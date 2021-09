Trolejbus řídí už padesát let. Cestující bývali vstřícnější, všímá si šofér

Každý den vozí lidi do práce, z práce, do města, nebo třeba na schůzku či do kina. V uniformě Dopravního podniku města Brna už Miroslav Lerch najezdil přes dva miliony kilometrů. Brněnský „trajf“ řídí od svých třiadvaceti let.



Ještě před nástupem do dopravního podniku pracoval Lerch jako mistr ve výrobním družstvu Družena. Když s manželkou založili rodinu, začal shánět lépe placenou práci. Dopravní podnik v té době zrovna uvedl do provozu nové trolejbusové linky a pro adepty na pozici řidiče otevírali kurz. Lerch do něj nastoupil a od té doby se už titulu řidič trolejbusu nezbavil.

„Jezdit mě baví a za těch padesát let jsem si zvyknul. O změně povolání jsem nikdy ani nepřemýšlel,“ vysvětluje. Dodal, že za jeho mladých let ani nebylo ve zvyku zaměstnání měnit tak často, jako je tomu dnes.

Lerch řídí na plný úvazek od roku 1971. Když začínal, trolejbusové linky byly v Brně pouze tři. Jedna vedla do Šlapanic, druhá do Žabovřesek a další do Králova Pole. Kromě dopravních tras se podle něj změnili i cestující.



„Dřív byli lidé vstřícnější, teď bývají občas hodně nepříjemní. Třeba když mám zpoždění a nejedu na přesný čas,“ srovnává.

Zážitků má z práce nepřeberné množství. „Každý den je jiný, jezdím městem a poznávám nové lidi. Za ta léta už vím, které cestující na zastávkách potkám. S některými se pozdravíme nebo se na sebe usmějeme,“ říká.

Je to Pan řidič, říká nadřízený

O tom, že je Lerch opravdu zkušeným řidičem, nepochybuje ani jeho nadřízený Pavel Ovečka, který si k Lerchovi ve svých začátcích chodíval pro rady.



Za dobu, kterou u dopravního podniku strávil, je Lerch první, jehož padesáté výročí si pamatuje. „Je pracovitý a spolehlivý. Patří mezi řidiče, kterým se dá říkat Pan řidič,“ směje se.

Za oddanou spolupráci nyní Lerchovi vedení podniku poděkovalo přímo ve službě. Na konečné zastávce linky číslo 33, která pendluje mezi brněnskou Slatinou a hlavním nádražím, mu pogratuloval i generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.



„Pana Lercha si vážím a doufám, že padesátkou u nás jeho práce nekončí,“ poznamenává Havránek.

To zatím ani Lerch nechce. Svědčí o tom i jeho dobrá fyzická kondice. Ve volném čase rád jezdí na kole, které v zimě mění za lyže. „Cestovat také neplánuji. Vždyť já cestuji každý den,“ dodává s úsměvem.