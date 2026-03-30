Chodník vede do čtyřproudovky. Utněte nebezpečné přebíhání přechodem, žádají místní

Oldřich Haluza
  14:42
Auta tudy jezdí povolenou sedmdesátkou, někdy i rychleji, místo se navíc nachází na začátku zatáčky. Přesto čtyřproudovku na třídě Generála Píky v brněnských Černých Polích denně přebíhají stovky lidí. Bezpečnou variantu v podobě podchodu vedoucího z přilehlé tramvajové zastávky Bieblova přitom využívá málokdo. Místní se nyní domáhají vytvoření přechodu, k čemuž jim má pomoct petice.

Na protější straně od zmíněné zastávky se nachází nový bytový komplex Nad Arboretem, hlavní vstup do arboreta Mendelovy univerzity i na Planýrku. Nový chodník odtud však vede přímo do silnice.

Přitom se tudy chodí také na blízkou fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií, do plavecké škol i fitness centra. Místní obyvatelé i návštěvníci v lokalitě využívají také další místa jako školku či kadeřnictví.

Petice místních žádá vytvoření přechodu přes třídu Generála Píky v brněnských Černých Polích, aby skončilo nebezpečné přebíhání čtyřproudovky. (březen 2026)
Mezi tramvajovou zastávkou Bieblova a novým komplexem či arboretem se denně pohybují stovky lidí, přebíhají přitom nebezpečně přes čtyřproudovku na třídě Generála Píky. (březen 2026)
„Současné řešení v podobě podchodu není pro všechny občany přístupné. Strmé schody jsou velmi obtížné až neschůdné pro vozíčkáře, seniory, lidi se sníženou pohyblivostí i rodiče s kočárky. Ani ližiny nepředstavují dostatečné řešení – jsou prudké, v zimě namrzají a nejsou vhodné pro všechny typy kočárků. V zimních měsících jsou navíc schody i přes pravidelnou údržbu často kluzké, což zvyšuje riziko pádu a úrazu,“ vysvětluje v petici Eva Kreysová z rodičovského spolku Blekfílďátka.

Pod petici přibývají podpisy každý den, jsou jich už stovky. Místní v úsilí podpořili i starosta Brna-sever Martin Maleček (SOL) a místostarosta Martin Glogar (KDU-ČSL). Právě pod tuto městskou část Černá Pole spadají.

Zřízení nových přechodů poblíž

Tento měsíc přibyly nové přechody na třech ze čtyř větví křižovatky Zemědělské a Lesnické ulice v brněnských Černých Polích. Nachází se jen asi 700 metrů od požadovaného místa na třídě Generála Píky. Radnice o zřízení přechodů v křížení Zemědělské a Lesnické usilovala několik let. Je tam přestupní uzel MHD, poblíž základní i mateřská škola a v lokalitě se denně pohybuje také mnoho studentů Mendelovy univerzity.

Radnice o zřízení přechodu usilovala několikrát neúspěšně. Naposledy schválila žádost minulý týden.

„Víme, že tudy lidé dlouhá léta přebíhají nejen na Planýrku. Místním jsem doporučil, aby svůj názor vyjádřili formou podpisové akce a petici následně předali na magistrát. Letitý podchod je v nevyhovujícím stavu, lidé přitom běžně nevyužívají ani takové, které mají přívětivou podobu. I kdyby se k němu dal výtah, aby byl bezbariérový, bude to pořád méně komfortní než přecházení po silnici. Nezajistí to, že lidé nebudou chodit přes vozovku,“ říká Maleček.

Magistrát možnost vytvoření přechodu prověřoval už v minulosti. „Mohl by tam vzniknout, je to reálné. Ale je potřeba prověřit optimální řešení. Pracujeme na tom, aby se co nejdříve rozhodlo, co se na místě bude dělat,“ sděluje Klára Opálková z magistrátu.

Chodce v Brně ochrání víc přechodů, radnice reagují i na nedávné tragédie

Podle Malečka se nabízejí dvě možnosti, jak může přechod vypadat. „Podle norem musí být přes silnici se čtyřmi pruhy světelný přechod. Pokud by se ale vozovka zúžila do dvou pruhů, světla nejsou nutná,“ nastiňuje starosta. Zároveň s tím by se mohla snížit i rychlost ze současné sedmdesátky.

Třídu Generála Píky ostatně do budoucna zřejmě čekají změny. Čtyři pruhy nejsou tolik využívané, proto by tam mohl vzniknout i přívětivější prostor pro cyklisty.

Developer nakonec výtahy zařídit nemusel

Zlepšit podmínky pro cestu podchodem měl stavebník loni dokončeného komplexu Nad Arboretem, kterým je developerská firma Properity. Aby získala stavební povolení, zavázala se zhruba před čtyřmi lety na základě domluvy s městem vybudovat určitý počet parkovacích míst a také bezbariérový přístup do podchodu pomocí výtahů, které umístí na obě jeho strany, aby se lidé snáze dostali na zastávku.

Povinnost nicméně odpadla, protože developer projekt pozměnil tím, že upravil způsob využití komplexu i počet jednotek ve prospěch většího podílu bydlení. Vybudoval sice 29 parkovacích míst navíc, ale ty nejsou využitelné pro veřejnost včetně návštěvníků arboreta, protože se nacházejí za značkou zákaz vjezdu. Výtahy už nepřibyly.

Projekty lákají na bydlení ve věži i s výhledem na legendární Lužánky

„Součástí dohody bylo, že pokud dojde v rámci změny stavebního záměru k takovým změnám, že nebude potřeba zajišťovat počet parkovacích a odstavných ploch pomocí koeficientu v souvislosti s dostupností MHD, nebude investor povinen bezbariérový přístup udělat. K tomu nakonec došlo,“ zdůvodňuje změnu Opálková.

Podle ní to ale neznamená, že by se s bezbariérovostí podchodu u Bieblovy nepočítalo. „Investor už bezbariérový přístup vyprojektoval, je součástí povolení projektu. Lidé by se mohli nového přístupu dočkat v horizontu zhruba tří let,“ uvádí Opálková s tím, že výtahy tam umístí na vlastní náklady město.

7. listopadu 2024
