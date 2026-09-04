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Trenérovi za tragickou bouračku s malými fotbalisty hrozí vyšší trest

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  14:21
Opilému trenérovi, který minulou středu u Doubravníku na Brněnsku havaroval v autě s pěti dětmi, z nichž jedno zemřelo, policisté na základě výsledků toxikologického rozboru krve rozšířili a zpřísnili právní kvalifikaci skutku.

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„Řidič je nyní prověřován pro přečin usmrcení z nedbalosti a přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Ke změně právní kvalifikace došlo po vyhodnocení laboratorních výsledků, které prokázaly vysokou hladinu alkoholu v krvi v době odběru, konkrétně 3,14 a 3,17 g/kg,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Policisté už v tomto týdnu trenéra vyslechli ve zdravotnickém zařízení, kde byl hospitalizován, a to poté, co to jeho zdravotní stav umožnil. „Další okolnosti a přesný průběh nehody jsou nadále předmětem prověřování,“ dodal Vala.

Muž, který havaroval s pěti dětmi a jedno zabil, nadýchal přes tři promile

Policisté současně zadali vypracování znaleckého posudku ke zpětnému výpočtu hladiny alkoholu v době dopravní nehody.

Dva chlapce pustili z nemocnice počátkem týdne. Dva, které s těžkými zraněními transportoval do nemocnice vrtulník, šli domů dnes. „Oba chlapci i řidič byli dnes dopoledne propuštěni do domácího léčení,“ řekla redakci iDNES mluvčí Dětské nemocnice Lenka Martinková.

Chlapci z fotbalového klubu FK Střelice jeli s trenérem v rámci letního soustředění z kempu na fotbalové hřiště. Muž během zhruba tříkilometrové cesty nezvládl jednu ze zatáček, vjel do protisměru a narazil do stromu.

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