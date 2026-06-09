Nyní budou pokračovat práce v tunelu a dopravní podnik začne v dalších týdnech také s pokládkou kolejí. Ty nejnáronější stavební práce související s ražbou, které obtěžovaly obyvatele z okolí, jsou však tímto u konce. Například bylo potřeba více než 100 odstřelů.
Zároveň se v brzké době otevřou mosty vedené přes tramvajovou trať. „Jedná se o mosty, které propojují Vejrostovu ulici se sídlištěm. Most mezi Vejrostovou a Kuršovou ulicí je ve zkušebním režimu a most spojující Vejrostovu a Šemberovu ulici zprovozníme na konci července. Tím se podstatně zjednoduší každodenní cestování místních obyvatel,“ sdělil generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
Na podzim bude pokračovat pokládka kolejí směrem k tunelu. „V posledních týdnech jsme začali budovat výkop pro budoucí trasu tramvajové trati ze smyčky Ečerova směrem k ústí tunelu. Nyní nás čeká zajišťování svahu, odvodnění, výstavba kabelovodů a příprava konstrukčních vrstev,“ uvedl Ján Špaňo z firmy Vinci Construction CS.
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V Brně začíná stavba dalšího „metra“ za víc než dvě miliardy, povede na Kamechy
Už na konci letních prázdnin budou u konce také stavební práce ve zmíněné smyčce Ečerova, od nového školního roku se tak vrátí na svoji pravidelnou trasu linka 1, která nyní končí na Rakovecké. Právě tato linka v budoucnu povede až na Kamechy a nahradí část autobusových spojů.
Nová trať o délce 1,4 kilometru vzniká prodloužením stávající trati ze smyčky Ečerova. V novém úseku vzniknou tři zastávky včetně konečné Kamechy. Dopravní podnik za stavbu zaplatí 1,84 miliardy korun, přičemž 85 procent peněz získal z evropských dotací.
Stavební část tunelu má být hotová do konce roku a poté se budou instalovat technologie. První testovací jízdy by se mohly uskutečnit na podzim příštího roku.
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24. dubna 2024