Stavbu tunelu slavnostně zahájili už před volbami, dodnes se tam nepracuje

Plocha u křižovatek ulic Křtinská a Věstonická poblíž tamního domova pro seniory, kde má být do konce roku vykopaná 27 metrů hluboká vstupní šachta do plánované štoly jako základu budoucího tunelu, je až na jeden oplocený a opuštěný stavební kontejner, prázdná. Nic se tady od slavnostního zahájení nezměnilo.

„Dne 10. září jsme zahájili předávání staveniště, 16. října byla stavba oficiálně zahájena a bylo dokončeno předání staveniště zhotoviteli,“ vysvětlila Lucie Trubelíková za Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), proč byl v místě klid.

Na následující dotazy iDNES.cz, proč více než měsíc trvá úkon předání a co vše takový proces obnáší, ale neodpověděla. Nereagovala ani na otázku, jestli náhodou nesouviselo brzké slavnostní zahájení právě s blížícími se krajskými volbami, které se konaly 20. a 21. září.

„Datum asi nebylo zvoleno náhodně,“ komentoval opoziční krajský zastupitel Jan Nečas (ANO).

Na aktu byl totiž přítomen i krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS), který právě v podzimních volbách kandidoval a obhájil svůj post ve vedení jihomoravského hejtmanství. „Nevím, proč se tam nepracuje, já jsem tam byl pozvaný jako host. Musíte se zeptat na ŘSD,“ reagoval. Odmítl však, že by byla akce záměrně uspořádaná pár dní před volbami.

Po 16. říjnu podle Trubelíkové měly začít bourací práce, staveniště měli dělníci oplotit a vše připravit na stavbu. Jenže na místě se nezměnilo nic ani po tomto dni.

„Chápu, že chcete znát přesné datum zahájení prací, ale to ještě není jasné. Musíme udělat všechny potřebné administrativní náležitosti a vytvořit také závazný harmonogram,“ sdělil iDNES.cz Lubomír Klímek, ředitel společnosti Geotest, která společně s dalšími dostala na starost tuto zakázku za téměř 800 milionů korun.

Trasa tunelu pod okrajem brněnského sídliště Vinohrady.

Podle něj by se mohlo s reálnými stavebními pracemi začít někdy v polovině listopadu. „Pořád ale platí, že do konce roku by první práce měly být hotové a na přelomu ledna února se už začne razit,“ doplnil Klímek. Jinými slovy jeho slib ze slavnostního zahájení, že do konce roku bude hotová šachta, stále platí.

Proč ale bylo nutné slavnostně zahájit stavbu už 10. září, tedy právě deset dní před krajskými volbami? „To nevím, to bylo přání ŘSD,“ řekl stručně Klímek.

Práce na průzkumné štole, díky níž silničáři zjistí, jaké se v místě nachází podloží, potrvají tři roky. Výsledky tohoto průzkumu se stanou podkladem pro navazující stavbu tunelů. Ta taky nebude krátká a jednoduchá. Podle aktuálního harmonogramu počítá ŘSD s tím, že řidiči se tunelem svezou nejdříve v roce 2032.