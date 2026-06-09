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Kvůli vánočním trhům v Brně létala trestní oznámení. Policisté už rozhodli

Marek Osouch
  11:05
Před rokem podali brněnští opoziční politici SPD trestní oznámení na městského pořadatele vánočních trhů kvůli tomu, že se údajně chová nehospodárně, loni na podzim následovala odveta ze strany organizátora trhů právě na jednoho z politiků SPD za jeho výroky na sociálních sítích. Policisté nakonec obě oznámení odložili.
Vánoční trhy v Brně v roce 2025.

Vánoční trhy v Brně v roce 2025. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vánoční trhy v Brně v roce 2025.
Vánoční trhy v Brně v roce 2025.
Vánoční trhy v Brně v roce 2025.
Vánoční trhy v Brně v roce 2025.
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Opoziční politici SPD již delší dobu kritizují příspěvkovou organizaci města, Turistické informační centrum Brna (TIC), za to, jakým způsobem přistupuje k pořádání trhů, respektive jak nakládá s penězi.

Opozice v Brně podala trestní oznámení kvůli světelné vánoční instalaci

Tvrdí, že za umělecké dílo Dračí vejce, které se během trhů objevuje v centru Brna, zaplatili příliš vysokou sumu. Odvolávají se na posudek, který si nechali zpracovat.

Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)

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Policisté ale nakonec došli k závěru, že TIC se nedopustil ničeho nezákonného, co by naplňovalo znaky trestného činu.

Nic s tím nezmohla ani stížnost proti tomuto usnesení, kterou se ještě snažili politici SPD odložení podnětu bránit.

Stejně dopadlo i trestní oznámení podané loni v listopadu naopak vedením TIC na zastupitele SPD Leoše Prokeše za jeho výroky na sociálních sítích. Důvodem byla údajná pomluva.

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

„Policie uzavřela, že výroky Leoše Prokeše zveřejněné na jeho sociálních sítích, v jejichž souvislosti jsme podali trestní oznámení, nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu,“ sdělila nyní iDNES.cz vedoucí marketingu TIC Adéla Nováková.

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