Mladík s narušenou srážlivostí krve měl štěstí, v nemocnici potkal dárce

Mladý muž trpí těžkou trombocytopenií, což je stav, kdy dochází k výraznému snížení krevních destiček a je významně narušena krevní srážlivost.

V úterý se u něj objevily petechie, neboli krevní výronky, a podkožní krvácení, s nimiž zamířil do nemocnice ve Znojmě. V ní náhodou zrovna daroval krev Karel Pavlů, jehož lékaři oslovili jako dárce vhodného pro tohoto mladíka.

Pavlů souhlasil a místo plánovaných deseti minut strávil v křesle hodinu, během níž mu byly z oběhu odebrány krevní destičky a ostatní elementy krve byly navrácené zpátky. Transfuzní přípravek s trombocyty, tedy krevními destičkami, následně posloužil k zastavení krvácení mladého pacienta.

„Tento přípravek je u nás připravován vždy pro konkrétního člověka. Doba použitelnosti je pouze pět dní a při skladování se musí neustále promíchávat,“ přibližuje Jan Simonides, primář Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Znojmo.

Mladík s trombocytopenií měl podle něj štěstí, že byl zrovna odběrový den a v nemocnici se nacházel vhodný dárce. Jinak by bylo nutné jej hledat v databázi, a pokud by se v řádu hodin nepovedlo trombocyty odebrat, musel by být krvácející muž hospitalizován.

Zmíněná nemoc nejčastěji postihuje děti do patnácti let, dospělí jí obvykle trpí do čtyřiceti. Třikrát častěji se vyskytuje u žen.