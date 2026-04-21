Slibovaná přepravní atrakce přes řeku Moravu nebude, vznikne jen běžná lávka

Marek Osouch
  10:34
Netradiční možnost, jak překonat řeku Moravu, měli mít podle plánů Jihomoravského kraje turisté na Hodonínsku. Poblíž Vnorov chtěla krajská samospráva ve spolupráci se slovenskými partnery vybudovat netradiční transbordér, který má podobu otevřené lanovky. Jenže ambiciózní vize vzaly za své.
První transbordér v Česku zprovoznila v roce 2010 Chrastava na Liberecku přes

První transbordér v Česku zprovoznila v roce 2010 Chrastava na Liberecku přes Lužickou Nisu. | foto: Radek Petrášek, ČTK

Zahájení stavby lávky u Vnorov na Hodonínsku (duben 2026)
Plánovaný transbordér přes řeku Moravu na Hodonínsku má podobu otevřené lanovky.
Plánovaný transbordér přes řeku Moravu na Hodonínsku má podobu otevřené lanovky.
Plánovaný transbordér přes řeku Moravu na Hodonínsku má podobu otevřené lanovky.
K původnímu záměru transbordéru o délce zhruba 63 metrů přitom vznikla na začátku už i architektonická studie, která přibližovala konstrukční řešení.

Jak toto netypické zařízení funguje? Chodci a cyklisté, kteří nastoupí do kabinky zavěšené na konstrukci, ji musejí sami pomocí tahu za provaz posouvat na druhý břeh. Pohyb zařízení je tak závislý na lidské síle.

„Stavba samotná svou jedinečností zatraktivní oblast podél toku řeky Moravy a společně s plánovanou cyklostezkou na slovenské straně zvýší povědomí o celém příhraničním regionu,“ popisovalo vizi jihomoravské hejtmanství v roce 2023, kdy záměr představilo s tím, že hotovo bude na podzim 2025.

První transbordér v Česku zprovoznila v roce 2010 Chrastava na Liberecku přes Lužickou Nisu.
Zahájení stavby lávky u Vnorov na Hodonínsku (duben 2026)
Plánovaný transbordér přes řeku Moravu na Hodonínsku má podobu otevřené lanovky.
Plánovaný transbordér přes řeku Moravu na Hodonínsku má podobu otevřené lanovky.
Jenže před půl rokem nic takového na místě politici neodhalili, minulý týden naopak slavnostně poklepali teprve stavbu, a to konkrétně nové lávky pro pěší a cyklisty. Myšlenka transbordéru za odhadovaných 57 milionů v tichosti skončila v šuplíku.

„Bohužel jsme nebyli schopni za tu cenu vysoutěžit dodavatelskou firmu. Buď se nikdo nepřihlásil, nebo nabídl o desítky procent vyšší částku. Veřejnou soutěž jsme opakovali snad šestkrát, ale nebyli jsme úspěšní,“ vysvětlil iDNES.cz náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL) s tím, že nápad vznikl už za jeho předchůdců někdy před deseti lety.

Zahájená stavba nové obloukové lávky bude mít dva pruhy, každý o šířce dvou metrů. Vyjde na 51 milionů a hotová bude příští rok na jaře. Podle vyjádření kraje zvýší atraktivitu příhraničního regionu v blízkosti slovenských hranic a poblíž Baťova kanálu.

První transbordér v Česku zprovoznila v roce 2010 Chrastava na Liberecku, kdy jednoduchá lanovka nahradila lávku přes Lužickou Nisu, kterou zničila povodeň.

Slibovaná přepravní atrakce přes řeku Moravu nebude, vznikne jen běžná lávka

První transbordér v Česku zprovoznila v roce 2010 Chrastava na Liberecku přes...

Netradiční možnost, jak překonat řeku Moravu, měli mít podle plánů Jihomoravského kraje turisté na Hodonínsku. Poblíž Vnorov chtěla krajská samospráva ve spolupráci se slovenskými partnery vybudovat...

21. dubna 2026  10:34

