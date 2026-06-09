Opoziční politici SPD již delší dobu kritizují příspěvkovou organizaci města, Turistické informační centrum Brna (TIC), za to, jakým způsobem přistupuje k pořádání trhů, respektive jak nakládá s penězi.
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Tvrdí, že za umělecké dílo Dračí vejce, které se během trhů objevuje v centru Brna, zaplatili příliš vysokou sumu. Odvolávají se na posudek, který si nechali zpracovat.
Policisté ale nakonec došli k závěru, že TIC se nedopustil ničeho nezákonného, co by naplňovalo znaky trestného činu.
Nic s tím nezmohla ani stížnost proti tomuto usnesení, kterou se ještě snažili politici SPD odložení podnětu bránit.
Stejně dopadlo i trestní oznámení podané loni v listopadu naopak vedením TIC na zastupitele SPD Leoše Prokeše za jeho výroky na sociálních sítích. Důvodem byla údajná pomluva.
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„Policie uzavřela, že výroky Leoše Prokeše zveřejněné na jeho sociálních sítích, v jejichž souvislosti jsme podali trestní oznámení, nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu,“ sdělila nyní iDNES.cz vedoucí marketingu TIC Adéla Nováková.