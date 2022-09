V Brně otevřeli nejdelší tramvajový tunel Česka, město tak má svoje „metro“

Naposledy se Brnu něco podobného povedlo v roce 2008, když se prodloužila jiná trať ze zastávky Červinkova na dnešní konečnou v Technologickém parku.

Nová bezmála kilometr dlouhá trasa za víc než 1,4 miliardy korun, budovaná téměř tři roky, zahrnuje rovněž vůbec nejdelší tramvajový tunel v Česku, kterým vedou asi dvě třetiny nových kolejí.

„V tuto chvíli přecházíme do zkušebního provozu, což je finální část celého projektu. Během necelých tří měsíců musíme ověřit, zda trať splňuje všechny provozní, technické i bezpečnostní podmínky, a vyzkoušet všechny možné scénáře, ke kterým může dojít,“ nastiňuje generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Miloš Havránek.

Do ostrého provozu s pasažéry se přejde od 11. prosince, tedy s celostátní změnou jízdních řádů. Pro cestující to znamená, že se k nemocnici a kampusu dostanou snadněji a bez přestupu přímo od hlavního nádraží.

„Stavba bude obrovským přínosem pro 40 tisíc lidí, kteří do této části Bohunic denně dojíždějí, ať už to jsou studenti, zaměstnanci Masarykovy univerzity nebo Fakultní nemocnice Brno,“ vyzdvihuje brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Nový úsek využijí veškeré tramvaje na lince číslo 8, které nyní končí ve Starém Lískovci.

Úspora i čtvrt hodiny

Novinka přinese časovou úsporu minimálně pěti minut ve srovnání se stávajícími autobusovými linkami. „U těch ale často dochází ke zpoždění i deset minut,“ připomíná dopravní ředitel DPMB Jan Seitl s tím, že tak cesta od nádraží může trvat až půl hodiny.

Tramvaj, která nyní za zastávkou na Osové odbočí na novou trať, pojede celou dobu ve vlastním koridoru, takže trasu zvládne za poloviční dobu než zpožděný autobus. „Linka bude jezdit ve stejných intervalech jako dnes,“ oznamuje Havránek, přičemž nyní dělí jednotlivé spoje ve všedních dnech pět až sedm minut.

„Na smyčku do Starého Lískovce, kde má dnes osmička konečnou, bude nadále jezdit šestka. Uvažuje se ještě o prodloužení sedmičky,“ předesílá Havránek další možnosti.

Další na řadě je opět trať s tunelem

Tunel v kampusu není jediný, kterým cestující nově pojedou. Na začátku příštího roku začne dopravní podnik testovat ten, který vzniká podél Žabovřeské ulice. Tramvaj číslo 1, která má už téměř dva roky výluku, zde obnoví provoz na jaře. „Termín ostrého startu byl původně v lednu, ale přes všechny problémy si myslím, že je nakonec dobrý,“ říká Havránek.

V tomto případě jde sice „jen“ o náhradu původní trati v trochu jiném místě, nicméně ani tak by koleje do kampusu nemusely být v blízké době jedinou novinkou, která zrychlí a usnadní cestování brněnskou hromadnou dopravou.

V roce 2014 se stejně jako tato trať začalo připravovat i prodloužení jedničky z Bystrce na rostoucí sídliště Kamechy, a to opět tunelem. Zde je ale vše zatím stále ve fázi příprav.

Letos na jaře získal nový úsek o délce 1,4 kilometru od konečné na Ečerově kladný posudek EIA, tedy vyhodnocení vlivu na životní prostředí. „V tuto chvíli je hotová dokumentace pro územní rozhodnutí, o něž se bude žádat,“ přibližuje Havránek s tím, že přípravu stavby stejně jako v případě tratě ke kampusu chce DPMB získat od města do svých rukou. Věří také, že by si podnik mohl sáhnout až na dvoumiliardovou dotaci z evropských fondů, což by mohlo pokrýt většinu ceny. „O dotaci chceme požádat příští rok,“ sděluje ředitel.

Koleje čekají na dokončení přes dvacet let

Evropské peníze by chtěl získat také na nové koleje na Lesné, jimiž by se po Okružní ulici propojila trať linek číslo 9 a 5. Právě pětka, která dnes končí ve Štefánikově čtvrti, měla být prodloužena už dávno, ostatně v části nad Husovickým tunelem jsou už od konce 90. let připravené koleje.

Ozývá se však kritika, a to i od představitelů městské části Brno-sever, že je kilometrové propojení zbytečné, zvlášť za částku kolem 800 milionů korun. „To musí někdo posoudit,“ podotýká Havránek neurčitě, ale je jasné, že svá slova míří k budoucímu vedení města.

A jak to bude s diskutovanou tratí na Vinohrady, do Bosonoh či obnovou v minulosti zrušené trati ze Stránské skály do Líšně? „To necháváme budoucím generacím,“ reaguje Havránek. Jinými slovy, tyto projekty aktuálně nejsou prioritou.