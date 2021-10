Vtip, nebo šíření nenávisti? Fotku s kosou na cyklisty řeší policie

Snímek, který byl doprovázen popiskem „Odpověď. Když vy jeden a půl, tak já dva“, byl umístěn na sociální síť uživatelem jménem Lupo Anetta. Ten nezastírá, že šlo o reakci na nový předpis ministerstva dopravy, který od ledna ukládá motoristům, že musí od cyklistů udržovat odstup nejméně 1,5 metru.

„Já toho člověka vůbec neznám. Přišlo mi to lehce kontroverzní, ale zároveň docela vtipné, tak jsem to přesdílel,“ přibližuje předseda spolku Brno autem a radní městské části Brno-střed pro dopravu Jan Mandát (za ODS), který k původnímu příspěvku přidal vlastní komentář opatřený smajlíkem: „Už brzy bude povinný odstup při předjíždění cyklistů. Máme tady jeden návod, jak správnou vzdálenost dodržet.“

Tento počin vyvolal kritiku zejména od rivalského spolku Brno na kole. „Naznačovalo to zabíjení lidí na kolech kosou, která je umístěna na střechu auta. Když jsme na to upozornili, stali jsme se terčem nenávisti a chodila nám spousta výhrůžek. To je to, co Brno autem dělá. Nenávistnými projevy štve lidi proti sobě,“ tvrdí předseda „cyklistického“ spolku Michal Šindelář.

Důsledkem bouře na sociálních sítí bylo podání trestního oznámení za podněcování k nenávisti vůči skupině osob.

„Já si myslím, že jakékoliv udávání a trestní oznámení do veřejného prostoru nepatří. Zejména ve chvíli, kdy to fakt není odůvodněné a jde pouze o ideologický rozpor. Musím říct, že za dlouhé roky, co jsme bojovali třeba proti Matěji Hollanovi na magistrátu, jsem na něj ani jednou nešel podat trestní oznámení, i když by se argumenty pro něj našly. Toto je za hranou,“ říká Mandát.



„Brno na kole tu fotku prezentovalo tak, že je to návod, jak ubližovat cyklistům. To se omlouvám, ale něco takového jsem v tom neviděl ani v nejčernějším snu. Když si vezmu, jaké dělají lidi vtípky na Miloše Zemana s ohledem na jeho zdravotní stav, tak by musela jít sedět půlka republiky,“ namítá Mandát.

Policie si nejprve na podání vysvětlení v souvislosti s trestním oznámením pozvala autora původního příspěvku, který není z Brna a sám to komentoval na svém facebookovém profilu. Fotku, kterou mezitím ze sociální sítě stáhl, označil za vtip v reakci na špatně vydaný zákon týkající se řidičů a cyklistů.

Lupo Anetta Málem z té kosy udělali politickou... ještěže nebyla vyrobena v Rusku :-D

Ale aspon jsme se s policajtama na tom zasmáli. Jeden říká, že to musí doma ukázat ženě :-D Prý takovou absurditu ještě nezažil.

Jo a podnět dal magistrát Brna.

Asi tak :-)

Jako vtip snímek označil rovněž Mandát, který půjde podat vysvětlení na policii tento týden.

„Je to samozřejmě trochu kontroverznější humor, ale skutečně se nedomnívám, že by v tom měl někdo shledávat něco, co je byť vzdáleně trestné. Lidi sdílí různé koláže a vtípky každý den,“ upozorňuje Mandát, který nicméně postup policie označuje za legitimní. „Oznámení, které dostanou, musí prověřit,“ podotýká.

Argument o vtipu předsedu Brno na kole nepřesvědčil. „Říkají, že je to fór. Ale na toho, kdo na něj upozornil, poštvali nenávist skrze svou facebookovou stránku,“ podotýká Šindelář. „My jsme trestní oznámení nepodávali, ale každopádně má naši plnou podporu,“ uzavírá.