Zelináři neměli o krytou tržnici v Brně zájem, první patro nově zabrali studenti

Autor: ,
  9:02
Vysoké učení technické v Brně získalo v centru města pomyslnou výkladní skříň, kde představí vlastní činnost. V budově na Zelném trhu, kde běžně pěstitelé prodávají ovoce a zeleninu, plánuje škola popularizovat vědu a techniku.
Vysoké učení technické v Brně otevřelo Centrum VUT v kryté Tržnici na Zelném...

Vysoké učení technické v Brně otevřelo Centrum VUT v kryté Tržnici na Zelném trhu. Nové centrum slouží veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Na snímku je nafukovací model jaderného reaktoru. (6. května 2026) | foto: ČTK

Původní i krytý objekt měl sloužit farmářům a dalším prodejcům, ostatně nese název Tržnice Brno. Jenže od svého otevření v roce 2017 po rekonstrukci za 77 milionů korun příliš neplnil svůj původní účel a většinu času byly prostory ve dvou patrech prázdné.

První z nich teď získalo Vysoké učení technické v Brně (VUT), aby tady vybudovala Centrum VUT. „Centrum VUT Tržnice bude prostorem pro komunikaci univerzity s veřejností,“ řekl rektor Ladislav Janíček.

Škola tam lidem ukáže, jak technologie vstupují do jejich životů a ovlivňují společnost. „Žijeme v době science fiction,“ uvedl Janíček.

Při středečním otevření si mohli návštěvníci tržnice prohlédnout například studentské formule, humanoidního robota nebo nafukovací model reaktoru.

Vysoké učení technické v Brně otevřelo Centrum VUT v kryté Tržnici na Zelném trhu. Nové centrum slouží veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Na snímku je nafukovací model jaderného reaktoru. (6. května 2026)
Vysoké učení technické v Brně otevřelo Centrum VUT v kryté Tržnici na Zelném trhu. Nové centrum slouží veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Na snímku je humanoidní robot InMoov. (6. května 2026)
Vysoké učení technické v Brně otevřelo Centrum VUT v kryté Tržnici na Zelném trhu. Nové centrum slouží veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. NNa snímku je rektor VUT Ladislav Janíček. (6. května 2026)
Vysoké učení technické v Brně otevřelo Centrum VUT v kryté Tržnici na Zelném trhu. Nové centrum slouží veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Na snímku je humanoidní robot InMoov. (6. května 2026)
Novou podobu prvního patra, jehož úprava vyšla na 3,5 milionu korun, navrhl architekt a pedagog fakulty architektury Michal Palaščák, jenž pracoval na opravách celého objektu před deseti lety. „Byla to pro mě srdeční záležitost a těšil jsem se, že stavba znovu ožije, když se bohužel tehdejší očekávání nenaplnila. O to větší mám nyní radost, že se tržnice díky univerzitě a také s přispěním naší fakulty opět vrací k životu,“ řekl Palaščák.

Vybavení centra je flexibilní a proměnlivé. Mobilní nábytek umožňuje přizpůsobit prostor pro výstavy, společenské události, konference či přednášky. Součástí centra je prodejní zóna s publikacemi nakladatelství Vutium a propagačními předměty. Slouží také jako informační bod pro zájemce o studium.

Politiky pálí malé využití tržnice v centru Brna, jedno patro nechá studentům

„Věřím, že nové univerzitní centrum přinese do tržnice život, energii a program, který bude otevřený nejen studentům, ale i široké veřejnosti,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Právě městská část má Tržnici ve svém majetku a opakovaně v minulosti se snažila řešit ostudně prázdný prostor. Provozovateli Petru Bartoškovi chtěla smlouvy přímo vypovědět. Ty jsou však napsaná tak, že je to podle radnice prakticky nemožné. Platí přitom až do roku 2029 a 2031.

V loňském roce se tak alespoň domluvili na zúžení nájmu, kdy Bartoškovi zůstalo druhé patro s terasou, kterou pronajímá na soukromé akce.

