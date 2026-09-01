Zajímavostí konečné je, že se projíždí v opačném směru než dosud. Tramvaje tedy přejedou kolej v protisměru. „Je to proto, aby byla nástupní zastávka stejná s tou, na kterou budou přijíždět tramvaje od Kamech,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
Do budoucna má smyčka sloužit pro mimořádnosti či pro ukončení části spojů, pokud by všechny nezajížděly až na Kamechy. Dělníkům ještě bude několik týdnů trvat, než celý prostor ve smyčce uvedou do definitivní podoby. Částečně ještě musí upravit chodníky, osadit lavičky, přístřešky či vysázet nové stromy.
Nadále pokračuje stavba tramvajové trati, po jejíž části by první zkušební tramvaj mohla projet na konci letošního roku, lidé se svezou ovšem až na konci roku příštího. „Do konce roku bude pokračovat hloubení zářezu pro trať směrem k tunelu, budou se stavět opěrné zdi a kanalizace. V tunelu se budou instalovat technologie a chtěli bychom ještě letos pokládat koleje,“ řekl Havránek.
S postupem výstavby se také mění omezení pro místní. Od října bude zavřená křižovatka Vejrostovy a Teyschlovy ulice.
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Dopravní podnik v létě také opravil část trati do Bystrce okolo zastávky Kubíčkova a v září ještě bude pracovat na rekonstrukci mezi zastávkami Vozovna Komín a Svratecká při zachování jednokolejného provozu. Příští rok chce opravit část trati od zastávky Branka. „A tím bychom měli díky pracím v posledních letech kompletně rekonstruovanou trať až z Pisárek,“ řekl Havránek.
Nová trať bude měřit 1,4 kilometru, vzniknou na ní tři zastávky včetně konečné. Její cena je 1,84 miliardy korun.
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24. dubna 2024