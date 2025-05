Politiky pálí malé využití tržnice v centru Brna, jedno patro nechá studentům

Krytá tržnice v centru Brna se po nákladné rekonstrukci za 77 milionů korun měla stát místem, kde bude živo podobně jako na sousedním Zelném trhu. Tam se to každý den hemží nejen Brňany, kteří si chodí nakupovat ke stánkům zejména ovoce a zeleninu.

Jenže vedlejší zastřešený prostor je od svého otevření před osmi lety po většinu času prázdný. Politici z radnice Brna-střed, které krytá tržnice patří, teď chtějí toto místo oživit. Pomoci k tomu má studentské centrum Vysokého učení technického v Brně (VUT), které získá do užívání první patro.

Radní nedávno odsouhlasili úpravu nájemní smlouvy, podle níž současnému provozovateli celé tržnice Pavlu Bartoškovi zůstane pouze druhé patro a terasa, kterou pronajímá na soukromé akce. V prvním patře v roce 2017 sliboval „rychlé nákupy“ sýrů, masa či nepečených výrobků.

„Budou tam potraviny, které z hlediska hygieny nelze prodávat venku. Posílíme tím venkovní trh,“ tvrdil. Vedle nárazových akcí se mu však tento prostor nikdy nepodařilo zaplnit a nalákat do něj prodejce či nakupující.

Záměr o úpravě nájemní smlouvy, o níž se podle starosty Brna-střed Vojtěcha Mencla (ODS) jednalo od konce minulého roku, aktuálně visí na úřední desce. Po uplynutí zákonných lhůt je radnice ochotná smlouvu podepsat. Podobně je na úpravu připravený i Bartošek.

Krytá tržnice na Zelném trhu v Brně je z velké části osiřelá. První patro má dostat do užívání Vysoké učení technické. (květen 2025)

„Není to nějaké nepřátelské převzetí nebo něco, s čím bych nesouhlasil,“ řekl MF DNES. Více ovšem nechtěl do podpisu, ke kterému by mělo dojít v následujících týdnech, strastiplnou cestu k této dohodě komentovat. Původně totiž radnice kvůli ostudně prázdnému prostoru v historickém centru města chtěla Bartoškovi smlouvu vypovědět. Ta je však napsaná tak, že je to prakticky nemožné.

Pronájem tržnice byl vysoutěžen už v létě 2014, kdy v čele městské části stála stejně jako nyní ODS. „Na začátku byla tržnice velkou neznámou a nájemce musel počítat s nemalou počáteční investicí na vybavení. Podnikatelsky je velmi těžké celý koncept pojmout. Kdyby uvnitř nefungovala kavárna, tak to provozovatele ani neuživí. Navíc nájem musel platit hned od začátku, takže se při sepisování smlouvy nejspíš přihlédlo ke všem těmto okolnostem,“ vysvětloval před šesti lety důvody takového nastavení smlouvy někdejší místostarosta za ODS Otakar Bradáč. Toho policie už více než dva roky stíhá za korupci při přidělování městských bytů.

Kvůli topení se musí oddělit patra

Nynějším politikům tak nezbývalo než se s provozovatelem dohodnout, pokud chtěli koncept tržnice pozměnit dříve, než dvojice smluv s Bartoškem doběhne do konce. To se stane v letech 2029 a 2031. „Snažíme se udělat maximum možného, aby místo žilo a plnilo svou funkci,“ oznamuje radní Brna-střed Martin Brym (TOP 09).

Změnu a oživení slibovalo vedení radnice už v roce 2019, tedy hned po dvou letech provozu, ale dodnes se tehdejší sliby naplnit nepodařilo. Teď je podle Bryma situace nadějnější nejen díky tomu, že je Bartošek ohledně úprav nájmu vstřícný, ale i tím, že má radnice i zájemce.

Pozitivně je naladěn i starosta Mencl. „VUT tam chce vybudovat multifunkční centrum otevřené široké veřejnosti. Půjde o prostor pro společenské akce, přednášky, výstavy, prezentace výsledků studia, vědy a výzkumu či setkání studentů a studentských spolků,“ přibližuje záměr s tím, že k uzavření nájemní smlouvy by mohlo dojít do konce června.

VUT potvrzuje, že s radnicí o podmínkách pronájmu jedná. „Máme zájem v prostorách tržnice zřídit reprezentační a komunikační centrum univerzity směrem k veřejnosti,“ sděluje mluvčí vysoké školy Kamila Šmídková. Konkrétněji však využití nespecifikovala.

Než radnice vytyčený prostor předá do užívání vysokoškolákům, musí první patro oddělit od druhého. Zejména proto, aby VUT nevytápělo prostor Bartoškovi v dalším patře.

„Je to potřeba, aby se daly dobře a spravedlivě rozpočítat náklady na energie,“ podotýká radní Martin Drdla (ANO).

Teplo může unikat nejen prostorem schodiště, které obě podlaží propojuje, ale i podél prosklené čelní stěny. Aktuálně se tak podle Drdly projekčně připravují stavební úpravy tržnice. O nějakých speciálních požadavcích ze strany VUT nicméně radní nevědí.