Brněnským „metrem“ už jezdí tramvaje. Cestující tápali, do jaké nastoupit

Nová trať v číslech 1,4 miliardy korun stálo vybudování zcela nového úseku trasy pro tramvajovou linku číslo 8 14 let uplynulo od chvíle, kdy v Brně otevřela nová tramvajová trať, v roce 2008 šaliny poprvé zamířily k Technologickému parku 15 minut nyní trvá cesta od kampusu k hlavnímu nádraží 38 měsíců zabrala výstavba od poklepání základního kamene do nedělního otevření 233 cestujících pojme nová tramvaj Škoda ForCity Smart 45T, která trasu také obsluhuje, měří 31 metrů 602 metrů měří nejdelší tramvajový tunel v České republice, jímž cestující k bohunické nemocnici projedou 40 000 lidí denně dojíždí do oblasti, kde se nachází Fakultní nemocnice Brno, kampus Masarykovy univerzity, nákupní centrum a sídlí tam řada firem