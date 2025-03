Stovky lidí se v Brně loučily s trolejbusy 21Tr, donedávna měly největší flotilu

Desítky lidí čekaly u každého spoje ve výchozí stanici na České, a to nejen Brňané. Přijeli i z velké dálky nebo ciziny. Nahlášené měl dopravní podnik dokonce fanoušky ze Slovenska nebo Maďarska. Neodradilo je tak ani chladné počasí, které na jihu Moravy v sobotu přes den panovalo.

Nechyběly rodiny s malými dětmi, zejména hochy, kteří se chtěli naposledy projet tímto trolejbusem. Mezi nimi byl i šestiletý Filip Černý, s nímž se rodiče vypravili do Brna z Vyškova. „Plakal doma, že už ty staré trolejbusy nebudou, takže jsme museli přijet,“ vysvětlovala za něj jeho maminka. Sám se mluvit styděl.

Jiní se projeli skoro každým spojem. Mezi takovými byl i dvanáctiletý Jáchym Kukla s kamarádem, kteří vystupovali na zastávkách a fotili si tento symbol Brna. „Jezdí opravdu hodně lidí,“ líčil mladý vášnivý fotograf a fanoušek železnice i MHD.

Velký zájem potvrdil i řidič Zdeněk Jarolín, který trasu při sobotních speciálních jízdách stihl otočit třikrát. „S těmito trolejbusy jsem jezdil celých pětadvacet let, takže je to těžké se s nimi rozloučit,“ doplnil.

Kromě mladých mužů a chlapců, kteří stáli často na křižovatkách a fotili projíždějící trolejbusy, si cestu na nezvyklou dopravní akci nenechal ujít ani sedmasedmdesátiletý důchodce Michal Hartl. S fotoaparátem v ruce se tak snažil zachytit poslední jízdy trolejbusů 21Tr. „Pamatuji jejich nasazení v roce 1999, byl to tehdy velká změna,“ podotkl muž, který pochází z dopravácké rodiny a ze snímků dopravních prostředků si poslední roky tvoří kalendáře.

Typ 21Tr byl prvním nízkopodlažním trolejbusem v brněnské MHD. Po čtvrt století ale má svá nejlepší léta za sebou. „S počtem 64 vozů tohoto typu jsme se stali jejich největším provozovatelem v České republice,“ prohlásil generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Vzhledem k masivní obnově vozového parku trolejbusů v Brně se „jednadvacítky“ v loňském a letošním roce v provozu objevovaly čím dál méně. Na pravidelnou linku je dopravní podnik naposledy vypravil v polovině února. Rozhodnutí vyřadit je z provozu padlo v roce 2019 po vážné dopravní nehodě jednoho ze strojů. Zranilo se tehdy 40 cestujících.

Všechny trolejbusy ale neskončí na smetišti. Jeden míří do retrosbírky, další do Technického muzea města Brna a dalších dvacet věnuje dopravní podnik na Ukrajinu do Charkova, kam trolejbusy z Brna putovaly už v minulosti.