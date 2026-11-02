Jihomoravští zastupitelé schválili na pondělním jednání hlasy koalice rámcový projektový plán, který popisuje detaily procesu transformace všech devíti krajských špitálů, jež dosud byly příspěvkovými organizacemi. Dokument stanovuje, že musí vytvořit vždy vlastní lokální transformační tým či určit koordinátora a garanty jednotlivých oblastí. Počítá s tím, že v úvodní vlně přijdou na řadu právě Letovice a Hodonín.
Každý špitál musí na začátku projít nejprve hloubkovou prověrkou. Externí auditoři v ní posoudí veškeré závazky a detailně prozkoumají hospodaření zařízení. Cílem je odhalit skrytá právní, finanční nebo daňová rizika a ukázat reálný stav špitálu. Hejtmanství očekává, že zpracovatele auditu vybere ke konci roku, načež se specialisté pustí do prověřování. S prací by měli být hotoví do čtyř měsíců.
Po dokončení této fáze bude následovat ocenění majetku. Musí také dojít na jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně rozsahu poskytované péče, na komunikaci se zaměstnanci nebo dodavateli. Je potřeba založit novou právní formu v podobě akciové společnosti a zrušit starou, tedy příspěvkovou organizaci. Kompletní proces má v případě jedné nemocnice trvat až 11 měsíců.
Letovická a hodonínská nemocnice se stanou prvními členy nového holdingu zastřešeného JMZ příští rok na podzim. Na obou si hejtmanství celý postup otestuje a zkušenosti z pilotní vlny využije ve všech čtyřech dalších fázích. S výjimkou úplně poslední zahrne do každé z nich vždy dva špitály, přičemž postup nemusí být časově identický a dílčí kroky se mohou překrývat. Kdy přesně přijde jaká nemocnice na řadu, není v tuto chvíli jasné. Poslední se stane součástí holdingu nejpozději do konce roku 2028.
Sto milionů a zbytečný hazard, kritizuje opozice
Do transformace zdravotnických zařízení se vedení kraje pouští navzdory nesouhlasu opozice, která krok kritizuje od začátku. Podle ní stávající systém příspěvkových organizací funguje velice dobře. Obavy vyjadřovali také zaměstnanci. Ti na únorové zastupitelstvo přišli ve žlutých tričkách s podobiznou hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) a heslem „Hejtmane, tak takhle ne“. Jejich odpor byl však marný, koalice plán schválila.
Nedávné jednání s odbory označil Grolich za dosud nejkonstruktivnější a nejklidnější. „Samozřejmě by raději chtěly zachovat status quo, ale jsem rád, že na jednání se už nepatláme v důvodech, proč to děláme, ale bavíme se o tom, jak nastavit proces tak, aby si v rámci kolektivního vyjednávání zajistily co nejlepší a nejstabilnější podmínky do budoucna. Jsem rád za to, že jsme přešli do věcné debaty o tom, co bude, a ne o tom, co bylo,“ shrnul hejtman.
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Opozici však vedení kraje k podpoře transformace ani tentokrát nepřesvědčilo. Při dnešním hlasování o rámcovém projektovém plánu se zastupitelé ANO až na jednoho zdrželi, proti byli zástupci SPD i Stačilo! také s jedinou výjimkou.
„Nepodporujeme ji od začátku. Vadí nám způsob, jakým byl v únoru odsouhlasen její záměr, bez konsensu napříč zastupitelstvem. Proti záměru se staví odbory a my obavy zaměstnanců nebereme na lehkou váhu. Transformace je drahá, riskantní a neefektivní,“ zdůraznil lídr opozice a bývalý radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO). Celý proces má vyjít krajskou kasu na 100 milionů korun, které se podle něj dají využít na zlepšení nemocničního vybavení nebo platy zaměstnanců.
„Je to komplikované, drahé, nedopracované, složité, v detailech netransparentní, nevhodné pro současnou politickou situaci a nepřijímané zaměstnanci nemocnic,“ prohlásil opoziční zastupitel Tomáš Kotas (SPD).
Založí novou krajskou firmu
Podle Grolicha je jižní Morava jedním z posledních dvou krajů, který procesem transformace nemocnic dosud neprošel. „Jsem rád, že zrovna dnes symbolicky vyšla zpráva – o které jsem ani nevěděl – že Vysočina rozjíždí kroky k zastřešení tamních nemocnic formou holdingu,“ uvedl hejtman s tím, že stejné směřování i tohoto sousedního kraje je potvrzením, že by zdravotnictví mělo v tomto modelu fungovat všude.
Kromě projektového plánu schválili zastupitelé zároveň i založení nové krajské firmy Jihomoravská transformační. Pod JMZ totiž dosud patří teprve v září spuštěné Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku. Vedení kraje jej chce osamostatnit od společnosti řešící transformaci. Na začátku ledna se tak z části původní JMZ stane Sanatorium Pálava a Jihomoravská transformační se přejmenuje na JMZ, kam poputuje část původního majetku a zaměstnanců. Personálně budou obě firmy propojené.
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„Pouze krátký čas budeme mít vedle sebe Jihomoravskou zdravotní a Jihomoravskou transformační. Je to jenom formální, procesní krok, který je možná zdánlivě zmatečný, ale fakticky to jinak právně udělat nejde,“ vysvětlil Grolich s tím, že samostatnou organizaci pro provoz sanatoria plánovali vytvořit od začátku.
Podle Vojty však postup s vytvořením nové společnosti ze strany vedení kraje nebyl dostatečně komunikován už při únorovém schvalování záměru transformace. „Tento krok ještě více znepřehledňuje proces transformace a může docházet k záměně dvou odlišných společností, což může vnést mezi odbornou i laickou veřejnost další nedůvěru,“ dodal lídr opozice.
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23. února 2026