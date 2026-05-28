„Při kontrole bylo nalezeno větší množství chlazených i mražených živočišných produktů neznámého původu. Kromě masa, masných výrobků a polotovarů se jednalo také o střeva, žaludky či krev. V mrazicím boxu bylo rovněž nalezeno šest kusů těl drobné drůbeže připomínající holuby,“ uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.
V jednom z obchodů našly inspektorky také balení hluboce zmrazených kukel bource morušového, které v Evropské unii nepatří mezi schválené druhy potravin, a jejich prodej v Česku je tak nelegální.
Potraviny našly inspektorky ve znečištěných a nedostatečně chlazených nádobách a v porušených obalech.
„Vzhledem k neznámému původu a nevhodnému způsobu skladování rozhodly inspektorky o znehodnocení všech zajištěných potravin obarvením a nařídily jejich neškodnou likvidaci v asanačním podniku,“ doplnil Vorlíček.