomto případě půjde o vyjádření podpory Turbomoštu.
Turbohrnky si lidé dříve mohli koupit za 250 korun na stáncích Turbomoštu na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a nádvoří Staré radnice. Naopak na Zelném trhu a Dominikánském náměstí u sochy Jošta k dostání nebyly, trhy na těchto prostranstvích pravidelně organizuje radnice Brna-střed.
Výhodou těchto hrnků bylo, že na stáncích zajišťovaly vždy slevu 15 korun na drink, a to už napořád. Jejich design se na rozdíl od vratných kelímků navíc neměnil. Doživotní slevu umožňuje i nový virtuální hrnek.
15. listopadu 2025